El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este lunes que está a favor de la participación de Rusia en las negociaciones por la paz en Ucrania, durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Lula viajará a Europa esta semana para una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, pero no asistirá a la cumbre sobre Ucrania que se celebrará el sábado y el domingo en Burgenstok, Suiza, a iniciativa de Kyiv y sin Moscú.

"Sobre Ucrania, el presidente Lula reiteró la defensa de negociaciones de paz que involucren a los dos lados del conflicto", indicó la Presidencia de Brasil en un comunicado, en el que afirmó que el mandatario recibió "una llamada" de Putin este lunes.

Lula recordó que esa posición iba "en línea con el documento firmado" por su asesor en asuntos extranjeros, Celso Amorim, junto con autoridades chinas en Beijing el 23 de mayo.