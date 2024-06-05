La Unión Europea se formó a partir de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial –desencadenada principalmente por las ambiciones imperiales de la Alemania de Hitler– y tenía como objetivo garantizar tanto la estabilidad económica como la paz continental, además de formar un bloque contra ideologías de extrema derecha como la de los nazis.

Pero ante la creciente preocupación por la migración, el aumento de los precios de la energía debido al conflicto entre Rusia y Ucrania y un descontento general contra los regímenes políticos de centroizquierda establecidos, en Europa ha aumentado la atracción por los movimientos populistas.

Y esta tendencia podría dar lugar a que la extrema derecha regrese con más fuerza en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, según indican encuestas recientes.

Aunque hay dos partidos convencionales que han dominado el Parlamento Europeo durante gran parte de su existencia desde la década de 1950 –el Partido Popular Europeo (PPE), de centroderecha, y los Socialistas y Demócratas (S&D), de centroizquierda–, los expertos apuntan a que esta dinámica podría cambiar con la entrada de más grupos de derecha en el Parlamento.

"En muchos países europeos, estos partidos nacionalistas y populistas ganan terreno”, lo que probablemente repercutirá en las próximas elecciones europeas previstas del 6 al 9 de junio, afirma Jean-Sylvestre Mongrenier, profesor francés de historia y geografía e investigador en Geopolítica en el Instituto Thomas More.

Una amplia encuesta del medio Político muestra que los dos grupos de derecha –Identidad y Democracia (ID) y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR)-- aumentarán significativamente su proporción de miembros en el Parlamento Europeo, y quedarán en cuarta y quinta posición respectivamente.

En esa línea, Francois Gemenne, politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París y de la Universidad de Lieja en Bélgica, cree que "las organizaciones de extrema derecha obtendrán más votos" en las próximas elecciones.

No obstante, no está seguro de sí “podrán formar un grupo político significativo, especialmente ahora que el Rassemblement National de Francia decidió que no formará un grupo con el alemán AfD (Alternativa para Alemania)", un partido con inclinaciones neonazis, después de que la figura principal del grupo hiciera un comentario favorable sobre las SS.

La popularidad de los grupos de extrema derecha incluso obligó a la actual jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y quien aspira a un segundo mandato, a no descartar una posible cooperación con ellos.

La suma de partidos de extrema derecha como el AfD alemán, el Fidesz de Hungría, la Reconquest de Francia, la Konfederacja de Polonia y el Partido Renacimiento de Bulgaria junto con otros más, podrían llegar a tener más de 180 diputados, muy por delante del Partido Popular Europeo.

En total, los eurodiputados de extrema derecha podrían alcanzar el 25% de los 720 escaños del Parlamento Europeo. Esto no parece una buena noticia para una organización que se ha construído en contraposición con las horrendas ideologías perpetradoras de la Segunda Guerra Mundial

“Vamos a ver un éxito masivo de la extrema derecha y los partidos nacionalistas en toda Europa, incluso en países a los que les va muy bien económicamente. Me preocupa mucho que en un país como Austria, por ejemplo, la extrema derecha esté ganando las encuestas”, comenta Gemenne a TRT World.

En cualquier caso, cuando los grupos de extrema derecha y centroderecha se combinen, los grupos conservadores dominarán el Parlamento Europeo y obtendrán una mayoría allí, según indican diferentes encuestas.

¿Puede la extrema derecha nacionalista formar un frente unido?

El profesor Mongrenier considera que los triunfos de la extrema derecha son “una forma de retirada: la tentación de entregarse al aislamiento nacionalista detrás de las fronteras”. Sin embargo, indica que el ascenso de los nacionalistas de derecha europeos actuales son diferentes a los movimientos de la Segunda Guerra Mundial. “No se trata de movimientos nacionalistas dinámicos y expansionistas como lo fueron los del siglo XIX o la primera mitad del siglo XX”, explica el profesor a TRT World.

Donald Trump, un político populista que busca un segundo mandato a pesar de que un jurado en Nueva York lo declaró culpable de varios cargos, también buscó durante mucho tiempo una “retirada” similar de Estados Unidos: amenazó con abandonar la OTAN, una alianza internacional liderada por Occidente, y dejar a Europa en tambaleándose.

Tanto los populistas europeos como los seguidores de Trump comparten puntos de vista antiglobalistas acérrimos y no buscan ningún tipo de unión entre ellos, según Mongrenier. "No existe nada parecido a los nacionalistas internacionales (siendo la internacional nacionalista es un oxímoron) que pueda recuperar el poder a escala europea", afirma.

“En el Parlamento Europeo no hay un grupo nacionalista, sino dos”, afirma Mongrenier, refiriéndose al ID y al ECR. “Por ejemplo, no tienen la misma opinión sobre Ucrania y la agresión militar de Rusia. Y cada uno de estos dos grupos está dividido”, dice el profesor.