El Senado de Argentina aprobó este jueves la reforma del Estado del presidente Javier Milei tras una maratónica sesión marcada por disturbios que dejaron una veintena de heridos y detenidos, además de vehículos incendiados.

"Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país (...), mi voto es afirmativo", señaló la líder del Senado y también vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, al desempatar el resultado de 36-36 en la votación “en general” de la llamada Ley de Bases de Desregulación de la Economía. Posteriormente, el paquete de medidas se discutió título por título.

La Presidencia celebró la "histórica aprobación" de la reforma que ahora deberá volver a la Cámara de Diputados para la sanción final de lo que se considera la "reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años".

Este es el primer respaldo del Congreso que recibe en sus primeros seis meses el Gobierno de Milei, cuyo pequeño partido La Libertad Avanza es minoritario en ambas cámaras, con solo siete de las 72 bancas en el Senado.

Por eso, el Gobierno sufrió varios reveses en todo el proceso legislativo. El proyecto naufragó en su primer intento en la Cámara de Diputados y para reflotarlo el Ejecutivo hizo numerosas concesiones hasta reducir su contenido original de 600 artículos a un tercio.

Protestas afuera del Congreso de Argentina

Durante la jornada, miles de personas se concentraron en torno al Congreso para protestar contra el proyecto y del ajuste fiscal del presidente.

La policía lanzó gases lacrimógenos, balas de goma y agua de camiones cisterna a un grupo de manifestantes que intentaron atravesar las vallas colocadas alrededor del Congreso. Las personas que protestaban respondieron lanzando piedras, lo que derivó en una batalla campal y en la quema de varios vehículos.

Siete personas, entre ellas cinco diputados opositores, fueron trasladados a un hospital por efectos de los gases lacrimógenos, mientras otras decenas resultaron heridas y recibieron atención en el lugar, según informó el Ministerio de Salud a la agencia de noticias AFP.

Además, un portavoz del Ministerio de Seguridad aseguró a AFP que al menos 10 personas fueron detenidas y nueve policías resultaron heridos.

El paquete de medidas enfrenta una gran oposición de organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, jubilados, docentes y sindicatos.

Además, la discusión del Congreso ocurre en medio de un contexto de recesión en el que la actividad industrial y el consumo se desplomaron, la mitad de la población está en la pobreza, miles han sido despedidos, la inflación es de casi 300% interanual y salarios y jubilaciones perdieron poder adquisitivo.