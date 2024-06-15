El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, se pronunció sobre la Cumbre del G7 que se realiza en Italia, a través de un artículo publicado en Al Jazeera.
En su artículo titulado "La cumbre del G7 y la necesidad de un mundo más justo", Altun critica el actual sistema internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial que, según él, no ha logrado abordar los desafíos y conflictos globales de manera efectiva.
Altun destacó que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha pedido constantemente el fin de los ataques de Israel contra los palestinos. Señaló que los líderes del G7 han expresado su total apoyo al plan de alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense Joe Biden el pasado 31 de mayo, sin embargo, la efectividad de tales llamados y apoyos para disuadir a Israel sigue siendo muy cuestionable.
"Los actores internacionales, particularmente el G7, no han respondido adecuadamente a los ataques de Israel que desprecian todas las leyes, principios y valores", afirmó.
En este sentido, enfatizó que se espera que el G7 y otros actores internacionales hagan mayores esfuerzos. También pidió por una reestructuración del sistema internacional para construir un marco que defienda los derechos y la dignidad de los oprimidos, en lugar de proteger a los poderosos.
Nuevo sistema global
Por otro lado, Altun criticó el sistema global posterior a la Segunda Guerra Mundial por priorizar los intereses de ciertos países, lo que ha alimentado conflictos y guerras, mientras se dejan de lado elementos constructivos como la prosperidad, la paz y la estabilidad.
Luego, enfatizó que el mundo ha experimentado una gran agitación desde la década de 1990, lo que requiere roles más activos de los actores globales en la resolución de problemas regionales e internacionales.
Altun aseguró que los actores internacionales no han tomado medidas efectivas ni mostrado la resolución necesaria para abordar ciertas crisis, tales como la guerra entre Ucrania y Rusia, y los ataques de Israel a Palestina.
Argumentó que la influencia decreciente de los actores internacionales desde la década de 2000 se debe a ignorar la naturaleza multifacética y multipolar del sistema global.
El sistema internacional, conformado por unas pocas superpotencias, no puede seguir explotando a otros países y pueblos para sus intereses, señaló Altun, y pidió que las organizaciones internacionales y los principales estados que las dominan reconozcan esta realidad, instándolos a reevaluar sus estrategias para alinearlas con el espíritu de la nueva era.
Asimismo, afirmó que el sistema actual, establecido después de la Segunda Guerra Mundial, está colapsando, y aún no se ha construido un nuevo sistema que se ajuste al espíritu de la nueva era.
Reconsiderar la efectividad de las decisiones del G7
El director de Comunicaciones turco indicó que en sus inicios el G7 se focalizó en la economía, sin embargo, ha ampliado su alcance para abordar problemáticas globales. En este sentido, enfatizó la necesidad de reconsiderar la efectividad de las decisiones del grupo y su impacto en el escenario internacional, dadas las significativas crisis y conflictos internacionales de los últimos años.
En este marco, Altun criticó a la comunidad internacional, particularmente al G7, por no responder adecuadamente a los ataques indiscriminados de Israel en Gaza.
En el artículo también se refirió a los temas incluidos en la agenda de la cumbre realizada en Italia: la defensa del sistema internacional basado en reglas, la guerra entre Rusia y Ucrania y el apoyo a Ucrania, los conflictos en Oriente Medio, la seguridad energética, las relaciones con los países en desarrollo, África, la región del Indo-Pacífico, el nexo clima-energía, la seguridad alimentaria, la migración y la inteligencia artificial.
En este punto, hizo hincapié sobre la desafortunada realidad de que las reglas defendidas por el sistema internacional son a menudo violadas por ciertos países.
Altun subrayó el grave impacto humanitario de los ataques de Israel en Gaza y otras regiones, describiéndolos como crímenes de guerra.
Reiteró los llamados del presidente Erdogan para poner fin a estos ataques y criticó al sistema internacional por no tomar medidas y por demorarse en pedir siquiera un alto el fuego.
También cuestionó el efecto disuasivo de los llamados de alto el fuego y el apoyo expresado por los líderes del G7, argumentando que se espera y se necesita mucho más de ellos.
Finalmente, reafirmó el compromiso de Türkiye de contribuir a la paz, y la estabilidad regional y global. Destacó el papel de ese país en la mediación de un alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania, y sus iniciativas constructivas en la crisis de los granos, como ejemplos recientes de sus contribuciones a la paz global.
También aseguró que Türkiye seguirá desempeñando un papel activo en el abordaje de desafíos globales, incluyendo la migración irregular, el cambio climático, el terrorismo internacional y las cadenas de suministro interrumpidas.