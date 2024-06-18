Mientras la cifra de palestinos muertos por cuenta de los ataques israelíes en Gaza se acerca a la sombría marca de 37.500, las autoridades en Gaza pidieron detener “el crimen de hambruna” que Tel Aviv comete contra los civiles en el asediado enclave.

"La ocupación israelí y el gobierno estadounidense están utilizando la ayuda y los alimentos como ventaja política contra los civiles en el enclave, perpetuando la hambruna y empeorando deliberadamente las condiciones humanitarias", señaló la oficina de medios del gobierno de Gaza en un comunicado. En ese sentido instó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre Tel Aviv para que suspenda esta medida de guerra.

A eso se suma que en medio de los bombardeos que Israel continúa lanzando, a pesar de anunciar “pausas tácticas” diarias en ciertas zonas de Gaza, al menos ocho palestinos que esperaban camiones de ayuda murieron por fuego israelí.

Según dijeron funcionarios de salud a la agencia Reuters, comerciantes y guardias civiles esperaban camiones a lo largo de la carretera oriental de Gaza, que está designada para el paso de vehículos comerciales. Allí fueron impactados.

Horas después, un ataque aéreo israelí este martes contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, cobró la vida de al menos 17 palestinos, según medios locales. La agencia de noticias WAFA reportó que en el ataque también resultaron heridas varias personas.

Los ataques del ejército israelí en el ya devastado enclave ocurrieron mientras los palestinos celebraban el segundo día de la festividad islámica Eid al Adha.

“Una verdadera hambruna”

Debido a la guerra en curso y a las restricciones impuestas por Israel que violan las leyes internacionales, la mayoría de los aproximadamente 2,4 millones de residentes de Gaza enfrentan hambruna, según grupos internacionales.

La declaración de las autoridades en Gaza advirtió que las personas en el enclave "están soportando graves condiciones humanitarias y una verdadera hambruna, especialmente en la Ciudad de Gaza y el norte de Gaza".