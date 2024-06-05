La argentina Julieta Santamaría emprendió en febrero un viaje de casi 4.500 km para explorar lo que queda de la Mata Atlántica de Brasil, hogar de una variedad de ecorregiones que incluyen diferentes bosques, pastizales, sabanas y matorrales.

Durante su odisea, la joven de 25 años no solo se acercó a la naturaleza, sino también a la oscura historia de América Latina.

La Mata Atlántica, que se extiende a lo largo de gran parte de la costa brasileña, así como de áreas de Paraguay y de Argentina, fue el bioma más amenazado durante el colonialismo europeo en América del Sur.

El bioma, que desempeña un papel fundamental en la mitigación del cambio climático, evolucionó antes y de forma aislada del Amazonas, mientras que sus ecosistemas únicos contienen una alta concentración de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, según el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Sin embargo, tras siglos de extracción de madera y deforestación para plantaciones o asentamientos, sólo queda alrededor del 24% de la cobertura original, mientras que sólo alrededor del 12% está bien conservado, denuncia la ONG SOS Mata Atlântica.

La organización estima que alrededor del 72% de la población actual en Brasil vive en ciudades que alguna vez fueron áreas boscosas.

"La mayoría de la gente desconoce la importancia de este bosque, y ni siquiera yo lo sabía antes de comenzar el sendero", dice Santamaría, quien espera completar su hazaña de caminata en noviembre.

La estudiante de logística y trabajadora en una tienda de comestibles decidió dejarlo todo para viajar por la costa brasileña, instalándose eventualmente en Ilhabela, en el estado de São Paulo.

Durante su viaje, desarrolló una pasión por el senderismo. "En Argentina, sólo disfruté del senderismo una vez, en la Patagonia. Fue una caminata corta, con unos 400 metros de altitud y nieve, muy diferente a la de Brasil", dice.

Cuando una amiga le mencionó el sendero de la Mata Atlántica, ella sintió una fuerte necesidad de emprender el viaje. "Era algo que nunca antes había experimentado", recuerda.

Durante los siguientes tres meses, se dedicó a prepararse físicamente, mentalmente y económicamente.

Partió el 15 de febrero, poco después del Carnaval brasilieño, llevando lo esencial: un saco de dormir, cuatro camisas, tres shorts y unos pantalones.

"Fue difícil decidir qué traer; estamos acostumbrados al capitalismo y a tener muchas posesiones", dice.

Aunque llevaba poco equipaje, su mochila pesaba unos 15 kg. "La gente dice que estoy loca por cargar tanto peso", afirma.

Santamaría inició su caminata en el Parque Estadual do Desengano, en Santa María Madalena, una pequeña localidad del estado de Río de Janeiro, a 262 kilómetros de la capital.

A pesar de su preparación, las condiciones climáticas, incluidas las fuertes lluvias, plantearon un desafío inicial pero resultó ser un golpe de suerte.

"Me fui en auto con un grupo que conocía a Chico Schnoor, el coordinador del sendero, y lo conocí una semana después. Me brindaron apoyo logístico, lo cual fue inesperado porque había previsto hacer todo sola. Aprendí la importancia de estar abierta para recibir y buscar ayuda", dice.

Chico Schnoor, geógrafo especializado en educación ambiental, es voluntario del sendero desde 2014 y su coordinador desde el año 2020.

"Es imposible entender el desarrollo económico de Brasil sin comprender primero la importancia de la Mata Atlántica", afirma.