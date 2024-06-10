ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Condiciones extremas en hospital de Gaza tras ataque a campo de refugiados
Cientos de víctimas del ataque israelí al campo de refugiados de Nuseirat yacen en el piso del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, centro de Gaza, mientras los médicos intentan atender la emergencia.
Condiciones extremas en hospital de Gaza tras ataque a campo de refugiados
El Hospital de los Mártires de Al-Aqsa es actualmente la única instalación médica que funciona en el centro de Gaza / Foto: AA
10 de junio de 2024

Mientras cientos de pacientes esperan ayuda, el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en el centro de Gaza, lucha por atender a las víctimas del devastador ataque israelí contra el campo de refugiados de Nuseirat.

Al menos 274 personas murieron y casi 700 sufrieron heridas en medio del bombardeo del Ejército de Israel al campamento este sábado, según cifras de las autoridades locales de salud.

Cientos de víctimas permanecen tiradas en el suelo del hospital, mientras los médicos se apresuran a brindarles atención con los muy limitados recursos de salud que todavía tienen.

"La gran cantidad de heridos que llegan al hospital excede su capacidad", alertó Ismail al Thawabta, director de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, en conversación con la agencia de noticias Anadolu este domingo.

"Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a la ONU y a las organizaciones internacionales para que intervengan y apoyen al hospital proporcionando suministros médicos y generadores eléctricos para garantizar que los servicios se presten de manera ininterrumpida", afirmó.

RelacionadoBajo la sombra del trauma: niños en Gaza relatan el horror que han vivido

El miércoles pasado, el hospital ya había informado que uno de sus dos generadores se detuvo por falta de combustible.

Catástrofe humanitaria

Recomendados

La situación en el hospital da señales de una potencial "catástrofe humanitaria" que podría poner en peligro las vidas de numerosos pacientes palestinos y bebés prematuros, advirtió el funcionario.

“Las condiciones en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa son extremas y muy peligrosas. Exigimos un cese inmediato de la guerra genocida contra civiles”, dijo Thawabta.

También señaló que los incesantes ataques israelíes han dejado a 33 de los 35 hospitales de Gaza completamente inoperables, lo que ha resultado en “una profunda crisis humanitaria”.

El Hospital de los Mártires de Al Aqsa y el Hospital Europeo son las dos únicas instalaciones médicas a cargo del gobierno que aún funcionan en Gaza, según la oficina de medios.

Relacionado“Niños hechos pedazos”: los desgarradores testimonios de masacre en Rafah

Desde el 7 de octubre, cuando Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza, más de 37.000 palestinos han muerto en el devastado enclave, la mayoría de ellos mujeres y niños, según las autoridades locales de salud.

Ocho meses después de la guerra israelí, vastas zonas de Gaza yacían en ruinas en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas.

FUENTE:AA
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar