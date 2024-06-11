"Una violación de seguridad inaceptable": así calificó el millonario Elon Musk la integración que anunció Apple de su sistema operativo con herramientas de la empresa de inteligencia artificial OpenAI. Incluso amenazó con prohibir el uso de teléfonos iPhone en sus empresas.

El fundador de Tesla y SpaceX, y dueño de la red social X, aseguró que sus empleados e incluso los visitantes "tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán almacenados en una jaula de Faraday".

"Apple no tiene noción de lo que realmente pasará una vez entregue tus datos a OpenAI. Te están traicionando", insistió Musk en X.

Luego publicó una imagen burlándose tanto de Apple como de OpenAI, en la que este último aparece robando datos personales de la empresa de tecnología creada por Steve Jobs.

El nuevo sistema de Apple

Apple presentó este lunes un nuevo sistema para optimizar el uso de sus dispositivos como el iPhone y las computadoras Mac mediante inteligencia artificial (IA) generativa.

En el centro de este sistema aparece una actualización del asistente virtual Siri, que se llevó a cabo a través de una asociación con la empresa OpenAI.

Apple precisó que la privacidad fue un elemento central en la construcción de las herramientas de IA que incorporará. Añadió que usaría una combinación de procesamiento en el dispositivo y computación en la nube para impulsar esas características.

"Pensamos que 'Apple Intelligence' será indispensable en los productos que ya tienen un papel esencial en nuestras vidas", sostuvo el director general de la compañía, Tim Cook.

Por su parte, el jefe de OpenAI, Sam Altman, aseguró que en la empresa están "muy felices de asociarse con Apple para integrar ChatGPT en sus dispositivos a finales de este año".