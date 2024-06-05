El pintor turco Kasim Tan retrata el sufrimiento de las personas en Gaza para crear conciencia sobre los ataques de Israel contra el enclave.

Al crear un mural de 9 por 3 metros titulado "Gaza", frente a la mezquita Üsküdar Valide-i Cedid de Estambul, Tan quiere apoyar a los palestinos por medio de su trabajo.

Inspirándose en el "Guernica" de Picasso, el artista expresa su preocupación al retratar la horrible situación.

"Necesitaba expresar el horror vivido. Después de obtener el permiso de la Oficina del Mufti y de la Dirección General de Fundaciones, preparamos nuestros lienzos, después los colocamos aquí y comencé a dibujar", apuntó el artista de 27 años.

Una reflexión de 21 días por Gaza

Después de que Israel empezara su agresión contra Gaza el 7 de octubre, Tan se recluyó durante 21 días para reflexionar: "¿Qué puedo hacer contra este genocidio?".

Tras salir de su reclusión, decidió crear su obra.

El artista dijo que principalmente hace retratos, pero que en su trabajo sobre Gaza quería representar las sorprendentes expresiones faciales del pueblo palestino en Gaza.

"Aquí mi objetivo es transferir al lienzo las inolvidables expresiones grabadas en nuestras mentes desde Gaza y confrontar al público cara a cara. Para ello me he dado 21 días", dijo.

"Después de realizar bocetos aproximados durante las primeras dos semanas, pasé la semana siguiente agregando detalles. De vez en cuando usé pintura roja”. Y añadió: “No tengo ni idea de a dónde me llevará este trabajo."

Tan también compartió que lleva unos cinco años preparando una serie de dibujos llamada “Caos”.

“Este trabajo muestra figuras en blanco y negro reunidas en un espacio mientras son estigos del horror de los demás. Los dibujos que hago en mi vida normal resultan inquietantes porque las líneas y expresiones duras inquietan al público. Estoy aplicando eso en este trabajo. Por supuesto, también puedo decir esto: ante una masacre existente, la gente puede reprimir ciertas emociones, pero cuando las ven inesperadamente en un lienzo, pueden reaccionar de forma involuntaria".