El ascenso de la extrema derecha en las elecciones europeas ha renovado debates sobre una “creciente división” en Alemania, donde se registró una marcada diferencia entre el voto de los ciudadanos de la región este y la del oeste.
El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, que emergió de las votaciones como la segunda fuerza a nivel nacional detrás del conservador Partido de la Unión, quedó primero en los cinco estados del Este.
Bodo Ramelow, el ministro-presidente del estado de Turingia, se refirió a la controversia que surgió en las redes sociales tras las elecciones: “Estoy leyendo frases como: '¿Dónde está la gratitud de los alemanes del Este?' (...) Estas son preguntas que no necesitamos ahora".
"El Este no tiene nada de qué disculparse. Más bien, debería verse como una oportunidad. En cambio, la unidad emocional se está colapsando cada vez más. El hecho de que se espere que los alemanes del Este estén agradecidos está impulsando aún más esta espiral”, continuó el referente del Partido de Izquierda.
“Es hora de un Tratado de Unificación 2.0”
Por su parte, el ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, pidió un nuevo comienzo en las relaciones entre Alemania del Este y del Oeste.
“Es hora de un Tratado de Unificación 2.0 que, además de la unidad formal, también acerque mejor a las personas, para una mayor confianza y cohesión entre el Este y el Oeste”, manifestó, refiriéndose al Tratado de Unificación de 1990 que formalizó la fusión de Alemania en una sola nación. Y añadió que es importante "acordar una serie de proyectos para acercar a los jóvenes".
Asimismo, destacó la necesidad de tener un intercambio similar al hermanamiento de ciudades europeas y enfatizó que “este mecanismo crea confianza y abre perspectivas para una mayor comprensión entre unos y otros”.
Wüst también se manifestó a favor de revivir la Mesa Redonda, como existía en el momento de la reunificación: “En aquel entonces, personas muy diferentes se unieron con el único objetivo de trabajar hacia un futuro democrático mejor”.
Impulsar la unidad
Por el contrario, la líder del Partido Socialdemócrata, Saskia Esken, aseguró que no veía una creciente división entre el Este y el Oeste. Luego, señaló que la AfD recibió altos porcentajes también en algunos distritos del oeste.
Sin embargo, pidió abordar los problemas que causen división social. “Debemos asegurarnos de que la unidad continúe desarrollándose”, aseguró.
Dividido en Alemania Oriental comunista y Alemania Occidental liberal-secular al final de la Segunda Guerra Mundial, el país se reunió oficialmente el 3 de octubre de 1990, aunque las profundas divisiones sociales continúan latentes.