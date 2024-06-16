El ejército israelí anunció que aplicará a diario una "pausa táctica de la actividad militar" en ciertas zonas de Gaza para permitir la entrega de ayuda humanitaria. Estas pausas se producirían todos los días entre las 8 y las 19, hora local.
Esta medida tiene como objetivo permitir que los camiones de ayuda ingresen por el cruce de Kerem Shalom, controlado por Israel, y viajen de manera segura por la autopista Salah a-Din, una carretera principal de norte a sur, para entregar suministros a otras partes de Gaza.
Las pausas estaban siendo coordinadas con la ONU y las agencias de ayuda internacionales, según explicó el ejército.
De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 6 de mayo y el 6 de junio ingresaron en promedio 68 camiones con ayuda por día. El total es significativamente más bajo que en abril, cuando ingresaban 168, y está muy por debajo de los 500 diarios que los grupos de ayuda dicen que se necesitan.
En este sentido, la Agencia para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA) alertó sobre los niveles "desesperados" de hambre que enfrenta la población de Gaza, donde más de 50.000 niños sufren "desnutrición aguda".
Sin animales para los rituales de Eid al-Adha
A pesar de las pausas para lograr un aumento de la ayuda humanitaria, Israel mantiene prohibido el ingreso a Gaza de animales para sacrificios, lo cual priva a los palestinos de los rituales de Eid al Adha.
Esta prohibición afecta a cientos de miles de familias, impidiéndoles realizar los rituales de sacrificio como parte de las prácticas religiosas islámicas.
La oficina de medios de Gaza afirmó que "las fuerzas de ocupación cometieron un nuevo crimen" al impedir la entrada de animales para el sacrificio. Calificó esta prohibición como "una clara violación de los derechos humanos y un total desprecio por los valores humanos e islámicos".
El ejército israelí continúa con ataques
Poco antes del anuncio de la pausa táctica para la entrega de ayuda humanitaria, la agencia de noticias Wafa reportó víctimas palestinas tras ataques del ejército en Gaza.
Aviones israelíes bombardearon el domingo por la mañana varias zonas del asediado enclave, incluida una casa en el barrio de Tal Al-Sultan en Rafah, así como la cercana plaza Shuhada al-Shati en el campo de refugiados de al-Shati en la ciudad de Gaza.
El ejército también atacó varios edificios residenciales en la ciudad de Al-Mughraqa, al norte del campo de Nuseirat en el centro de la Franja de Gaza.
Desde el 7 de octubre, los ataques de Israel han matado al menos a 37.296 palestinos, el 71% de ellos mujeres, niños y bebés, y han herido a 85.197. También se cree que más de 10.000 están enterrados bajo los escombros de casas bombardeadas.
Las autoridades israelíes cometieron "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad" durante sus ataques a Gaza, según una comisión respaldada por la ONU.