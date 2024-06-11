Mientras los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaban sobre una resolución para el alto el fuego en Gaza, las bombas israelíes no dejaban de caer sobre el ya devastado enclave y el mundo seguía conociendo el horror de las más reciente masacre en el campo de refugiados de Nuseirat.

La resolución, que redactó Estados Unidos y que afirma que Israel aceptó la propuesta, recibió un apoyo mayoritario del consejo: 14 de los 15 países votaron a favor. Rusia rompió filas y decidió abstenerse citando dudas sobre el compromiso de Israel para cumplir la resolución.

“Dadas las numerosas declaraciones de Israel sobre la extensión de la guerra hasta que Hamás sea completamente derrotado... ¿Qué ha aceptado específicamente Israel?”, preguntó el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia. Previamente, Moscú ha votado en el Consejo de Seguridad tanto a favor como en contra de resoluciones respecto a la situación en Gaza.

El texto aprobado también pedía a Hamás que aceptara la propuesta y se comprometiera con un alto el fuego. Horas después de la votación, el grupo de resistencia palestino se manifestó a favor de la resolución y dijo que estaba de acuerdo con el alto el fuego, la retirada de las tropas israelíes y el intercambio de rehenes por detenidos en poder de Israel.

Sin embargo, destacó que "el gobierno estadounidense se enfrenta a una verdadera prueba para cumplir sus compromisos de obligar a la ocupación (israelí) a poner fin inmediatamente a la agresión en aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo a la agencia Reuters Sami Abu Zuhri, alto funcionario de Hamás.

El grupo también indicó que está dispuesto a trabajar con mediadores en negociaciones indirectas con Israel para implementar el cese del fuego. La declaración fue una de las más fuertes de Hamás hasta la fecha, pero enfatizó que el grupo continuaría su resistencia contra la ocupación israelí y trabajaría para establecer un Estado palestino “plenamente soberano”.

Dudas sobre el compromiso de Israel

En contraste, Israel no ha dado una respuesta directa y sus aparentes pronunciamientos sobre la resolución únicamente se han conocido a través de Estados Unidos. Justamente, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró este martes en medio de su visita a Medio Oriente que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le “reiteró su compromiso” con la propuesta de alto al fuego que impulsa el gobierno de Biden.

Las dudas sobre que Israel vaya a aceptar la propuesta de cese del fuego provienen de la inquebrantable posición de Netanyahu frente a “acabar” con Hamás como condición para detener la brutal agresión en Gaza. A eso se suma que un alto diplomático israelí dijo al consejo: "Continuaremos hasta que todos los rehenes sean devueltos y hasta que se desmantelen las capacidades militares y de gobierno de Hamás".

“Esto también significa que Israel no participará en negociaciones interminables y sin sentido, que pueden ser aprovechadas por Hamás como medio para ganar tiempo”, señaló el ministro Consejero, Reut Shapir Ben Naftaly.

Türkiye insiste en que Israel se comprometa con el plan

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aplaudió la decisión del Consejo de Seguridad sobre el alto el fuego en Gaza y lo calificó como “un paso importante”.