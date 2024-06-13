La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, visitó este jueves el Museo del Prado en Madrid en compañía de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En el marco de la octava cumbre intergubernamental entre España y Türkiye, Emine Erdogan y Begoña Gómez recorrieron el museo, uno de los más importantes a nivel mundial y destacaron la importancia de las obras que alberga.

"Cada obra en el museo refleja la identidad del país y ofrece un fragmento del pasado de España", señaló Erdogan. Y en sus redes sociales destacó: "Examinamos las colecciones de las familias reales españolas junto con pinturas y esculturas de los siglos XII al XIX". También agradeció a Gómez por su hospitalidad.

En el Museo del Prado se pueden apreciar las obras de artistas españoles de fama mundial como El Greco, Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán y Goya.