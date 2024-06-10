Benny Gantz, líder de la oposición en Israel y miembro clave del gabinete de guerra, renunció este domingo al gobierno de emergencia que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu. Al anunciar su decisión pidió elecciones anticipadas “lo antes posible”.
“Netanyahu nos impide avanzar hacia una victoria real. Por eso hoy salimos del gobierno de emergencia con pesadumbre pero con toda la sinceridad”, dijo Gantz en una conferencia de prensa en Tel Aviv.
Sobre las elecciones anticipadas explicó que "para garantizar una victoria real, es apropiado que en otoño, un año después del desastre, acudamos a elecciones que eventualmente establecerán un gobierno que se ganará la confianza de la gente y será capaz de enfrentar los desafíos".
Netanyahu se apresuró a reaccionar a la decisión de Gantz y criticó duramente la renuncia. “Israel está en una guerra existencial en varios frentes. Benny, ahora no es el momento de abandonar la lucha, es el momento de unir fuerzas”, dijo en una publicación de X, antes Twitter.
"Mi puerta permanecerá abierta a cualquier partido sionista que esté dispuesto a compartir la carga, y ayudar a lograr la victoria sobre nuestros enemigos y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos", añadió.
La renuncia ocurre tres semanas después de que Gantz le diera a Netanyahu la fecha límite del 8 de junio para formular una estrategia clara de cara a la ofensiva de Israel en Gaza.
Entre las varias demandas de Gantz estaban el regreso de todos los rehenes de Gaza, socavar el gobierno de Hamás en el enclave palestino, el desarme de Gaza, el establecimiento de una coalición árabeeuropea para gestionar la región, asegurar el regreso de los residentes del norte a sus hogares, y el servicio militar universal para todos los israelíes.
¿A qué se enfrenta ahora el gobierno de Netanyahu?
El retiro del partido de Gantz, Azul y Blanco, que tiene 21 diputados, no implica el colapso del gobierno de emergencia. Netanyahu ya cuenta con el respaldo de 64 diputados de los 120 de la Knesset. Para formar o continuar un gobierno se necesita la confianza de al menos 61 diputados.
Sin embargo, la renuncia de Gantz sí representa un gran avance para el partido de extrema derecha Poder Judío, que lidera el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, y el partido ultranacionalista Sionista Religioso en cabeza del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich.
Ninguno de los dos partidos estaba satisfecho con que las decisiones sobre Gaza estuvieran en manos del gabinete de emergencia, en el que no figuraban sus representantes.
Ben-Gvir y Smotrich, dos de los más acérrimos partidarios de continuar la agresión en el enclave, exigieron en varias ocasiones unirse al gabinete o disolverlo.
De hecho, tras la renuncia de Gantz, Ben-Gvir solicitó el mismo domingo unirse al gabinete de guerra. “A la luz del retiro de Gantz, he dirigido una solicitud al primer ministro para unirme al gabinete de gugerra. Es hora de tomar decisiones valientes, lograr una disuasión real y llevar seguridad al sur, al norte y a todo Israel”, dijo
Anna Barsky, analista política del periódico israelí Maariv, ya había anticipado que Ben-Gvir y Smotrich pedirían una vez más unirse al gabinete de guerra en lugar de Gantz y Gadi Eisenkot, un alto líder del partido Unidad Nacional que tenía las funciones de observador y que también renunció.
Citando fuentes cercanas a Netanyahu, Barsky afirmó que el retiro del partido Azul y Blanco empujaría a Netanyahu a disolver el gabinete de guerra.
La oposición se moviliza
En los últimos meses, la oposición israelí, a la cabeza de Yair Lapid, pidió repetidamente a Gantz y Eisenkot que se retiraran del gobierno.
La oposición busca que Gantz, exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí, se una a sus filas en un intento por derrocar al Gobierno de Netanyahu e impulsar elecciones anticipadas.
Según la emisora estatal de Israel, el Gobierno de Estados Unidos intentó convencer a Gantz de que no abandonara el gabinete.
El reporte señala que "los estadounidenses se pusieron en contacto con Gantz recientemente y trataron de verificar la posibilidad de retrasar o impedir su retiro del gobierno de guerra".
Israel continúa con su brutal ofensiva contra Gaza desde el pasado 7 de octubre, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde entonces, los ataques han matado a más de 37.000 palestinos en Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños, y casi 84.500 más han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.
Ocho meses después de que comenzara la incesante ofensiva, amplias zonas de Gaza se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel enfrenta acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuyo último fallo le ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente sus operaciones militares en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos buscaron refugio de la guerra antes de que fuera invadida el 6 de mayo.