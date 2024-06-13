Al terminar su reunión con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, dijo a periodistas que le había pedido ayuda a Ankara para encontrar fuentes de financiación que le permitan continuar con su trabajo humanitario, de acuerdo a un reporte de Middle East Eye.

La petición de Lazzarini llega en medio del déficit que la UNRWA, el principal proveedor de ayuda a los palestinos en Gaza, ha sufrido durante los últimos meses. A raíz de las acusaciones de Israel acerca de que tiene vínculos con el grupo de resistencia Hamás, muchos países le retiraron la financiación y dejaron a la agencia operando al límite de sus recursos.

Tel Aviv acusa a la UNRWA de estar relacionada con Hamás, y asegura que cientos de sus empleados son miembros de grupos de resistencia, incluidos algunos que supuestamente participaron en los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel. La agencia niega las acusaciones y dice que se adhiere a los estándares de neutralidad de la ONU.

Sin embargo, la situación financiera llegó al límite y por eso pidió a Türkiye que movilice a los países regionales e islámicos para llenar el déficit de financiación y permitir el establecimiento de una oficina política en Ankara, de acuerdo al reporte de Middle East Eyes.