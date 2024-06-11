AMÉRICA LATINA
Lula defiende la inclusión de Rusia en reuniones de paz en Ucrania
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, le dijo a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que está a favor de la participación de Moscú en las negociaciones por la paz en Ucrania.
Lula viajará a Europa esta semana para una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, pero no asistirá a la cumbre sobre Ucrania. Foto: AA / AA
11 de junio de 2024

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este lunes que está a favor de la participación de Rusia en las negociaciones por la paz en Ucrania, durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Lula viajará a Europa esta semana para una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, pero no asistirá a la cumbre sobre Ucrania que se celebrará el sábado y el domingo en Burgenstok, Suiza, a iniciativa de Kyiv y sin Moscú.

"Sobre Ucrania, el presidente Lula reiteró la defensa de negociaciones de paz que involucren a los dos lados del conflicto", indicó la Presidencia de Brasil en un comunicado, en el que afirmó que el mandatario recibió "una llamada" de Putin este lunes.

Lula recordó que esa posición iba "en línea con el documento firmado" por su asesor en asuntos extranjeros, Celso Amorim, junto con autoridades chinas en Beijing el 23 de mayo.

Recomendados

En ese documento conjunto, China y Brasil afirman "apoyar una conferencia internacional de paz, a realizarse en un momento apropiado, reconocida tanto por Rusia como por Ucrania, con participación igualitaria de todas las partes relevantes, así como una discusión justa de todos los planes de paz".

"Nuestra posición es que cualquier discusión de paz debe involucrar a ambas partes. Este modelo que incluye solamente a una parte ya se ha probado en este conflicto y no ha dado ningún resultado", declaró una fuente diplomática brasileña a la agencia de noticias AFP.

Lula, que lidera el país más grande de América Latina, ha causado polémica en varias ocasiones al afirmar que la responsabilidad del conflicto en Ucrania es compartida, a pesar de que ha condenado la ofensiva rusa.

Beijing y Brasilia intentan posicionarse como mediadores en la guerra de Ucrania y, a diferencia de las naciones occidentales, no han impuesto sanciones a Rusia por su "operación militar especial".

FUENTE:TRT Español y agencias
