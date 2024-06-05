Los palestinos en Gaza luchan por sobrevivir en medio de condiciones que Oxfam ha descrito como “insoportables”. Mientras los ataques israelíes continúan sin parar, más de dos tercios de la población vive hacinada en menos de una quinta parte del enclave: los niños a veces pasan todo un día sin comer, el acceso al agua potable es muy limitado y miles de personas deben compartir el mismo baño.

"A pesar de las garantías israelíes de que proporcionaría apoyo total a las personas que huyen, la mayor parte de Gaza ha sido privada de ayuda humanitaria, mientras el riesgo de una hambruna generalizada es cada vez más latente", aseguró la organización internacional de ayuda.

Un informe de Oxfam reveló que el 85% de los niños “no comió durante todo un día al menos una vez en los tres días previos a que se realizara una encuesta en mayo”.

En mayo, el Ejército de Israel tomó el control del lado palestino del cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, una ruta vital para el combustible y la ayuda humanitaria en Gaza. Desde entonces, un promedio de ocho camiones de ayuda por día han ingresado, según cifras de la ONU.

Asimismo, se estima que más camiones comerciales de alimentos ingresan diariamente, pero los productos que transportan incluyen bebidas energéticas no nutritivas, chocolate y galletas, y en general son muy caros.

"Para cuando se declare una hambruna, será demasiado tarde", advirtió Sally Abi Khalil, directora de Oxfam para Oriente Medio y África del Norte.

"Obstruir toneladas de alimentos para una población desnutrida mientras se permite el paso de bebidas con cafeína y chocolate es repugnante", añadió.

“Depender del mar”