La Media Luna Roja Palestina (MLRP) denunció que tropas de Israel se escondieron en un camión de ayuda humanitaria para ingresar al campamento de refugiados Nuseirat, en el centro de Gaza. Durante el operativo mataron a 274 palestinos e hirieron a más de 700, según autoridades locales, antes de liberar a cuatro rehenes israelíes.

"Las fuerzas de ocupación engañaron a la gente: se hicieron pasar como asistencia humanitaria, algo que los civiles necesitan desesperadamente en medio del sufrimiento por la grave inseguridad alimentaria", afirmó la MLRP, que forma parte de la Cruz Roja.

En este sentido, la entidad advirtió que infiltrarse en un vehículo de asistencia humanitaria “pone en peligro la seguridad de los equipos de ayuda”.

Un precedente de este tipo aumenta la posibilidad de que los trabajadores humanitarios sean percibidos con sospecha en el futuro, destacó Nebal Farsakh, portavoz de MLRP.

Israel ya lo había hecho antes

El Ejército de Israel desestimó las acusaciones de que sus tropas entraron en Nuseirat en camiones de ayuda y en una publicación de X las calificó de "mentiras".

Sin embargo, esta no es la primera vez que las fuerzas israelíes se disfrazan de trabajadores humanitarios civiles.

En enero, agentes encubiertos, algunos vestidos como médicos, mataron a tiros a tres combatientes palestinos en el hospital Ibn Sina en la ciudad de Jenín, en la Cisjordania ocupada.