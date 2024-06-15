El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, envió un mensaje con motivo de la festividad musulmana de Eid al Adha, que comienza el domingo en Türkiye y en todo el mundo.

El mandatario felicitó sinceramente a los ciudadanos y expresó su deseo de que estos días sagrados traigan beneficios al pueblo, a los musulmanes y a toda la humanidad.

También manifestó su solidaridad con los hermanos en Gaza y otros lugares que sufren injusticias, y destacó que espera que encuentren paz y estabilidad pronto.

En este sentido, saludó especialmente a palestinos que están viviendo esta festividad “bajo la opresión de Israel genocida".

Erdogan enfatizó que las festividades son momentos excepcionales de unidad, solidaridad y fraternidad. Finalmente, deseó que este Eid al Adha fortalezca aún más los lazos de hermandad eterna entre las personas y expresó su deseo de que Dios acepte el Hajj -la gran peregrinación de los musulmanes- de todos aquellos que lo estén realizando.