El Senado de Argentina aprobó este jueves la reforma del Estado del presidente Javier Milei tras una maratónica sesión marcada por disturbios que dejaron una veintena de heridos y detenidos, además de vehículos incendiados.
"Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país (...), mi voto es afirmativo", señaló la líder del Senado y también vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, al desempatar el resultado de 36-36 en la votación “en general” de la llamada Ley de Bases de Desregulación de la Economía. Posteriormente, el paquete de medidas se discutió título por título.
La Presidencia celebró la "histórica aprobación" de la reforma que ahora deberá volver a la Cámara de Diputados para la sanción final de lo que se considera la "reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años".
Este es el primer respaldo del Congreso que recibe en sus primeros seis meses el Gobierno de Milei, cuyo pequeño partido La Libertad Avanza es minoritario en ambas cámaras, con solo siete de las 72 bancas en el Senado.
Por eso, el Gobierno sufrió varios reveses en todo el proceso legislativo. El proyecto naufragó en su primer intento en la Cámara de Diputados y para reflotarlo el Ejecutivo hizo numerosas concesiones hasta reducir su contenido original de 600 artículos a un tercio.
Protestas afuera del Congreso de Argentina
Durante la jornada, miles de personas se concentraron en torno al Congreso para protestar contra el proyecto y del ajuste fiscal del presidente.
La policía lanzó gases lacrimógenos, balas de goma y agua de camiones cisterna a un grupo de manifestantes que intentaron atravesar las vallas colocadas alrededor del Congreso. Las personas que protestaban respondieron lanzando piedras, lo que derivó en una batalla campal y en la quema de varios vehículos.
Siete personas, entre ellas cinco diputados opositores, fueron trasladados a un hospital por efectos de los gases lacrimógenos, mientras otras decenas resultaron heridas y recibieron atención en el lugar, según informó el Ministerio de Salud a la agencia de noticias AFP.
Además, un portavoz del Ministerio de Seguridad aseguró a AFP que al menos 10 personas fueron detenidas y nueve policías resultaron heridos.
El paquete de medidas enfrenta una gran oposición de organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, jubilados, docentes y sindicatos.
Además, la discusión del Congreso ocurre en medio de un contexto de recesión en el que la actividad industrial y el consumo se desplomaron, la mitad de la población está en la pobreza, miles han sido despedidos, la inflación es de casi 300% interanual y salarios y jubilaciones perdieron poder adquisitivo.
¿Qué se aprobó?
Durante la discusión específica de los artículos, los senadores aprobaron la polémica delegación de facultades legislativas al presidente Milei.
"¿En serio quieren que deleguemos facultades legislativas para mejorar el funcionamiento del Estado al presidente que dice que ama ser el topo que va a destruir desde dentro al Estado?", expresó la senadora izquierdista Juliana Di Tullio, citando textualmente una reciente declaración de Milei.
También hubo luz verde a un controvertido incentivo a las grandes inversiones que ofrece ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias durante 30 años a capitales extranjeros que superen los 200 millones de dólares.
"Estamos regalando un cheque en blanco que no sabemos cuánto va a costar durante 30 años, además de la prioridad en el uso de los recursos naturales", cuestionó el senador opositor Martín Lousteau.
El magnate estadounidense Elon Musk, quien participó el miércoles en una videoconferencia en la que Milei expuso su teoría económica, alentó a los argentinos a "darle su completo apoyo al presidente para llevar adelante este experimento porque claramente las políticas del pasado no funcionaron".
Dueño del fabricante de autos eléctricos Tesla, Musk se ha reunido un par de veces con Milei y ha mostrado interés en Argentina, que es una de las principales reservas mundiales de litio, clave para la fabricación de baterías.
Entre los 238 artículos de la ley se aprobó además la posibilidad de privatizar un puñado de empresas, entre las que se negoció que quedaría afuera Aerolíneas Argentinas, así como una reforma laboral que amplía el período de prueba y flexibiliza el régimen de indemnizaciones por despido.
"Vinimos a transformar la realidad", dijo el oficialista Ezequiel Atauche al justificar su voto a favor.
Milei llegó al poder con la promesa de que resolvería la peor crisis económica de Argentina en dos décadas.
Por decreto, redujo el gabinete a la mitad, recortó 50.000 empleos públicos, suspendió nuevos contratos de obras públicas y eliminó los subsidios al combustible y al transporte.