La ofensiva aérea y terrestre de Israel en Gaza ha matado a cientos de familiares que comparten su linaje, lo que representa un costo sin precedentes para la pequeña comunidad que se compone principalmente de refugiados y sus descendientes.
Casi todas las familias palestinas han perdido dolorosamente a varios miembros en medio de la brutal agresión. Pero muchas de ellas también han sido diezmadas, en especial durante los primeros meses de la ofensiva.
La agencia Associated Press geolocalizó y analizó los ataques; consultó con investigadores de armas, analistas de datos abiertos y expertos legales; y se basó en datos de Airwars, un monitor de conflictos con sede en Londres.
Los bombardeos impactaron edificios residenciales y refugios donde había familias. En ningún caso se identificó un objetivo militar evidente ni una advertencia directa a quienes estaban dentro. En uno de los ataques, la familia dijo que había izado una bandera blanca en su edificio en una zona de combate.
Esta agresión ha demostrado ser incluso más letal que el desplazamiento de Israel en 1948, señaló Rashid Khalidi, historiador palestino-estadounidense de la Universidad de Columbia, cuando 20.000 personas murieron en lo que se conoce como la Nakba, que en árabe traduce la catástrofe.
"No creo que haya sucedido algo así en la historia palestina moderna", sostuvo Khalidi.
Familia Al-Agha, 31 muertos
El 11 de octubre, un ataque aéreo destruyó la casa de Amin al-Agha en el oeste de Jan Yunis.
El hombre de 61 años dormía en la planta baja del edificio de dos pisos con su esposa y sus tres hijos.
El piso de arriba era la casa de su hijo Muhannad al-Agha, de 30 años, su esposa Hind y sus dos hijas, Talin, de 2 años, y Asil, de 1. El bombardeo mató a 11 miembros de la familia, incluidos dos primos en un edificio adyacente.
“Ya no era una casa. Era un montón de arena”, dijo Jaser al-Agha, un primo que llegó poco después del ataque.
En la mañana del 14 de octubre, una bomba israelí impactó la casa de Khamis al-Agha, empleado de una organización benéfica.
El edificio de tres pisos en el centro de Jan Yunis quedó reducido a escombros. Entre los muertos estaban Khamis al-Agha, de 38 años; su esposa, Nisreen; dos hijos, de 11 y 13 años; dos hijas, de 8 y 6 años; y su hermano menor y su hijo de 9 años, así como una prima y su hijo. Sólo sobrevivió la esposa de su hermano.
El 14 de noviembre, la casa de Awni al-Agha, primo segundo de Khamis, fue bombardeada, y el edificio de tres pisos en el oeste de Jan Yunis quedó destruido. Brian Castner, investigador de armas de Amnistía Internacional, dijo que los daños indicaban que también se trató de un ataque aéreo.
Sólo una antena parabólica sobresalía de los escombros. En el bombardeo murieron la esposa de Awni al-Agha, Samia, de 64 años; sus cuatro hijos, de entre 42 y 26 años; su hija Ramah, de 41 años, su marido y dos hijos, de 18 y 16 años.
Awni al-Agha, un funcionario de educación del gobierno, sobrevivió porque se había despertado para las oraciones del amanecer. Tres meses después, en febrero, Awni al-Agha murió a la edad de 69 años, probablemente de pena moral, dijo Jaser al-Agha.
Emily Tripp, directora de Airwars, dijo que a sus investigadores les costó indagar sobre las muertes de familias enteras, a lo largo de generaciones.
"A veces debimos crear árboles genealógicos para comprender el daño a los civiles", señaló.
Familia Abu Naja, 20 muertos
El 17 de octubre, aviones israelíes atacaron las casas de las familias Abu Naja y Madi en el sur de Rafah.
Al menos 20 miembros de la familia Abu Naja murieron inmediatamente, entre ellos dos mujeres embarazadas y ocho niños. Los bombardeos mataron a la abuela de 78 años, a su nieta y a sus hijos.
Airwars dijo que uno de los hombres que murió fue identificado en Facebook como un “mujahid” o “guerrero”. También murieron su esposa, su hermana embarazada y su hija de 2 años.
Matar a un combatiente que no participa en las hostilidades y se encuentra en un lugar lleno de civiles se considera una violación de las leyes de la guerra.
Familias Tarzai y Souri, 20 muertos
Un bombardeo israelí destruyó una iglesia en la Ciudad de Gaza donde se refugiaban cientos de desplazados.
El ataque del 19 de octubre mató a 20 miembros de las familias Tarzai y Souri, casadas entre sí, que formaban parte de la menguante comunidad cristiana en Gaza, incluidos al menos siete niños. Ramez al-Souri perdió a sus tres hijos y a su esposa.
El ejército de Israel dijo que había atacado un centro de comando y control de Hamás, acusando al grupo de incrustarse entre los civiles. Reconoció que un muro de la iglesia sufrió daños.
Amnistía Internacional visitó el lugar y analizó videos, incluido uno que publicó el Ejército de Israel y que luego eliminó, y concluyó que se trataba de un ataque aéreo. Incluso si se hubiera identificado un objetivo militar, señaló la organización, "fue una imprudencia y, por lo tanto, equivale a un crimen de guerra".
Campo de refugiados de Jabalia, más de 130 muertos
El bombardeo que lanzó Israel el 31 de octubre es uno de los más letales en su ofensiva contra Gaza. El campo de refugiados de Jabalia era una de las zonas más densamente pobladas del enclave y desde el 7 de octubre ha sufrido múltiples ataques. El verdadero número de víctimas sigue siendo desconocido porque muchas personas permanecen bajo los escombros.
Airwars identificó a 112 civiles muertos de 11 familias, incluidos 69 niños y 22 mujeres. Entre ellos se encontraban al menos 47 miembros de las familias Okasha y Abou al-Qoumsan. AP identificó a otros 17 miembros de la familia al-Qoumsan, que perdió tíos, padres e hijos.
Las bombas dejaron varios cráteres en un área que se extendía por más de 100 metros. Varios edificios se derrumbaron. "Esto es consistente con los cráteres más grandes que hemos visto... durante los últimos 20 años", sostuvo Cobb-Smith.
Familia Doghmush, 44 muertos
Un ataque a una mezquita del barrio Sabra en la Ciudad de Gaza se lanzó a primera hora de la tarde del 15 de noviembre y mató al menos a 44 personas de la familia Doghmush, incluido el jefe de familia, un niño de 9 años, líderes comunitarios y dos parientes mujeres en un edificio adyacente.
Los daños parecieron limitarse a los pisos superiores de la mezquita. En un video grabado después, no había ningún cráter y la mezquita parecía haber sido limpiada.
No había señales de daños significativos en las áreas cercanas, lo que indica que la mezquita pudo haber sido atacada directamente con pequeñas municiones aéreas, explicó Chris Cobb-Smith, exinspector de armas de la ONU y oficial del ejército británico que ha investigado en Gaza.
La mezquita fue construida por la familia Doghmush y era de su propiedad.
Familia Salem, 173 muertos
Los bombardeos israelíes destruyeron dos refugios distintos donde había miembros de la familia Salem el 11 y el 19 de diciembre. Al menos 173 miembros de la familia murieron, entre ellos niños, una mujer embarazada y muchos ancianos, incluido el jefe de la familia de 87 años.
El ataque aéreo del 11 de diciembre arrasó un bloque de edificios familiares. Uno fue destruido, mientras que otros quedaron sin sus fachadas. Los expertos destacaron que el daño limitado indicaba que se trataba de una bomba grande programada para retrasar la explosión hasta después del impacto.
Al menos 80 personas murieron, incluidas varias generaciones del mismo linaje. Los familiares dijeron que no había actividades de combate obvias en las cercanías.
El 19 de diciembre, un bombardeo israelí impactó a otro grupo de miembros desplazados de la familia Salem, que se refugiaban en una villa en Rimal.
El ataque dejó un profundo cráter pero los edificios circundantes no sufrieron daños. Los supervivientes dijeron que los tanques rodaron sobre los escombros. Al menos 90 miembros de la familia Salem murieron.
"Vi los cuerpos de mis tíos y primos tirados por el suelo", dijo Mohamed Salem, que sobrevivió al ataque del 19 de diciembre. “Solo pudimos reconocer los cuerpos por sus identificaciones. Eran sólo un montón de carne”.
Campo de refugiados de Maghazi, al menos 106 muertos
Testigos dijeron que al menos cuatro casas, que albergaban a muchos palestinos desplazados, fueron impactadas directamente el 24 de diciembre. Partes de cuerpos quedaron esparcidas por las zonas circundantes.
Los videos mostraron daños compatibles con ataques aéreos. Las imágenes captaron varias casas destruidas en callejones estrechos bordeados de pequeños edificios, en su mayoría de un piso, y un gran cráter en la entrada del campamento.
AP tuvo acceso a los registros hospitalarios posteriores al ataque que indicaban 106 personas muertas. A partir de avisos públicos de defunción y datos parciales del Ministerio de Salud, AP pudo identificar a 36 miembros de las familias Nawasreh, Abu Hamdah y Qandil.
Israel dijo que tenía como objetivo al grupo de resistencia Hamás y atacó por error dos estructuras adyacentes.
En la primera e inusual declaración en la que se admite un ataque errante, Israel dijo que lamentaba los “daños causados a quienes no estuvieron involucrados”. Añadió que había tomado las medidas necesarias para evitar daños a los civiles.
Un militar dijo a Kan, la emisora pública israelí, que en el ataque se utilizó el arma equivocada, sin dar más detalles.