Las autoridades de Israel son responsables de "los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se han cometido" durante las operaciones militares y ataques contra Gaza desde el 7 de octubre, aseguró la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU este miércoles en un nuevo informe.

La entidad concluyó que las autoridades israelíes tienen responsabilidad en "los crímenes de guerra de inanición como método de guerra, asesinato intencional, ataques dirigidos intencionalmente contra civiles e instalaciones de carácter civil, traslados forzosos, violencia sexual, tortura y actos inhumanos o tratos crueles, detenciones arbitrarias y atentados a la dignidad personal".

Además, la comisión sostuvo que se cometieron "los crímenes de lesa humanidad de exterminio, persecución de género contra hombres y niños palestinos, asesinato, traslado forzoso y tortura y tratos inhumanos y crueles".

Las numerosas víctimas civiles y la destrucción generalizada de bienes e infraestructuras civiles en Gaza son "el resultado inevitable de una estrategia emprendida con la intención de causar el máximo daño, sin tener en cuenta los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones adecuadas".

Con respecto a las declaraciones que hicieron funcionarios israelíes, el informe destacó que "equivalen a incitación y pueden constituir otros crímenes internacionales graves". En esa línea indica que la incitación directa y pública al genocidio es un crimen según el derecho internacional siempre que se perpetra.

La comisión también evaluó las órdenes de evacuación que emitió Israel, al calificarlas de "insuficientes, poco claras y contradictorias, y que no proporcionaron el tiempo adecuado para evacuaciones seguras".

"Además, las rutas de evacuación y las áreas designadas como seguras fueron atacadas constantemente por las fuerzas israelíes”, señaló el reporte. Y añadió: "Todo esto, según determinó la comisión, equivale a un traslado forzoso".

Israel también impuso un "asedio total", que "equivale a un castigo colectivo" contra la población civil, según el informe.

"Las autoridades israelíes han convertido el asedio en un arma y han utilizado la provisión de artículos de primera necesidad –incluyendo el suministro de agua, alimentos, electricidad, combustible y asistencia humanitaria–, para obtener beneficios estratégicos y políticos".

En ese sentido destacó que el asedio ha "afectado desproporcionadamente" a las mujeres embarazadas y a las personas con discapacidad, con "daños graves infligidos a los niños que han causado muertes infantiles evitables por inanición, incluidos los recién nacidos".

Respecto a los acontecimientos en la Cisjordania ocupada, la comisión encontró que Israel cometió "actos de violencia sexual, tortura y tratos inhumanos o crueles y atentados a la dignidad personal, todos los cuales son crímenes de guerra".

También, la comisión determinó que el Gobierno de Israel, así como el Ejército israelí, "permitieron, fomentaron e instigaron" un patrón de agresión de colonos dirigido contra comunidades palestinas dentro de Cisjordania ocupada.