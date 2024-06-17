Entre bombardeos, dolor, muerte y desolación llegó el Eid al Adha, una de las dos festividades más importantes en el calendario islámicos para los palestinos en Gaza. El sonido de los ataques israelíes no cesó y en el campo de refugiados de al-Bureij, en el centro del enclave, hirieron a decenas de personas y mataron al menos a otras seis, incluido un bebé, según la agencia de noticias WAFA.

El reporte señaló que aviones de combate israelíes atacaron una casa de la familia al-Khatib en el campo de refugiados, matando a tres personas, un bebé, e hiriendo a otras. Luego, otro ataque aéreo tuvo como objetivo una casa de la familia an-Najjar en el campo de refugiados, lo que causó la muerte de dos personas y lesiones a otras tantas.

Previamente, el domingo, el Ministerio de Salud en Gaza sostuvo que solo en las últimas 24 horas “los ataques israelíes mataron a 41 personas e hirieron a otras 102”. Según el comunicado que emitieron esto implica que al menos 37.337 palestinos han perdido la vida durante la brutal ofensiva de Israel al asediado enclave.

"Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras porque los rescatistas no pueden llegar hasta ellas", añadió el Ministerio.

“Este año no hay Eid”

El domingo, palestinos en Gaza se congregaron para realizar sus oraciones entre las ruinas de lo que alguna vez fueron sus hogares.

En estas fechas, la tradición es preparar amplias mesas con comida para la familia, hacer regalos a los niños y compartir carne con los menos afortunados. Sin embargo, esta vez muchas familias solo tendrán comida enlatada en precarias tiendas de campaña.

“Este año no hay Eid”, dijo Nadia Hamouda, cuya hija murió en la guerra. Hace meses huyó de su casa en el norte de Gaza y ahora vive en una tienda de campaña en Deir al Balah, en el centro del sitiado enclave.

“Cuando oímos la llamada a la oración, lloramos por los que perdimos, por las cosas que perdimos, por lo que nos ha ocurrido y por cómo vivíamos antes”, añade.

Israel continúa con su brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque de Hamás el 7 de octubre pasado, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.