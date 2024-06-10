Los partidos de extrema derecha en Europa lograron importantes victorias en las elecciones al Parlamento Europeo, al capitalizar la preocupación de los votantes por el aumento de precios, la inmigración y el costo de la transición verde. Ahora buscarán utilizar los escaños que ganaron para influir en la política de la UE.

Los partidos nacionalistas, populistas y euroescépticos iban en camino a acumular poco menos de una cuarta parte de los escaños en la asamblea de la Unión Europea, según las proyecciones propias de la cámara.

Esto refleja la tendencia creciente en Occidente a alejarse de los partidos tradicionales y el status quo para optar alternativas radicales como las de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y posiblemente su próximo mandatario.

En elecciones anteriores, los partidos de extrema derecha plantearon abandonar la Unión Europea o su moneda única, recordando lo que pedían los partidarios británicos del Brexit. Ahora, esos mismos partidos quieren influir en el bloque desde dentro.

Países como Hungría, Italia y Eslovaquia ya tienen primeros ministros de extrema derecha, mientras que en Suecia o Finlandia los partidos de esta línea o bien son parte del gobierno o fueron necesarios para formarlo. También, en Países Bajos, el Partido de la Libertad de Geert Wilders, que se opone a la inmigración, parece dirigirse a formar parte de una coalición de gobierno.

Armida van Rij, investigadora principal del Instituto Real de Relaciones Internacionales Chatham House, explicó que las políticas de "cordón sanitario" o barreras para excluir a los partidos de extrema derecha se están erosionando.

"La gente ahora cree que no se trata de un voto perdido", dijo. En esa línea añadió que el uso extenso de las redes sociales por parte de los partidos populistas está atrayendo a los votantes más jóvenes.

