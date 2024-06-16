Eid al Adha es una de las dos festividades más importantes en el calendario islámico. Sin embargo, este año los palestinos no lo celebraron en un ambiente festivo, debido al genocidio de Israel en Gaza y a los ataques a los palestinos en la Cisjordania ocupada.

En la mañana del domingo, alrededor de 40.000 palestinos realizaron la oración que da inicio a la celebración en la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este ocupada.

Sin embargo, la agencia de noticias palestina WAFA informó que “las fuerzas de ocupación (israelíes) atacaron a los fieles cuando se dirigían a la mezquita de Al Aqsa. Evitaron que decenas de ellos entraran a realizar las oraciones de Eid”.

“En las primeras horas de la mañana, las fuerzas de ocupación entraron en los patios de la mezquita de Al Aqsa, revisaron la identidad de los fieles, obstruyeron su movimiento e impidieron la entrada a muchos jóvenes, obligándolos a rezar fuera de las puertas de la mezquita”, añadió.

Mientras tanto, en Gaza, los palestinos se congregaron para realizar sus oraciones entre las ruinas de lo que alguna vez fueron sus hogares.

En estas fechas, la tradición es preparar largas mesas con comida para la familia, hacer regalos a los niños y compartir carne con los menos afortunados. Sin embargo, esta vez muchas familias tomarán comida enlatada en precarias tiendas de campaña.

“Este año no hay Eid”, dijo Nadia Hamouda, cuya hija murió en la guerra. Hace meses huyó de su casa en el norte de Gaza y ahora vive en una tienda de campaña en Deir al Balah, en el centro del sitiado enclave.

“Cuando oímos la llamada a la oración, lloramos por los que perdimos, por las cosas que perdimos, por lo que nos ha ocurrido y por cómo vivíamos antes”, añade.

“No hay lugar para la alegría”

"No nos queda alegría. Hay luto en todos los hogares”, expresa Nadir Abu Arab, palestino de Cisjordania ocupada, afirmando que la guerra en Gaza y las violaciones de derechos humanos y las masacres han pesado mucho sobre la gente, privando a los palestinos de la alegría de la festividad.