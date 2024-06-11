Sin experiencia política. Sin respaldos políticos de alto perfil. Sin afiliación partidista. Lo que sí tiene Fidias Panayiotou son 2,6 millones de seguidores en YouTube y aún más en TikTok. Y ahora también un escaño en el Parlamento Europeo en representación de la administración grecochipriota. Panayiotou es uno de los candidatos inusuales que lanzaron campañas improbables sólo para conseguir llegar a la legislatura de 720 escaños.
"No tenía planeado votar, pero como te he visto en TikTok votaré por ti", dijo un conductor que Panayioutou detuvo, entrevistó y sobre el que publicó.
Las redes sociales desempeñaron un papel enorme en las victorias de algunos candidatos, lo que generó rumores en las clases políticas sobre el efecto que tienen a la hora de igualar las posibilidades para aspirantes desconocidos. Justo en un año en que los votantes de decenas de democracias acudirán a las urnas, entre ellas Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos.
Los votantes en los 27 países del Parlamento Europeo también eligieron a candidatos que están en prisión, fueron expulsados de su delegación y se retiraron de las elecciones sólo para ganar escaños.
Estos son los dos influencers que se convirtieron en miembros del Parlamento Europeo, que en general representan a unos 400 millones de votantes elegibles.
Fidias Panayiotou, de la administración grecochipriota
El primer salto a la fama de Panayiotou fue el abrazo que le dio al empresario multimillonario Elon Musk, además de una variedad de videos humorísticos. Su elección, impulsada únicamente por su popularidad en redes sociales, sacudió a la clase política del Chipre administrado por Grecia, en lo que muchos vieron como un desaire a la cultura partidista profundamente arraigada.
El joven de 24 años, que sólo utiliza su nombre de pila Fidias, obtuvo casi una quinta parte de los votos en las elecciones del domingo, lo que lo ubica en el tercer lugar detrás de los candidatos de partidos tradicionales DISY, de centroderecha, y AKEL, de raíces comunistas. Su victoria representa una novedad en un país donde los poderosos partidos políticos han acumulado durante mucho tiempo una lealtad férrea repartiendo favores.
El secretario general de AKEL, Stefanos Stefanou, lamentó el resultado, al punto que lo calificó de “nueva realidad en la que los ciudadanos optan por la no política como opción política” para dejar constancia de su desencanto con la cultura política del país.
Alvise Pérez, de España
Armado con un par de cuentas de redes sociales y un fuerte discurso antiinmigrante, un ‘influencer’ de redes sociales sacudió a la extrema derecha de España al hacerse con tres de los 61 escaños del país en el Parlamento Europeo.
Se trata de una figura nacionalista y populista conocida con el seudónimo de Alvise Pérez, de 34 años, fundador del partido “Se Acabó la Fiesta”. Hasta la víspera de las elecciones era un completo desconocido para los españoles fuera de los estrechos círculos de internet de la extrema derecha.
Lo ha logrado sin contar con un programa electoral. En la página web del partido no se mencionan medidas concretas, aunque en sus entrevistas ha planteado acciones específicas para supuestamente combatir la corrupción reformando el sistema político para eliminar la partitocracia, realizar un referéndum sobre la salida de España de la Unión Europea, proteger la libertad de expresión y reducir el tamaño del Estado y la administración, entre otras.
Ahora llevará consigo a dos aliados para ocupar los escaños que ganó en la poderosa legislatura europea, que se reúne en Estrasburgo, Francia y Bruselas.
Pérez celebró con algunos seguidores frente a un telón de fondo cubierto con el logotipo poco ortodoxo de su partido: una caricatura de una ardilla con una máscara de Guy Fawkes popularizada por la película de 2005 “V de Vendetta”. Fawkes es el miembro más conocido del frustrado complot de 1605 para volar el Parlamento británico y desde entonces ha estado asociado con movimientos de protesta.
“Se acabó la fiesta porque, lamento decirlo, España se ha convertido en una fiesta de criminales. España se ha convertido en un partido de corruptos, mercenarios, pedófilos y violadores”, dijo Alvise a la multitud emocionado.
El partido “Se Acabó la Fiesta” obtuvo más del 4% de los votos emitidos en España, al acumular 800.000 votos. Igualó los tres escaños obtenidos por otros partidos establecidos, incluido el miembro más joven del gobierno de coalición de izquierda de España. El partido de extrema derecha español Vox obtuvo seis escaños el lunes, duplicando su participación en 2019, pero probablemente le habría ido mejor si Alvise no hubiera lanzado su esfuerzo.