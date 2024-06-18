Mientras la cifra de palestinos muertos por cuenta de los ataques israelíes en Gaza se acerca a la sombría marca de 37.500, las autoridades en Gaza pidieron detener “el crimen de hambruna” que Tel Aviv comete contra los civiles en el asediado enclave.
"La ocupación israelí y el gobierno estadounidense están utilizando la ayuda y los alimentos como ventaja política contra los civiles en el enclave, perpetuando la hambruna y empeorando deliberadamente las condiciones humanitarias", señaló la oficina de medios del gobierno de Gaza en un comunicado. En ese sentido instó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre Tel Aviv para que suspenda esta medida de guerra.
A eso se suma que en medio de los bombardeos que Israel continúa lanzando, a pesar de anunciar “pausas tácticas” diarias en ciertas zonas de Gaza, al menos ocho palestinos que esperaban camiones de ayuda murieron por fuego israelí.
Según dijeron funcionarios de salud a la agencia Reuters, comerciantes y guardias civiles esperaban camiones a lo largo de la carretera oriental de Gaza, que está designada para el paso de vehículos comerciales. Allí fueron impactados.
Horas después, un ataque aéreo israelí este martes contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, cobró la vida de al menos 17 palestinos, según medios locales. La agencia de noticias WAFA reportó que en el ataque también resultaron heridas varias personas.
Los ataques del ejército israelí en el ya devastado enclave ocurrieron mientras los palestinos celebraban el segundo día de la festividad islámica Eid al Adha.
“Una verdadera hambruna”
Debido a la guerra en curso y a las restricciones impuestas por Israel que violan las leyes internacionales, la mayoría de los aproximadamente 2,4 millones de residentes de Gaza enfrentan hambruna, según grupos internacionales.
La declaración de las autoridades en Gaza advirtió que las personas en el enclave "están soportando graves condiciones humanitarias y una verdadera hambruna, especialmente en la Ciudad de Gaza y el norte de Gaza".
En ese sentido sostuvo que la situación "viola los valores morales y humanitarios y el derecho internacional, explotando las necesidades de niños, civiles y pacientes con fines políticos, poniendo en riesgo sus vidas".
Israel ha impuesto un estricto bloqueo al enclave desde 2006, y su reciente agresión militar ha obligado a casi 2 millones de residentes a vivir en condiciones catastróficas.
La Oficina de Medios de Gaza también instó a la comunidad internacional a “ejercer una presión seria para detener el genocidio y el uso de alimentos y ayuda como herramientas políticas contra civiles, niños, pacientes y heridos”.
Israel reclama el 70% del “control operacional” sobre Rafah, reportan medios
Las fuerzas israelíes afirmaron que tienen "control operacional" sobre aproximadamente el 70% de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y pretenden completar su campaña militar en el área dentro de unas pocas semanas.
“Durante los últimos 40 días, la 162.ª División ha estado realizando maniobras terrestres en Rafah y ha logrado un control operativo total sobre aproximadamente el 60% a 70% de la ciudad”, informó la Autoridad de Radiodifusión de Israel.
Las actuales ofensivas militares se concentran en el barrio de Tel al-Sultan y la parte este del barrio de Shabora, añadió el reporte.
El ejército israelí prevé concluir su operación en Rafah dentro de unas pocas semanas, dijo, y está esperando directrices sobre si permanecer en el área o retirarse, con la opción de regresar en caso de creerlo necesario.