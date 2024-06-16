El ejército israelí anunció que aplicará a diario una "pausa táctica de la actividad militar" en ciertas zonas de Gaza para permitir la entrega de ayuda humanitaria. Estas pausas se producirían todos los días entre las 8 y las 19, hora local.

Esta medida tiene como objetivo permitir que los camiones de ayuda ingresen por el cruce de Kerem Shalom, controlado por Israel, y viajen de manera segura por la autopista Salah a-Din, una carretera principal de norte a sur, para entregar suministros a otras partes de Gaza.

Relacionado La ONU reitera que la ayuda humanitaria en Gaza es insuficiente

Las pausas estaban siendo coordinadas con la ONU y las agencias de ayuda internacionales, según explicó el ejército.

De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 6 de mayo y el 6 de junio ingresaron en promedio 68 camiones con ayuda por día. El total es significativamente más bajo que en abril, cuando ingresaban 168, y está muy por debajo de los 500 diarios que los grupos de ayuda dicen que se necesitan.

En este sentido, la Agencia para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA) alertó sobre los niveles "desesperados" de hambre que enfrenta la población de Gaza, donde más de 50.000 niños sufren "desnutrición aguda".

Sin animales para los rituales de Eid al-Adha

A pesar de las pausas para lograr un aumento de la ayuda humanitaria, Israel mantiene prohibido el ingreso a Gaza de animales para sacrificios, lo cual priva a los palestinos de los rituales de Eid al Adha.

Esta prohibición afecta a cientos de miles de familias, impidiéndoles realizar los rituales de sacrificio como parte de las prácticas religiosas islámicas.