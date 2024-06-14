Entre la sangre, la muerte, los escombros y el hambre que deja la matanza sin tregua de Israel en Gaza, a miles de palestinos en el enclave se les ha negado algo más: la posibilidad de realizar la peregrinación de los musulmanes, el Hajj, este año.
Según el Ministerio de Dotación de Gaza, 2.500 palestinos no podrán ir a la ciudad de La Meca, en Arabia Saudita, por la brutal ofensiva israelí y la invasión del cruce de Rafah, que conecta el asediado territorio con Egipto.
Esta es una "clara violación de la libertad religiosa", dijo el jueves el portavoz del ministerio, Ikrami Al-Mudallal, a la agencia de noticias Anadolu.
Los incesantes ataques israelíes impidieron que el ministerio terminara los preparativos habituales para el Hajj, incluida la firma de contratos de transporte dentro de Egipto y Arabia Saudita, y la reserva de alojamiento en La Meca y Medina, añadió.
Al-Mudallal señaló que "el cierre del cruce de Rafah y el conflicto en curso han impedido que 2.500 peregrinos de Gaza, incluidas las misiones de acompañamiento, viajen para realizar el Hajj".
"Este grupo representa el 38% del total de 6.600 peregrinos palestinos", indicó.
También señaló que está en contacto con las autoridades pertinentes en Arabia Saudita y Egipto para abordar lo que describen como una "violación flagrante" de los derechos de los peregrinos palestinos, además de encontrar alternativas para que puedan viajar a realizar el Hajj.
Además aclaró que los peregrinos afectados este año "no perderán su derecho a realizar el Hajj el próximo año, dándoles prioridad", sobre todo porque muchos han esperado su turno durante años y el 70% son ancianos o están enfermos.
El Hajj de este año, que comenzó este viernes, se realiza bajo la sombra de la agresión israelí contra Gaza. Los palestinos en el enclave están en el pensamiento y las súplicas del más del millón y medio de asistentes que se congregan en La Meca.
"Nuestros hermanos están muriendo, lo vemos con nuestros propios ojos", afirmó la peregrina marroquí Zahra Benizahra, de 78 años, en La Meca, y quien no pudo contener las lágrimas. "Cuando nuestros hermanos sufren, nosotros sufrimos", añadió otra peregrina, Belinda Elham, de 43 años.
Los ataques de Israel han matado al menos a 37.202 palestinos, el 71% de ellos mujeres, niños y bebés, y han herido a 84.932. También se cree que más de 10.000 están enterrados bajo los escombros de casas bombardeadas.
Las autoridades israelíes cometieron "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad " durante sus ataques a Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según una comisión respaldada por la ONU.
La Comisión de Investigación, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, observó "un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil en Gaza", incluido "el hambre como método de guerra".
El gesto de Arabia Saudita
El rey saudí Salman bin Abdulaziz anunció esta semana que se iba a hacer cargo de la peregrinación de 1.000 familiares de las víctimas que han dejado los ataques israelíes en Gaza, lo que aumentó a 2.000 el número de palestinos que se benefician de esta iniciativa.
El pasado 6 de junio, el monarca ordenó la acogida excepcional de 1.000 peregrinos de las familias de los muertos y heridos de Gaza como parte del Programa de Invitados Hajj y Umrah del Ministerio Saudita de Asuntos Islámicos.
Pero también advirtió, a través del ministro encargado del Hajj, Tawfiq al-Rabiah, que no permitirá ninguna manifestación política en la peregrinación, consagrada estrictamente al rezo.
Estos peregrinos fueron elegidos entre aquellos que habían abandonado Gaza debido a la guerra o para recibir tratamiento médico.
En marzo de 2023, el Ministerio de Dotaciones de Gaza llevó a cabo un sorteo para seleccionar a los peregrinos para 2023 y 2024, debido a las plazas limitadas y al bloqueo israelí, dando prioridad a los ancianos y los enfermos.
El Hajj
La peregrinación es uno de los cinco pilares del Islam, y todos los musulmanes deben realizar el Hajj, al menos una vez en la vida si tienen la capacidad física y financiera para hacerlo.
El Hajj empieza con el rito del "tawaf", que consiste en dar vueltas alrededor de la Kaaba, la estructura cúbica negra hacia la que rezan los musulmanes de todo el mundo, situada en el corazón de la Gran Mezquita.
Después los peregrinos se dirigen hacia Mina, un valle rodeado de montañas rocosas a varios kilómetros de La Meca, donde pasarán la noche en tiendas.
Luego se trasladarán para una vigilia de un día de duración el sábado en el Monte Arafat, una colina desierta donde se dice que el profeta Muhammad pronunció su discurso final, conocido como el Sermón de Despedida. Los peregrinos sanos hacen el viaje a pie, otros utilizan el autobús o el tren.
Posteriormente, los peregrinos viajarán unos pocos kilómetros a un sitio conocido como Muzdalifa para recolectar guijarros que usarán en la lapidación simbólica de pilares que representan al diablo en Mina.
Luego, los peregrinos regresan a Mina durante tres días, coincidiendo con la festividad de Eid al-Adha, cuando musulmanes con recursos económicos de todo el mundo sacrifican ganado y distribuyen la carne a los pobres. Luego regresan a La Meca para la circunvalación final, conocida como Tawaf Al-Wada.
Es una experiencia espiritual conmovedora para los peregrinos que creen que absuelve sus faltas y los acerca a Dios, al tiempo que une a los más de 2.000 millones de musulmanes del mundo.
Para muchos musulmanes, el Hajj es el único viaje importante que realizan en su vida. Algunos pasan años ahorrando dinero y esperando un permiso para emprender el viaje cuando tienen entre 50 y 60 años, después de haber criado a sus hijos.
Los rituales durante el Hajj conmemoran en gran medida los relatos del Corán sobre el profeta Ibrahim, su hijo el profeta Ismail y la madre de Ismail, Hajar.