El ascenso de la extrema derecha en las elecciones europeas ha renovado debates sobre una “creciente división” en Alemania, donde se registró una marcada diferencia entre el voto de los ciudadanos de la región este y la del oeste.

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, que emergió de las votaciones como la segunda fuerza a nivel nacional detrás del conservador Partido de la Unión, quedó primero en los cinco estados del Este.

Bodo Ramelow, el ministro-presidente del estado de Turingia, se refirió a la controversia que surgió en las redes sociales tras las elecciones: “Estoy leyendo frases como: '¿Dónde está la gratitud de los alemanes del Este?' (...) Estas son preguntas que no necesitamos ahora".

"El Este no tiene nada de qué disculparse. Más bien, debería verse como una oportunidad. En cambio, la unidad emocional se está colapsando cada vez más. El hecho de que se espere que los alemanes del Este estén agradecidos está impulsando aún más esta espiral”, continuó el referente del Partido de Izquierda.

“Es hora de un Tratado de Unificación 2.0”

Por su parte, el ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, pidió un nuevo comienzo en las relaciones entre Alemania del Este y del Oeste.

“Es hora de un Tratado de Unificación 2.0 que, además de la unidad formal, también acerque mejor a las personas, para una mayor confianza y cohesión entre el Este y el Oeste”, manifestó, refiriéndose al Tratado de Unificación de 1990 que formalizó la fusión de Alemania en una sola nación. Y añadió que es importante "acordar una serie de proyectos para acercar a los jóvenes".