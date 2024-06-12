La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha añadido al Ejército de Israel a su lista de organizaciones que cometen "graves violaciones de derechos de los niños y niñas en situaciones de conflicto armado".

En su informe anual de Infancia y Conflictos Armados, la entidad señaló que durante 2023 estas violaciones contra palestinos menores de edad en Israel y en los territorios ocupados han aumentado hasta un 155%.

En este contexto, se registraron al menos 8.009 casos de violaciones graves, que afectaron a 4.360 niños y niñas, de los cuales 113 eran israelíes y 4.247 palestinos.

Asimismo, el documento precisa que hubo 7.837 violaciones contra 4.247 niños y niñas palestinos en Gaza, la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada. Y señala que en 5.698 casos los responsables fueron el ejército, las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes ilegales.

Por otro lado, afirma que Israel ha detenido a 906 niños palestinos, que fueron sometidos a malos tratos y abuso sexual.

Señala además que el Ejército de Israel ha obstruido el acceso de los niños y niñas a la ayuda humanitaria en Gaza, la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada.

Además, al menos 23.000 violaciones graves están pendientes de confirmación debido a la situación en Gaza en el último trimestre de 2023 tras el inicio de la brutal ofensiva israelí.