El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, se pronunció sobre la Cumbre del G7 que se realiza en Italia, a través de un artículo publicado en Al Jazeera.

En su artículo titulado "La cumbre del G7 y la necesidad de un mundo más justo", Altun critica el actual sistema internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial que, según él, no ha logrado abordar los desafíos y conflictos globales de manera efectiva.

Altun destacó que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha pedido constantemente el fin de los ataques de Israel contra los palestinos. Señaló que los líderes del G7 han expresado su total apoyo al plan de alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense Joe Biden el pasado 31 de mayo, sin embargo, la efectividad de tales llamados y apoyos para disuadir a Israel sigue siendo muy cuestionable.

"Los actores internacionales, particularmente el G7, no han respondido adecuadamente a los ataques de Israel que desprecian todas las leyes, principios y valores", afirmó.

En este sentido, enfatizó que se espera que el G7 y otros actores internacionales hagan mayores esfuerzos. También pidió por una reestructuración del sistema internacional para construir un marco que defienda los derechos y la dignidad de los oprimidos, en lugar de proteger a los poderosos.

Nuevo sistema global

Por otro lado, Altun criticó el sistema global posterior a la Segunda Guerra Mundial por priorizar los intereses de ciertos países, lo que ha alimentado conflictos y guerras, mientras se dejan de lado elementos constructivos como la prosperidad, la paz y la estabilidad.

Luego, enfatizó que el mundo ha experimentado una gran agitación desde la década de 1990, lo que requiere roles más activos de los actores globales en la resolución de problemas regionales e internacionales.

Altun aseguró que los actores internacionales no han tomado medidas efectivas ni mostrado la resolución necesaria para abordar ciertas crisis, tales como la guerra entre Ucrania y Rusia, y los ataques de Israel a Palestina.

Argumentó que la influencia decreciente de los actores internacionales desde la década de 2000 se debe a ignorar la naturaleza multifacética y multipolar del sistema global.

El sistema internacional, conformado por unas pocas superpotencias, no puede seguir explotando a otros países y pueblos para sus intereses, señaló Altun, y pidió que las organizaciones internacionales y los principales estados que las dominan reconozcan esta realidad, instándolos a reevaluar sus estrategias para alinearlas con el espíritu de la nueva era.