Benny Gantz, líder de la oposición en Israel y miembro clave del gabinete de guerra, renunció este domingo al gobierno de emergencia que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu. Al anunciar su decisión pidió elecciones anticipadas “lo antes posible”.

“Netanyahu nos impide avanzar hacia una victoria real. Por eso hoy salimos del gobierno de emergencia con pesadumbre pero con toda la sinceridad”, dijo Gantz en una conferencia de prensa en Tel Aviv.

Sobre las elecciones anticipadas explicó que "para garantizar una victoria real, es apropiado que en otoño, un año después del desastre, acudamos a elecciones que eventualmente establecerán un gobierno que se ganará la confianza de la gente y será capaz de enfrentar los desafíos".

Relacionado Netanyahu arriesga el futuro de Israel por su supervivencia política

Netanyahu se apresuró a reaccionar a la decisión de Gantz y criticó duramente la renuncia. “Israel está en una guerra existencial en varios frentes. Benny, ahora no es el momento de abandonar la lucha, es el momento de unir fuerzas”, dijo en una publicación de X, antes Twitter.

"Mi puerta permanecerá abierta a cualquier partido sionista que esté dispuesto a compartir la carga, y ayudar a lograr la victoria sobre nuestros enemigos y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos", añadió.

La renuncia ocurre tres semanas después de que Gantz le diera a Netanyahu la fecha límite del 8 de junio para formular una estrategia clara de cara a la ofensiva de Israel en Gaza.

Entre las varias demandas de Gantz estaban el regreso de todos los rehenes de Gaza, socavar el gobierno de Hamás en el enclave palestino, el desarme de Gaza, el establecimiento de una coalición árabeeuropea para gestionar la región, asegurar el regreso de los residentes del norte a sus hogares, y el servicio militar universal para todos los israelíes.

¿A qué se enfrenta ahora el gobierno de Netanyahu?

El retiro del partido de Gantz, Azul y Blanco, que tiene 21 diputados, no implica el colapso del gobierno de emergencia. Netanyahu ya cuenta con el respaldo de 64 diputados de los 120 de la Knesset. Para formar o continuar un gobierno se necesita la confianza de al menos 61 diputados.

Sin embargo, la renuncia de Gantz sí representa un gran avance para el partido de extrema derecha Poder Judío, que lidera el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, y el partido ultranacionalista Sionista Religioso en cabeza del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich.

Ninguno de los dos partidos estaba satisfecho con que las decisiones sobre Gaza estuvieran en manos del gabinete de emergencia, en el que no figuraban sus representantes.

Ben-Gvir y Smotrich, dos de los más acérrimos partidarios de continuar la agresión en el enclave, exigieron en varias ocasiones unirse al gabinete o disolverlo.