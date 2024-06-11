Sin experiencia política. Sin respaldos políticos de alto perfil. Sin afiliación partidista. Lo que sí tiene Fidias Panayiotou son 2,6 millones de seguidores en YouTube y aún más en TikTok. Y ahora también un escaño en el Parlamento Europeo en representación de la administración grecochipriota. Panayiotou es uno de los candidatos inusuales que lanzaron campañas improbables sólo para conseguir llegar a la legislatura de 720 escaños.

"No tenía planeado votar, pero como te he visto en TikTok votaré por ti", dijo un conductor que Panayioutou detuvo, entrevistó y sobre el que publicó.

Las redes sociales desempeñaron un papel enorme en las victorias de algunos candidatos, lo que generó rumores en las clases políticas sobre el efecto que tienen a la hora de igualar las posibilidades para aspirantes desconocidos. Justo en un año en que los votantes de decenas de democracias acudirán a las urnas, entre ellas Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos.

Los votantes en los 27 países del Parlamento Europeo también eligieron a candidatos que están en prisión, fueron expulsados ​​de su delegación y se retiraron de las elecciones sólo para ganar escaños.

Estos son los dos influencers que se convirtieron en miembros del Parlamento Europeo, que en general representan a unos 400 millones de votantes elegibles.

Fidias Panayiotou, de la administración grecochipriota

El primer salto a la fama de Panayiotou fue el abrazo que le dio al empresario multimillonario Elon Musk, además de una variedad de videos humorísticos. Su elección, impulsada únicamente por su popularidad en redes sociales, sacudió a la clase política del Chipre administrado por Grecia, en lo que muchos vieron como un desaire a la cultura partidista profundamente arraigada.

El joven de 24 años, que sólo utiliza su nombre de pila Fidias, obtuvo casi una quinta parte de los votos en las elecciones del domingo, lo que lo ubica en el tercer lugar detrás de los candidatos de partidos tradicionales DISY, de centroderecha, y AKEL, de raíces comunistas. Su victoria representa una novedad en un país donde los poderosos partidos políticos han acumulado durante mucho tiempo una lealtad férrea repartiendo favores.