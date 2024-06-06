Israel causó la muerte de al menos 39 palestinos e hirió a decenas en un ataque a una escuela de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que albergaba a personas desplazadas en Nuseirat, en el centro de Gaza.
El ejército israelí afirmó que había “entre 20 y 30 combatientes de Hamás” en el edificio y que varios de ellos fueron asesinados durante el ataque, el cual describió como “preciso”.
Sin embargo, luego publicó un gráfico de la escuela donde se distinguía claramente el logo de la "ONU" y no ofreció ninguna prueba sobre la presencia de miembros del grupo de resistencia palestino.
Asimismo, el portavoz militar israelí Peter Lerner afirmó que no estaba al tanto de las víctimas civiles del ataque.
Los medios oficiales de Gaza acusaron al ejército israelí de llevar a cabo una "horrible masacre que avergüenza a la humanidad", y añadieron que las víctimas y los decenas de heridos fueron trasladados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa.
“Olor a sangre”
"El olor a sangre en la sala de urgencias esta mañana era insoportable. Hay gente tendida por todos lados, por el suelo, fuera. Traen los cuerpos en bolsas de plástico. La situación es insostenible", publicó en la red social X el coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza, Karin Huster.
En el día previo a la masacre israelí, tras los ataques israelíes en el centro de Gaza, el hospital había recibido al menos 70 muertos y más de 300 heridos, en su mayoría mujeres y niños, según informó MSF.
Asimismo, la organización benéfica internacional afirmó que el hospital de Deir al Balah está luchando para tratar "una enorme afluencia de pacientes, muchos de los cuales llegan con quemaduras graves, heridas de metralla, fracturas y otras lesiones traumáticas" e informó de un fallo en el generador eléctrico a primera hora de la noche, lo que amenazaba con complicar el tratamiento de los pacientes.
Reiterados ataques a la UNRWA
La UNRWA, que coordina casi toda la ayuda para Gaza, estuvo en el centro de una tormenta diplomática y al borde del colapso luego de que Israel acusara en enero a una docena de sus 13.000 empleados en Gaza de estar implicados en el ataque de Hamás del 7 de octubre, que desató la actual guerra.
Ello llevó a numerosos países, incluido Estados Unidos, su principal fuente de recursos, a suspender el financiamiento de la agencia, amenazando el suministro de ayuda a Gaza. Varios países retomaron posteriormente el financiamiento. El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, exigió recientemente a Israel cesar "su campaña" contra la agencia.
Asimismo, en los últimos días, el parlamento israelí aprobó un proyecto de ley que busca etiquetar a la agencia como un "grupo terrorista". La falsa acusación recibió la condena de Qatar y Arabia Saudita, entre otros países.
La ofensiva de Israel sobre Gaza, en su día 244, ha matado al menos a 36.586 palestinos (el 71% de ellos mujeres y niños), de los cuales 10.000 aún están bajo los escombros, y herido a 83.074 personas.