Jefe de UNRWA se reúne con Erdogan para estudiar la situación en Gaza
La Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), principal proveedor de ayuda humanitaria en Gaza, sufre un déficit. Su líder se reunió con el presidente de Türkiye,  Recep Tayyip Erdogan para abordar la situación en Gaza.
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió al comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, este miércoles en Ankara. Foto: AA / AA
13 de junio de 2024

Al terminar su reunión con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, dijo a periodistas que le había pedido ayuda a Ankara para encontrar fuentes de financiación que le permitan continuar con su trabajo humanitario, de acuerdo a un reporte de Middle East Eye.

La petición de Lazzarini llega en medio del déficit que la UNRWA, el principal proveedor de ayuda a los palestinos en Gaza, ha sufrido durante los últimos meses. A raíz de las acusaciones de Israel acerca de que tiene vínculos con el grupo de resistencia Hamás, muchos países le retiraron la financiación y dejaron a la agencia operando al límite de sus recursos.

Tel Aviv acusa a la UNRWA de estar relacionada con Hamás, y asegura que cientos de sus empleados son miembros de grupos de resistencia, incluidos algunos que supuestamente participaron en los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel. La agencia niega las acusaciones y dice que se adhiere a los estándares de neutralidad de la ONU.

Sin embargo, la situación financiera llegó al límite y por eso pidió a Türkiye que movilice a los países regionales e islámicos para llenar el déficit de financiación y permitir el establecimiento de una oficina política en Ankara, de acuerdo al reporte de Middle East Eyes.

Türkiye es el país que más ayuda ha enviado a Gaza en medio de la brutal agresión israelí contra el enclave. De hecho, lidera en los esfuerzos de asistencia humanitaria con el 30% de las entregas de ayuda. Le sigue Emiratos Árabes Unidos con el 22%

"Tenemos un déficit de 180 millones de dólares para nuestras actividades principales, que son principalmente para nuestra fuerza laboral” en toda la región, incluida Gaza y la Cisjordania ocupada, dijo Lazzarini a un grupo de periodistas en Ankara después de su reunión con Erdogan.

Posteriormente, el jefe de la agencia se reunió con el ministro del Interior de Türkiye, Ali Yerlikaya. El funcionario turco señaló que en la reunión se evaluó la ayuda proporcionada por Ankara a Palestina y reiteró su apoyo inquebrantable.

“Incluso si el mundo permanece en silencio, nosotros no lo haremos", prometió Yerlikaya. "Bajo el liderazgo de nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan continuaremos declarando que 'el mundo es mayor que 5', para gritar la opresión en Palestina, y mantener las atrocidades que equivalen a genocidio en la agenda de la comunidad internacional", sostuvo.

FUENTE:TRT Español y agencias
