Venezuela y Türkiye dieron un paso más para fortalecer sus relaciones bilaterales: este viernes firmaron varios acuerdos para el desarrollo de proyectos de gas, oro, cobre y el sector petroquímico en el país latinoamericano.

“Estamos sellando proyectos estratégicos, una alianza ganar-ganar. ¿Cuántos esfuerzos hemos hecho por ver que vaya naciendo el mundo nuevo? ¿Cuántos esfuerzos hemos hecho para seguir uniendo a Türkiye y Venezuela? De todos los esfuerzos se van viendo los frutos ya”, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al anunciar los convenios.

Si bien Venezuela y Türkiye han suscrito varios acuerdos durante los últimos años en diversos sectores como el turismo, la agricultura, la pesca, la salud, la educación y la industria, la principal relación comercial entre ambos gira actualmente en torno a la comercialización del oro, con el que el gobierno de Maduro ha buscado obtener ingresos.

En esa línea, un comunicado del gobierno explicó que uno de los acuerdos consistía en la explotación de oro en el Arco Minero, una franja rica en yacimientos con zonas afectadas por la minería ilegal, en el sur del país.

"Viene la inversión de Turquía para seguir desarrollando el oro, el Arco Minero", dijo Maduro sobre el territorio de unos 111.843 km² rico en minerales y recursos naturales. "Vamos a desarrollar estos campos de oro y deseo la mayor de la suerte para (que) lo que estamos firmando en oro se transforme en un ejemplo para el desarrollo ecológico, respetuoso de la naturaleza y muy productivo, construir una economía productiva", continuó.