La Media Luna Roja Palestina (MLRP) denunció que tropas de Israel se escondieron en un camión de ayuda humanitaria para ingresar al campamento de refugiados Nuseirat, en el centro de Gaza. Durante el operativo mataron a 274 palestinos e hirieron a más de 700, según autoridades locales, antes de liberar a cuatro rehenes israelíes.
"Las fuerzas de ocupación engañaron a la gente: se hicieron pasar como asistencia humanitaria, algo que los civiles necesitan desesperadamente en medio del sufrimiento por la grave inseguridad alimentaria", afirmó la MLRP, que forma parte de la Cruz Roja.
En este sentido, la entidad advirtió que infiltrarse en un vehículo de asistencia humanitaria “pone en peligro la seguridad de los equipos de ayuda”.
Un precedente de este tipo aumenta la posibilidad de que los trabajadores humanitarios sean percibidos con sospecha en el futuro, destacó Nebal Farsakh, portavoz de MLRP.
Israel ya lo había hecho antes
El Ejército de Israel desestimó las acusaciones de que sus tropas entraron en Nuseirat en camiones de ayuda y en una publicación de X las calificó de "mentiras".
Sin embargo, esta no es la primera vez que las fuerzas israelíes se disfrazan de trabajadores humanitarios civiles.
En enero, agentes encubiertos, algunos vestidos como médicos, mataron a tiros a tres combatientes palestinos en el hospital Ibn Sina en la ciudad de Jenín, en la Cisjordania ocupada.
La masacre que Israel cometió el sábado ocurrió antes de que recuperara a cuatro rehenes que se encontraban en Gaza desde el 7 de octubre: Almog Meir Jan (22), Noa Argamani (26), Andrey Kozlov (27) y Shlomi Ziv (41).
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) subrayó que la cantidad de víctimas que dejó la operación israelí en Nuseirat "ha desbordado enormemente las capacidades limitadas de los hospitales" en la zona.
Hamás liberó a más de 100 rehenes israelíes durante una tregua en noviembre. Después del operativo en Nuseirat, quedan 116 rehenes en Gaza, aunque el ejército de Israel dice que 41 de ellos han muerto. Funcionarios palestinos aseguran que la mayoría de ellos fueron asesinados durante los incesantes bombardeos israelíes, que han arrasado el 90% de la infraestructura de Gaza.
Guerra genocida
El 7 de octubre, Hamás realizó una incursión sin precedentes en sitios militares y asentamientos israelíes que una vez fueron granjas y aldeas árabes, señalando que era una respuesta a la agresión israelí contra la Mezquita de Al Aqsa, el aumento de la violencia de los colonos en la Cisjordania ocupada y para volver a poner la causa palestina en el foco mundial.
Los combatientes tomaron aproximadamente a 240 rehenes, incluidos soldados y civiles israelíes. Posteriormente, algunos de ellos hicieron parte de un intercambio por palestinos que estaban en prisiones israelíes, mientras que unos pocos fueron rescatados por el ejército israelí.
Desde la incursión de Hamás, Israel desató una brutal ofensiva sobre Gaza por aire, tierra y mar. Los ataques han matado a más de 37.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, además de dejar más de 84.000 heridos y casi 2,4 millones de desplazados. Actualmente, vastas zonas de Gaza están en ruinas debido a un bloqueo de comida, agua potable y medicinas.
Expertos de la ONU indican que hay motivos razonables para considerar que el ejército israelí está cometiendo un genocidio. Además, ese país está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente sus operaciones en la ciudad sureña de Rafah.