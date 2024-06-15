TÜRKİYE
El presidente Erdogan saluda a los musulmanes del mundo por Eid al Adha
El presidente turco envió un mensaje por la festividad musulmana Eid al Adha y saludó especialmente a los palestinos que están viviendo estas fechas bajo los ataques de Israel.
Recep Tayyip Erdogan, durante un discurso. / Foto: AA
15 de junio de 2024

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, envió un mensaje con motivo de la festividad musulmana de Eid al Adha, que comienza el domingo en Türkiye y en todo el mundo.

El mandatario felicitó sinceramente a los ciudadanos y expresó su deseo de que estos días sagrados traigan beneficios al pueblo, a los musulmanes y a toda la humanidad.

También manifestó su solidaridad con los hermanos en Gaza y otros lugares que sufren injusticias, y destacó que espera que encuentren paz y estabilidad pronto.

En este sentido, saludó especialmente a palestinos que están viviendo esta festividad “bajo la opresión de Israel genocida".

Erdogan enfatizó que las festividades son momentos excepcionales de unidad, solidaridad y fraternidad. Finalmente, deseó que este Eid al Adha fortalezca aún más los lazos de hermandad eterna entre las personas y expresó su deseo de que Dios acepte el Hajj -la gran peregrinación de los musulmanes- de todos aquellos que lo estén realizando.

Por otro lado, durante su mensaje Erdogan hizo hincapié en la situación de los palestinos y aseguró que, a pesar de la "presión de la red sionista", Türkiye continúa abogando por la justicia, la paz y la verdad en todas las plataformas, proclamando sin miedo lo que es correcto.

Asimismo, expresó que espera “que la victoria sea para el pueblo palestino, a pesar de 'toda la barbarie del Israel asesino de niños y sus seguidores'". Desde el 7 de octubre, Israel ha matado a más de 37.000 palestinos en el enclave bloqueado desde octubre pasado, obligando a gran parte de los 2.3 millones de personas a abandonar sus hogares y creando condiciones de hambruna.

El mensaje de Emine Erdogan

Por su parte, la esposa del presidente, Emine Erdoğan, envió sus felicitaciones a los ciudadanos turcos y a los musulmanes de todo el mundo".

"Las festividades son las mejores ocasiones para reunirnos y compartir. Experimentamos la felicidad de estar junto a nuestra familia y nuestros seres queridos, y recordamos la difícil situación de los oprimidos. Espero que nuestras oraciones unidas por nuestros hermanos palestinos y el Eid al -Adha presagie días de paz para nuestra nación y para todo el mundo islámico", añadió.

