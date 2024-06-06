Tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el 19 de mayo, Irán afrontó una nueva crisis: un vacío de poder político de sus cargos más importantes. Además de Raisi, en el trágico accidente murieron el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian; el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, y el imán Seyyed Mohammad Ali al Hashim.

Luego del accidente, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, declaró que “no habrá perturbaciones en los asuntos de Estado” y nombró al entonces primer vicepresidente Mohammad Mokhber como jefe del Poder Ejecutivo hasta que se celebraran nuevas elecciones “en un plazo máximo de 50 días”.

Encontrar un sucesor para Raisi no será tarea fácil y su legado será difícil de imitar.

Raisi, que surgió del interior del sistema político de Irán y desempeñó diversos cargos en la Fiscalía de Teherán como Fiscal Jefe del Tribunal de Clérigos, fue designado por Ali Jamenei en 2016 como director de Astan-i Quds-i Rezevi, la fundación más grande del país.

Raisi destacó como una de las figuras más mencionadas para relevar el puesto de líder supremo tras Ali Jamenei y fue nombrado como candidato contra el entonces presidente Hassan Rouhani en las elecciones de 2017.

A pesar de perder las elecciones, obtuvo un importante porcentaje de votos, el 39%. Luego, en 2019, Jamenei lo nombró jefe del Poder Judicial de Irán.

En las elecciones presidenciales celebradas en junio de 2021, Raisi fue elegido presidente de Irán, recibiendo aproximadamente el 72% de los votos, con una participación electoral del 48,8%.

En estas elecciones, el Consejo de Guardianes de la Constitución rechazó oficialmente las solicitudes de candidatura del expresidente Mahmud Ahmadineyad, el expresidente del parlamento Alí Lariyaní, el ex primer vicepresidente de Rohani, Eshak Yahangirí, y los exdiputados del Parlamento Masud Pizishkian y Mostafa Tajzadeh.

Sólo se aprobaron siete candidatos en total: cinco conservadores y dos reformistas.

Entre los candidatos conservadores, el ex secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y jefe negociador nuclear, Said Jalili, y el ex diputado Ali Reza Zakani retiraron su candidatura en favor de Raisi poco antes de las elecciones.

¿Quién será el nuevo presidente?

Los votantes iraníes elegirán a su nuevo presidente el 28 de junio de acuerdo con el nuevo calendario electoral fijado por el Ministerio del Interior tras la muerte de Raisi.

Estas elecciones son las primeras que se celebran después de la muerte de un presidente en ejercicio desde el asesinato de Mohammad Alí Rayaí en 1981. Rayaí fue el primer presidente electo después de que el primer presidente de Irán, Abulhasan Benisadr, huyera al extranjero.

La elección del nuevo presidente iraní tendrá una importancia crucial tanto para la política exterior como para la interior. Un nuevo presidente que será elegido en unas votaciones inesperadas, que no se hubieran dado si no fuera por la muerte repentina de Raisi, de quien se esperaba que continuara siendo presidente durante el siguiente mandato, si se presentaba a la reelección en 2025.

Sin embargo, tras su muerte, el sistema iraní debe determinar una nueva estrategia.

Debido al rechazo de las candidaturas de nombres importantes como Mahmud Ahmadineyad y Ali Lariyani por parte del Consejo de Guardianes de la Constitución, especialmente en las elecciones presidenciales de 2021, será interesante saber a qué candidatos dará luz verde el poderoso organismo.

El hecho de que el Consejo haya utilizado su poder de veto de forma arbitraria en las elecciones de 2021, al igual que hizo en muchas elecciones anteriores, generó en un sector de la sociedad la percepción de que el arco político estaba llevando a cabo una "ingeniería electoral".

Quizás fue por esta desilusión con el sistema electoral que en los últimos comicios, -donde se votó por el Parlamento y la Asamblea de Expertos, en la que muchas candidaturas reformistas fueron nuevamente rechazadas por el Consejo de Guardianes- la participación de los votantes fue de apenas el 41%.