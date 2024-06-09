El sionismo se usa en América Latina como un instrumento para intentar ejercer una dominación estadounidense y fragmentar una posible unidad latinoamericana, región a la que considera su “patio trasero”. El militarismo, los negocios y la ideología del sionismo han estrechado relaciones con los gobiernos de derecha latinoamericanos.

En la actualidad, con el apoyo a gobiernos de ultraderecha, pretenden impedir el incremento de la influencia de China, de Rusia y del BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, este año se incorporaron Arabia Saudita, Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos).

Igualmente existen casos de países con mayor soberanía o que rechazan de manera más explícita estas influencias.

El sionismo, la judeofobia y el imperialismo

La “política de persecución” de Israel ante una supuesta judeofobia, que existe, se ha usado como arma para obstruir toda crítica a la política exterior israelí y hacia los palestinos.

Por ejemplo, la declaración de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) intenta asemejar las críticas al sionismo y a su política exterior belicista con opiniones negativas sobre el judaísmo.

Por ello es necesario distinguir lo que serían las posturas antijudías de las antisionistas y de las antiisraelíes. La primera posición es racista, la segunda anticolonialista y la tercera sería algo semejante a una perspectiva antiestadounidense, en el sentido de que expresa un rechazo genérico al imperialismo que encabeza esa potencia.

Como explica Michel Prior en su libro “La Biblia y el colonialismo. Una crítica moral”, desde su concepción a finales de 1890, el sionismo coincidió en varios aspectos con los nacionalismos y los colonialismos europeos del siglo XIX. Acompañó el accionar colonialista e imperialista del Reino Unido hacia Medio Oriente (para evitar su unificación) y en detrimento del desarrollo de América Latina hasta mediados del siglo XX.

A partir de la década de los 70, Israel es un país que podemos denominar coimperial, que actúa en consonancia con las prioridades geopolíticas del imperialismo estadounidense. Con esa finalidad, colabora en la presión financiera y en conjunto con las embajadas estadounidenses hacia América Latina.

El sionismo amparó golpes de Estado, sustentó la imposición neoliberal y apoya el intento actual estadounidense de recuperación frente al ascenso de otras potencias.

La injerencia del sionismo en las dictaduras de América Latina

Uno de los espacios por los que el militarismo del sionismo permea sus ideas es a través de los medios.

Varios medios informativos latinoamericanos representan un aval ultrade­rechista a las políticas de Israel sostenidas por Estados Unidos al mostrar noticias e imágenes sobre Medio Oriente descontextualizadas con la consiguiente deshumanización de los palestinos, que actuarían sin discernimientos ni motivos.