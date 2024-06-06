Tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el 19 de mayo, Irán afrontó una nueva crisis: un vacío de poder político de sus cargos más importantes. Además de Raisi, en el trágico accidente murieron el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian; el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, y el imán Seyyed Mohammad Ali al Hashim.
Luego del accidente, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, declaró que “no habrá perturbaciones en los asuntos de Estado” y nombró al entonces primer vicepresidente Mohammad Mokhber como jefe del Poder Ejecutivo hasta que se celebraran nuevas elecciones “en un plazo máximo de 50 días”.
Encontrar un sucesor para Raisi no será tarea fácil y su legado será difícil de imitar.
Raisi, que surgió del interior del sistema político de Irán y desempeñó diversos cargos en la Fiscalía de Teherán como Fiscal Jefe del Tribunal de Clérigos, fue designado por Ali Jamenei en 2016 como director de Astan-i Quds-i Rezevi, la fundación más grande del país.
Raisi destacó como una de las figuras más mencionadas para relevar el puesto de líder supremo tras Ali Jamenei y fue nombrado como candidato contra el entonces presidente Hassan Rouhani en las elecciones de 2017.
A pesar de perder las elecciones, obtuvo un importante porcentaje de votos, el 39%. Luego, en 2019, Jamenei lo nombró jefe del Poder Judicial de Irán.
En las elecciones presidenciales celebradas en junio de 2021, Raisi fue elegido presidente de Irán, recibiendo aproximadamente el 72% de los votos, con una participación electoral del 48,8%.
En estas elecciones, el Consejo de Guardianes de la Constitución rechazó oficialmente las solicitudes de candidatura del expresidente Mahmud Ahmadineyad, el expresidente del parlamento Alí Lariyaní, el ex primer vicepresidente de Rohani, Eshak Yahangirí, y los exdiputados del Parlamento Masud Pizishkian y Mostafa Tajzadeh.
Sólo se aprobaron siete candidatos en total: cinco conservadores y dos reformistas.
Entre los candidatos conservadores, el ex secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y jefe negociador nuclear, Said Jalili, y el ex diputado Ali Reza Zakani retiraron su candidatura en favor de Raisi poco antes de las elecciones.
¿Quién será el nuevo presidente?
Los votantes iraníes elegirán a su nuevo presidente el 28 de junio de acuerdo con el nuevo calendario electoral fijado por el Ministerio del Interior tras la muerte de Raisi.
Estas elecciones son las primeras que se celebran después de la muerte de un presidente en ejercicio desde el asesinato de Mohammad Alí Rayaí en 1981. Rayaí fue el primer presidente electo después de que el primer presidente de Irán, Abulhasan Benisadr, huyera al extranjero.
La elección del nuevo presidente iraní tendrá una importancia crucial tanto para la política exterior como para la interior. Un nuevo presidente que será elegido en unas votaciones inesperadas, que no se hubieran dado si no fuera por la muerte repentina de Raisi, de quien se esperaba que continuara siendo presidente durante el siguiente mandato, si se presentaba a la reelección en 2025.
Sin embargo, tras su muerte, el sistema iraní debe determinar una nueva estrategia.
Debido al rechazo de las candidaturas de nombres importantes como Mahmud Ahmadineyad y Ali Lariyani por parte del Consejo de Guardianes de la Constitución, especialmente en las elecciones presidenciales de 2021, será interesante saber a qué candidatos dará luz verde el poderoso organismo.
El hecho de que el Consejo haya utilizado su poder de veto de forma arbitraria en las elecciones de 2021, al igual que hizo en muchas elecciones anteriores, generó en un sector de la sociedad la percepción de que el arco político estaba llevando a cabo una "ingeniería electoral".
Quizás fue por esta desilusión con el sistema electoral que en los últimos comicios, -donde se votó por el Parlamento y la Asamblea de Expertos, en la que muchas candidaturas reformistas fueron nuevamente rechazadas por el Consejo de Guardianes- la participación de los votantes fue de apenas el 41%.
Por su parte, los conservadores lograron asegurarse una mayoría en el Parlamento y alinearse con la visión de Ali Jamenei, quien tuvo importantes desacuerdos con Hassan Rouhani, presidente entre 2013 y 2021, sobre muchos temas, especialmente el ahora estancado acuerdo nuclear con Estados Unidos.
El proceso de presentación de candidaturas para las elecciones presidenciales comenzó el 30 de mayo. Entre las figuras más prominentes se encuentran el conservador Said Jalili, exsecretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; el expresidente Mahmoud Ahmadineyad, el expresidente del parlamento Ali Lariyani, el exministro de Salud Massud Pezeshkian, el exgobernador del Banco Central de Irán Abdulnasser Himmeti, quien también se postuló como candidato en elecciones anteriores; el exvicepresidente primero de la era Rohani, Eshak Yahangiri, y el secretario general del Partido de la Democracia, Mostafa Kevakebian.
Mohammad Baqer Qalibaf, quien ha sido candidato a presidente varias veces antes y se especulaba que se postularía nuevamente después de la muerte de Raisi, presentó su candidatura en el último momento, a pesar de haber sido reelegido como presidente del Parlamento la semana pasada.
¿A quién elegirá Irán?
La repentina muerte de Raisi, quien había adquirido experiencia en diversos roles dentro del aparato estatal a lo largo de los años y se había convertido en una figura influyente en la política interna de Irán, agitó la dinámica interna y volvió a sacar a la luz cuestiones no resueltas entre las élites.
El sistema político iraní necesita ahora trazar un nuevo rumbo. En este sentido, es posible que sea necesario reevaluar los equilibrios intraestatales que han surgido periódicamente en la política interna iraní en los últimos años.
Después de terminar su mandato, Rouhani no fue aceptado en el Consejo de Discernimiento del Expediente ni en la Asamblea de Expertos. Hasta ahora, no ha dicho qué hará en el futuro ni a quién apoyará como candidato.
La posible reelección de Ali Lariyani, perteneciente a una familia influyente, podría desencadenar una lucha de poder entre las facciones reformista y conservadora.
El conservador Said Jalili, ex secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha anunciado su candidatura, lo que plantea la cuestión de si el arco político trazará una estrategia a través de él.
La pregunta crítica en este momento esencialmente es esta: ¿permitirá el sistema que solo compitan candidatos conservadores, alimentando así debates repetidos sobre la ingeniería electoral, o permitirá la participación de candidatos moderados y reformistas, creando un ambiente más convincente y favorecedor para la participación electoral?
Si se aprueba, es inevitable que las elecciones previstas para el 28 de junio sean disputadas entre Larijani, una figura destacada del campo reformista, y Said Jalili, una figura importante del campo conservador.
Por lo general, el sistema no presenta candidatos que podrían obtener votos en contra de su candidato preferido ni permite candidatos de bajo perfil. En este contexto, ¿se aprobará la candidatura de Lariyani esta vez?
Sin embargo, si se repite la misma estrategia por parte del sistema de ingeniería electoral, quien será reelegido será Said Jalili u otro candidato similar, lo que sin duda socavará más la confianza pública en las elecciones y los procesos democráticos en Irán, que ya están puestos en entredicho.
La elección de Jalili implicaría la continuidad de las actuales políticas internas y externas. Mientras tanto, la presidencia de Lariyani podría significar un giro y potencialmente conducir a una dimensión diferente en las discusiones sobre la política post-Jamenei, particularmente en los asuntos internos.
Es importante mantener las relaciones entre Türkiye e Irán, dadas las recientes mejoras en las relaciones de Teherán tanto con Ankara como con Azerbaiyán.
En la actual coyuntura, en la que las tensiones regionales plantean desafíos de seguridad para Türkiye e Irán en el Cáucaso Meridional y especialmente en el Corredor Zangezur, es una cuestión importante el tipo de hoja de ruta que Irán seguirá con el nuevo presidente y cómo afectará esto a las relaciones bilaterales.
Por lo tanto, lo que suceda en Irán después del 28 de junio es de gran importancia, principalmente para la política interna del país. Aunque no se espera que este proceso produzca cambios radicales en la política exterior del país, cuestiones importantes como las relaciones con Türkiye, las negociaciones con Estados Unidos y la cooperación estratégica con China aún esperan al nuevo presidente del país.
La decisión del Consejo de Guardianes de la Constitución sobre los candidatos finales reflejará cuáles son las prioridades para el sistema institucional.