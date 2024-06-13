TÜRKİYE
Emine Erdogan, primera dama de Turkiye, visita el Museo del Prado en Madrid
En compañía de Begoña Gómez, esposa del presidente de España Pedro Sánchez, Emine Erdogan conoció los cuadros más importantes del arte español en el Museo del Prado.
La primera dama turca, Emine Erdogan, y la esposa del presidente español, Begoña Gómez, visitan el Museo del Prado en Madrid.  Foto: AA / AA
13 de junio de 2024

La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, visitó este jueves el Museo del Prado en Madrid en compañía de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En el marco de la octava cumbre intergubernamental entre España y Türkiye, Emine Erdogan y Begoña Gómez recorrieron el museo, uno de los más importantes a nivel mundial y destacaron la importancia de las obras que alberga.

"Cada obra en el museo refleja la identidad del país y ofrece un fragmento del pasado de España", señaló Erdogan. Y en sus redes sociales destacó: "Examinamos las colecciones de las familias reales españolas junto con pinturas y esculturas de los siglos XII al XIX". También agradeció a Gómez por su hospitalidad.

En el Museo del Prado se pueden apreciar las obras de artistas españoles de fama mundial como El Greco, Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán y Goya.

Emine Erdogan y Begoña Gómez también posaron delante de algunos cuadros, entre ellos "Las meninas", de Diego Velázquez, y "Naturaleza muerta con limones, naranjas y una rosa", de Zurbarán.

Fernández le obsequió a Emine Erdogan una réplica de uno de los objetos en cuadro de Zurbarán de 1650 "Bodegón con cacharros".

Las mujeres además se tomaron fotos con los estudiantes que acudieron a visitar el museo. Luego compartieron un almuerzo.

FUENTE:TRT World
