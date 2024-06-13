Las autoridades de Israel son responsables de "los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se han cometido" durante las operaciones militares y ataques contra Gaza desde el 7 de octubre, aseguró la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU este miércoles en un nuevo informe.
La entidad concluyó que las autoridades israelíes tienen responsabilidad en "los crímenes de guerra de inanición como método de guerra, asesinato intencional, ataques dirigidos intencionalmente contra civiles e instalaciones de carácter civil, traslados forzosos, violencia sexual, tortura y actos inhumanos o tratos crueles, detenciones arbitrarias y atentados a la dignidad personal".
Además, la comisión sostuvo que se cometieron "los crímenes de lesa humanidad de exterminio, persecución de género contra hombres y niños palestinos, asesinato, traslado forzoso y tortura y tratos inhumanos y crueles".
Las numerosas víctimas civiles y la destrucción generalizada de bienes e infraestructuras civiles en Gaza son "el resultado inevitable de una estrategia emprendida con la intención de causar el máximo daño, sin tener en cuenta los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones adecuadas".
Con respecto a las declaraciones que hicieron funcionarios israelíes, el informe destacó que "equivalen a incitación y pueden constituir otros crímenes internacionales graves". En esa línea indica que la incitación directa y pública al genocidio es un crimen según el derecho internacional siempre que se perpetra.
La comisión también evaluó las órdenes de evacuación que emitió Israel, al calificarlas de "insuficientes, poco claras y contradictorias, y que no proporcionaron el tiempo adecuado para evacuaciones seguras".
"Además, las rutas de evacuación y las áreas designadas como seguras fueron atacadas constantemente por las fuerzas israelíes”, señaló el reporte. Y añadió: "Todo esto, según determinó la comisión, equivale a un traslado forzoso".
Israel también impuso un "asedio total", que "equivale a un castigo colectivo" contra la población civil, según el informe.
"Las autoridades israelíes han convertido el asedio en un arma y han utilizado la provisión de artículos de primera necesidad –incluyendo el suministro de agua, alimentos, electricidad, combustible y asistencia humanitaria–, para obtener beneficios estratégicos y políticos".
En ese sentido destacó que el asedio ha "afectado desproporcionadamente" a las mujeres embarazadas y a las personas con discapacidad, con "daños graves infligidos a los niños que han causado muertes infantiles evitables por inanición, incluidos los recién nacidos".
Respecto a los acontecimientos en la Cisjordania ocupada, la comisión encontró que Israel cometió "actos de violencia sexual, tortura y tratos inhumanos o crueles y atentados a la dignidad personal, todos los cuales son crímenes de guerra".
También, la comisión determinó que el Gobierno de Israel, así como el Ejército israelí, "permitieron, fomentaron e instigaron" un patrón de agresión de colonos dirigido contra comunidades palestinas dentro de Cisjordania ocupada.
Petición a Israel para cesar los ataques
En sus recomendaciones, la comisión instó a Israel a tomar medidas inmediatas sobre la situación en Gaza, entre ellas la implementación de un alto el fuego, poner fin al bloqueo contra el enclave, garantizar la entrega de suministros humanitarios y cesar los ataques contra civiles e infraestructura.
También pidió a Tel Aviv "cumplir plenamente" con sus obligaciones legales establecidas en las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre medidas provisionales emitidas el 26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo y, en especial, permitir a la comisión acceder a Gaza para realizar investigaciones.
También recomendó que todos los estados partes en el Estatuto de Roma cooperen plenamente con la CIJ.
"Israel debe detener inmediatamente sus operaciones militares y ataques en Gaza, incluido el asalto a Rafah, que ha costado la vida a cientos de civiles y ha desplazado nuevamente a cientos de miles de personas a lugares inseguros sin servicios básicos ni asistencia humanitaria", aseveró Navi Pillay, presidenta de la comisión, en un comunicado de prensa.
Investigación de la ONU a Hamás
En relación con el ataque del 7 de octubre en Israel, la comisión concluyó que el ala militar de Hamás y otros seis grupos armados palestinos son responsables de "los crímenes de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra civiles, asesinatos o matanzas intencionales, torturas, tratos inhumanos o crueles, destrucción o confiscación de bienes de un adversario, atentados contra la dignidad personal y toma de rehenes, incluidos niños".
Subrayó que el "disparo indiscriminado de miles de proyectiles contra pueblos y ciudades israelíes que causaron muertes y lesiones a civiles también son violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos".
Además, instó al Gobierno del Estado de Palestina y a las autoridades de facto en Gaza a "cesar inmediatamente todos los ataques con cohetes contra Israel, liberar incondicionalmente a todos los rehenes e investigar exhaustiva e imparcialmente las violaciones y procesar a los responsables de crímenes, incluidos los cometidos en y desde el 7 de octubre por miembros de grupos armados no estatales palestinos en Israel".
"Hamás y los grupos armados palestinos deben cesar inmediatamente los ataques con cohetes y liberar a todos los rehenes. La toma de rehenes constituye un crimen de guerra", aseguró Pillay.
Al subrayar que es imperativo que todos aquellos que han cometido crímenes rindan cuentas, enfatizó: "La única manera de detener los ciclos recurrentes de violencia, incluidas la agresión y las represalias por parte de ambas partes, es garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional".
El informe de la comisión se presentará en la sesión número 56 del Consejo de Derechos Humanos el 19 de junio en Ginebra. Se basa en entrevistas con víctimas y testigos realizadas de forma remota y durante una misión a Türkiye y Egipto, con miles de elementos de código abierto verificados mediante análisis forenses avanzados, cientos de presentaciones, imágenes satelitales e informes médicos forenses, según la comisión.
"Israel obstruyó las investigaciones de la comisión e impidió su acceso a Israel y al territorio palestino ocupado", señaló.