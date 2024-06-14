La cumbre del G7 empezó con el acuerdo sobre una propuesta de Estados Unidos para respaldar un préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania, que utilice activos rusos congelados como garantía. La medida demuestra un fuerte apoyo de Europa a Kyiv, incluso después de que el panorama político en el continente cambió con las elecciones al Parlamento Europeo.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibió este jueves a los jefes de Estado de las principales naciones industrializadas en un resort de lujo en el sur de Italia. En su mensaje, Meloni señaló que esperaba que el mensaje principal de la cumbre fuera el diálogo y la unión con el sur global.

Más allá de las discusiones sobre Ucrania, la agresión de Israel en Gaza y la política industrial de China, el papa Francisco será el primer pontífice que participa en una cumbre del G7.

Francisco abordará este viernes las promesas y los peligros de la inteligencia artificial. También se espera que renueve su llamado a una solución pacífica de la guerra de Rusia en Ucrania y de la ofensiva de Israel en Gaza.

El G7 lo conforman Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. Para esta cumbre también se invitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; al recién electo primer ministro de India Narendra Modi, y al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

Occidente espera una respuesta "dolorosa", advierte Rusia