El pintor turco Kasim Tan retrata el sufrimiento de las personas en Gaza para crear conciencia sobre los ataques de Israel contra el enclave.
Al crear un mural de 9 por 3 metros titulado "Gaza", frente a la mezquita Üsküdar Valide-i Cedid de Estambul, Tan quiere apoyar a los palestinos por medio de su trabajo.
Inspirándose en el "Guernica" de Picasso, el artista expresa su preocupación al retratar la horrible situación.
"Necesitaba expresar el horror vivido. Después de obtener el permiso de la Oficina del Mufti y de la Dirección General de Fundaciones, preparamos nuestros lienzos, después los colocamos aquí y comencé a dibujar", apuntó el artista de 27 años.
Una reflexión de 21 días por Gaza
Después de que Israel empezara su agresión contra Gaza el 7 de octubre, Tan se recluyó durante 21 días para reflexionar: "¿Qué puedo hacer contra este genocidio?".
Tras salir de su reclusión, decidió crear su obra.
El artista dijo que principalmente hace retratos, pero que en su trabajo sobre Gaza quería representar las sorprendentes expresiones faciales del pueblo palestino en Gaza.
"Aquí mi objetivo es transferir al lienzo las inolvidables expresiones grabadas en nuestras mentes desde Gaza y confrontar al público cara a cara. Para ello me he dado 21 días", dijo.
"Después de realizar bocetos aproximados durante las primeras dos semanas, pasé la semana siguiente agregando detalles. De vez en cuando usé pintura roja”. Y añadió: “No tengo ni idea de a dónde me llevará este trabajo."
Tan también compartió que lleva unos cinco años preparando una serie de dibujos llamada “Caos”.
“Este trabajo muestra figuras en blanco y negro reunidas en un espacio mientras son estigos del horror de los demás. Los dibujos que hago en mi vida normal resultan inquietantes porque las líneas y expresiones duras inquietan al público. Estoy aplicando eso en este trabajo. Por supuesto, también puedo decir esto: ante una masacre existente, la gente puede reprimir ciertas emociones, pero cuando las ven inesperadamente en un lienzo, pueden reaccionar de forma involuntaria".
"El silencio de los artistas me trajo hasta aquí"
Tan expresó su deseo de que más artistas famosos emprendan esfuerzos similares.
"El silencio de nuestros artistas me impulsó hasta aquí. Básicamente, estoy librando una batalla personal tanto por nuestros artistas como por nuestra nación. Me alegra ser un pionero en este sentido. Ser un poco loco es necesario para un artista, y pasar nueve horas pintando aquí junto a la gente amplía mi percepción", afirmó.
Tan planea trabajar las 24 horas del día en una tienda de campaña durante la última semana para terminar la pintura.
También busca difundir esperanza con su trabajo mientras considera cuidadosamente la ubicación y la perspectiva de las figuras que dibuja.
"Cuando Palestina sea libre, esta obra de arte debería ir a Palestina"
A pesar de los desafíos que encuentra a la hora de integrar dibujos, Tan está concentrado en crear una pieza significativa y desarrollar una serie con varios dibujos en un lienzo grande, así se compromete a crear algo cautivador.
El artista ha recibido reacciones positivas de quienes lo observaban en la plaza Üsküdar.
"Algunos me dejaron propina, otros me trajeron agua y otros me preguntaron si tenía hambre y se ofrecieron a traerme comida", dijo.
Muchos admiraban su trabajo y le decían cosas como: "Bien hecho, estoy orgulloso de ti", comentó Tan.
“Como dije, esta obra de arte es también una expresión de la conciencia de nuestra sociedad. Después de esta obra de arte, dejaré un testamento. Este testamento será que cuando Palestina alcance la libertad, esta obra de arte debería ir a Palestina", añadió.