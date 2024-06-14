EUROPA
El G7 acuerda utilizar activos rusos congelados para apoyar a Ucrania
La propuesta de Estados Unidos consiste en proporcionar a Ucrania 50.000 millones de dólares y financiar una parte de esa cifra con intereses de los activos congelados del banco central de Rusia.
Rusia dice que los intentos de Occidente de quedarse con los intereses de los activos rusos congelados son criminales. / Foto: Reuters / Others
14 de junio de 2024

La cumbre del G7 empezó con el acuerdo sobre una propuesta de Estados Unidos para respaldar un préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania, que utilice activos rusos congelados como garantía. La medida demuestra un fuerte apoyo de Europa a Kyiv, incluso después de que el panorama político en el continente cambió con las elecciones al Parlamento Europeo.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibió este jueves a los jefes de Estado de las principales naciones industrializadas en un resort de lujo en el sur de Italia. En su mensaje, Meloni señaló que esperaba que el mensaje principal de la cumbre fuera el diálogo y la unión con el sur global.

Más allá de las discusiones sobre Ucrania, la agresión de Israel en Gaza y la política industrial de China, el papa Francisco será el primer pontífice que participa en una cumbre del G7.

Francisco abordará este viernes las promesas y los peligros de la inteligencia artificial. También se espera que renueve su llamado a una solución pacífica de la guerra de Rusia en Ucrania y de la ofensiva de Israel en Gaza.

El G7 lo conforman Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. Para esta cumbre también se invitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; al recién electo primer ministro de India Narendra Modi, y al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

Occidente espera una respuesta "dolorosa", advierte Rusia

La propuesta de Estados Unidos consiste en proporcionar a Ucrania un préstamo de 50.000 millones de dólares para ayudarle en su lucha contra Rusia, y utilizar como garantía de dicho crédito los intereses que se han obtenido de los activos congelados del banco central de Rusia, la mayoría de los cuales están en la Unión Europea.

Un funcionario francés informó que los líderes tomaron esta decisión, pero que aún debían resolverse los detalles técnicos y legales del mecanismo para acceder a los activos.

Zelensky mencionó que el apoyo con los activos era uno de los muchos acuerdos que esperaba ver concretados durante la cumbre, incluido un acuerdo de seguridad bilateral con Estados Unidos.

"Agradezco a nuestros socios por creer en nosotros y en nuestra victoria", dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, afirmó que los intentos de Occidente de apropiarse de los activos rusos congelados eran actos criminales y provocarán una respuesta de Moscú que será extremadamente "dolorosa" para la Unión Europea.

FUENTE:TRTWorld and agencies
