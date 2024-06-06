Israel causó la muerte de al menos 39 palestinos e hirió a decenas en un ataque a una escuela de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que albergaba a personas desplazadas en Nuseirat, en el centro de Gaza.

El ejército israelí afirmó que había “entre 20 y 30 combatientes de Hamás” en el edificio y que varios de ellos fueron asesinados durante el ataque, el cual describió como “preciso”.

Sin embargo, luego publicó un gráfico de la escuela donde se distinguía claramente el logo de la "ONU" y no ofreció ninguna prueba sobre la presencia de miembros del grupo de resistencia palestino.

Asimismo, el portavoz militar israelí Peter Lerner afirmó que no estaba al tanto de las víctimas civiles del ataque.

Los medios oficiales de Gaza acusaron al ejército israelí de llevar a cabo una "horrible masacre que avergüenza a la humanidad", y añadieron que las víctimas y los decenas de heridos fueron trasladados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

“Olor a sangre”

"El olor a sangre en la sala de urgencias esta mañana era insoportable. Hay gente tendida por todos lados, por el suelo, fuera. Traen los cuerpos en bolsas de plástico. La situación es insostenible", publicó en la red social X el coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza, Karin Huster.