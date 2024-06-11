"Una violación de seguridad inaceptable": así calificó el millonario Elon Musk la integración que anunció Apple de su sistema operativo con herramientas de la empresa de inteligencia artificial OpenAI. Incluso amenazó con prohibir el uso de teléfonos iPhone en sus empresas.
El fundador de Tesla y SpaceX, y dueño de la red social X, aseguró que sus empleados e incluso los visitantes "tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán almacenados en una jaula de Faraday".
"Apple no tiene noción de lo que realmente pasará una vez entregue tus datos a OpenAI. Te están traicionando", insistió Musk en X.
Luego publicó una imagen burlándose tanto de Apple como de OpenAI, en la que este último aparece robando datos personales de la empresa de tecnología creada por Steve Jobs.
El nuevo sistema de Apple
Apple presentó este lunes un nuevo sistema para optimizar el uso de sus dispositivos como el iPhone y las computadoras Mac mediante inteligencia artificial (IA) generativa.
En el centro de este sistema aparece una actualización del asistente virtual Siri, que se llevó a cabo a través de una asociación con la empresa OpenAI.
Apple precisó que la privacidad fue un elemento central en la construcción de las herramientas de IA que incorporará. Añadió que usaría una combinación de procesamiento en el dispositivo y computación en la nube para impulsar esas características.
"Pensamos que 'Apple Intelligence' será indispensable en los productos que ya tienen un papel esencial en nuestras vidas", sostuvo el director general de la compañía, Tim Cook.
Por su parte, el jefe de OpenAI, Sam Altman, aseguró que en la empresa están "muy felices de asociarse con Apple para integrar ChatGPT en sus dispositivos a finales de este año".
La rivalidad de Musk con OpenAI
Musk tiene amplio conocimiento sobre inteligencia artificial: ha desarrollado su propia herramienta con esta tecnología y, además, ha participado en la fundación de OpenAI.
El CEO de X ayudó a fundar la empresa en 2015, pero la abandonó tres años después tras apuntar que “consideraba imprudente la apuesta de Google por hacer avances en inteligencia artificial”.
Luego señaló que se sentía incómodo con la dirección orientada a las ganancias que estaba tomando la compañía y la demandó, acusándola de ser “políticamente parcial e irresponsable”.
Asimismo, hace un año lanzó su propia empresa de inteligencia artificial, xAI, con la intención de competir con OpenAI. La startup xAI está integrada por ex investigadores de OpenAI, Google DeepMind, Tesla y la Universidad de Toronto.
Expertos advierten sobre riesgos de IA
Geoffrey Hinton, un informático apodado como "el padrino de la inteligencia artificial", advirtió en varias ocasiones desde 2023 que los avances logrados en este campo plantean "profundos riesgos para la sociedad y la humanidad".
Hinton sostuvo en una entrevista con The New York Times que la competencia entre gigantes tecnológicos estaba empujando a las empresas a lanzar nuevas tecnologías de inteligencia artificial a velocidades peligrosas. Y advirtió que esto pone en riesgo puestos de trabajo.
El científico también alertó sobre la posible difusión de información errónea creada por la IA y dijo que muchas personas "ya no podrán distinguir qué es verdad".