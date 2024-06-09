Los intensos bombardeos que las fuerzas israelíes lanzaron este sábado sobre el centro de Gaza y su repentina incursión en el campo de refugiados de Nuseirat, así como en otras zonas, dejan al menos 210 muertos y más de 400 heridos en el devastado enclave.

"Unos 210 mártires y más de 400 heridos fueron llevados al hospital de Al-Aqsa debido a la brutal masacre israelí en el campo de Nuseirat", informó la la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza a través de un comunicado. Además, hizo un “llamado urgente” a la comunidad internacional y a las organizaciones “para salvar el hospital de Al-Aqsa y suministrarle los artículos médicos necesarios”.

Horas antes el sábado, Israel anunció que había recuperado a cuatro rehenes israelíes del centro de Gaza después de una operación militar en el área. También dijo que los rehenes se encontraron en dos áreas separadas del campamento y señaló que estaban en buen estado de salud.

Sin embargo, fuentes palestinas en el lugar, dijeron que las fuerzas especiales de Israel se infiltraron en Nuseirat utilizando un camión de ayuda humanitaria.

"Las fuerzas especiales israelíes utilizaron un camión de transporte cerrado y un vehículo civil en la operación de infiltración para recuperar a los rehenes", dijeron a la agencia Anadolu. "Estos vehículos de transporte están muy extendidos en Gaza y se utilizan para transportar ayuda humanitaria", añadieron.

Israel lanzó incursiones violentas y sin precedentes contra zonas del centro de Gaza que fueron simultáneas a la repentina incursión de vehículos militares al este y noroeste del campamento de Nuseirat.

Testigos presenciales dijeron a la agencia Anadolu que la artillería y los aviones de combate israelíes realizaron ataques violentos e intensos durante horas en áreas al este de los campamentos de Deir al-Balah, al-Bureij y al-Maghazi, así como en varios lugares en el centro, oeste y este del territorio del campamento de Nuseirat.

Luego de la incursión en Nuseirat, Palestina exigió una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la "masacre" cometida por las fuerzas israelíes allí.

“El presidente palestino Mahmoud Abbas ha dado instrucciones al enviado de Palestina ante las Naciones Unidas para que solicite una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de discutir las repercusiones del derramamiento de sangre” que cometieron las fuerzas israelíes en Nuseirat, informó la agencia de noticias palestina Wafa.