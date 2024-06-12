La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha añadido al Ejército de Israel a su lista de organizaciones que cometen "graves violaciones de derechos de los niños y niñas en situaciones de conflicto armado".
En su informe anual de Infancia y Conflictos Armados, la entidad señaló que durante 2023 estas violaciones contra palestinos menores de edad en Israel y en los territorios ocupados han aumentado hasta un 155%.
En este contexto, se registraron al menos 8.009 casos de violaciones graves, que afectaron a 4.360 niños y niñas, de los cuales 113 eran israelíes y 4.247 palestinos.
Asimismo, el documento precisa que hubo 7.837 violaciones contra 4.247 niños y niñas palestinos en Gaza, la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada. Y señala que en 5.698 casos los responsables fueron el ejército, las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes ilegales.
Por otro lado, afirma que Israel ha detenido a 906 niños palestinos, que fueron sometidos a malos tratos y abuso sexual.
Señala además que el Ejército de Israel ha obstruido el acceso de los niños y niñas a la ayuda humanitaria en Gaza, la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada.
Además, al menos 23.000 violaciones graves están pendientes de confirmación debido a la situación en Gaza en el último trimestre de 2023 tras el inicio de la brutal ofensiva israelí.
El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó: "Estoy consternado por el número sin precedentes de niños asesinados y mutilados por el Ejército y las fuerzas de seguridad israelíes en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este".
La violencia alcanza "niveles extremos"
El informe de la ONU también señala que a nivel global "la violencia contra la infancia alcanzó en 2023 niveles extremos, con un sorprendente aumento de hasta el 21% en las violaciones graves".
Asimismo, el reporte, aún por publicar pero consultado por la Agencia Anadolu, apuntó un aumento de hasta el 35% en los incidentes que provocaron muerte y lesiones en menores de 18 años en todo el mundo, en comparación con el año anterior.
Las Naciones Unidas verificaron 32.990 violaciones graves a los menores: 5.301 niños fueron asesinados, 6.348 fueron heridos, 8.655 niños fueron reclutados forzosamente en grupos armados, a 5.205 niños se les negó el acceso a la ayuda humanitaria, 2.491 niños fueron detenidos por conexiones con grupos armados y 4.356 niños fueron secuestrados.
Principales zonas de violaciones
Los lugares con mayor cantidad de violaciones a los derechos contra los niños son Israel y los territorios palestinos ocupados, y en otros países como la República Democrática del Congo, Myanmar, Somalia, Nigeria y Sudán.
Al destacar que los actores no estatales son responsables del 50% de las violaciones graves, y que las fuerzas gubernamentales desempeñan el papel más importante en las muertes y lesiones de niños, el informe menciona además que los niños varones son reclutados, asesinados y heridos por grupos armados en mayor proporción, mientras que las niñas son objeto de violencia sexual en tasas más altas.