La ofensiva aérea y terrestre de Israel en Gaza ha matado a cientos de familiares que comparten su linaje, lo que representa un costo sin precedentes para la pequeña comunidad que se compone principalmente de refugiados y sus descendientes.

Casi todas las familias palestinas han perdido dolorosamente a varios miembros en medio de la brutal agresión. Pero muchas de ellas también han sido diezmadas, en especial durante los primeros meses de la ofensiva.

La agencia Associated Press geolocalizó y analizó los ataques; consultó con investigadores de armas, analistas de datos abiertos y expertos legales; y se basó en datos de Airwars, un monitor de conflictos con sede en Londres.

Los bombardeos impactaron edificios residenciales y refugios donde había familias. En ningún caso se identificó un objetivo militar evidente ni una advertencia directa a quienes estaban dentro. En uno de los ataques, la familia dijo que había izado una bandera blanca en su edificio en una zona de combate.

Relacionado “Niños hechos pedazos”: los desgarradores testimonios de masacre en Rafah

Esta agresión ha demostrado ser incluso más letal que el desplazamiento de Israel en 1948, señaló Rashid Khalidi, historiador palestino-estadounidense de la Universidad de Columbia, cuando 20.000 personas murieron en lo que se conoce como la Nakba, que en árabe traduce la catástrofe.

"No creo que haya sucedido algo así en la historia palestina moderna", sostuvo Khalidi.

Familia Al-Agha, 31 muertos

El 11 de octubre, un ataque aéreo destruyó la casa de Amin al-Agha en el oeste de Jan Yunis.

El hombre de 61 años dormía en la planta baja del edificio de dos pisos con su esposa y sus tres hijos.

El piso de arriba era la casa de su hijo Muhannad al-Agha, de 30 años, su esposa Hind y sus dos hijas, Talin, de 2 años, y Asil, de 1. El bombardeo mató a 11 miembros de la familia, incluidos dos primos en un edificio adyacente.

“Ya no era una casa. Era un montón de arena”, dijo Jaser al-Agha, un primo que llegó poco después del ataque.

En la mañana del 14 de octubre, una bomba israelí impactó la casa de Khamis al-Agha, empleado de una organización benéfica.

El edificio de tres pisos en el centro de Jan Yunis quedó reducido a escombros. Entre los muertos estaban Khamis al-Agha, de 38 años; su esposa, Nisreen; dos hijos, de 11 y 13 años; dos hijas, de 8 y 6 años; y su hermano menor y su hijo de 9 años, así como una prima y su hijo. Sólo sobrevivió la esposa de su hermano.

El 14 de noviembre, la casa de Awni al-Agha, primo segundo de Khamis, fue bombardeada, y el edificio de tres pisos en el oeste de Jan Yunis quedó destruido. Brian Castner, investigador de armas de Amnistía Internacional, dijo que los daños indicaban que también se trató de un ataque aéreo.

Sólo una antena parabólica sobresalía de los escombros. En el bombardeo murieron la esposa de Awni al-Agha, Samia, de 64 años; sus cuatro hijos, de entre 42 y 26 años; su hija Ramah, de 41 años, su marido y dos hijos, de 18 y 16 años.

Awni al-Agha, un funcionario de educación del gobierno, sobrevivió porque se había despertado para las oraciones del amanecer. Tres meses después, en febrero, Awni al-Agha murió a la edad de 69 años, probablemente de pena moral, dijo Jaser al-Agha.

Emily Tripp, directora de Airwars, dijo que a sus investigadores les costó indagar sobre las muertes de familias enteras, a lo largo de generaciones.

"A veces debimos crear árboles genealógicos para comprender el daño a los civiles", señaló.

Familia Abu Naja, 20 muertos

El 17 de octubre, aviones israelíes atacaron las casas de las familias Abu Naja y Madi en el sur de Rafah.

Al menos 20 miembros de la familia Abu Naja murieron inmediatamente, entre ellos dos mujeres embarazadas y ocho niños. Los bombardeos mataron a la abuela de 78 años, a su nieta y a sus hijos.

Airwars dijo que uno de los hombres que murió fue identificado en Facebook como un “mujahid” o “guerrero”. También murieron su esposa, su hermana embarazada y su hija de 2 años.

Matar a un combatiente que no participa en las hostilidades y se encuentra en un lugar lleno de civiles se considera una violación de las leyes de la guerra.

Familias Tarzai y Souri, 20 muertos

Un bombardeo israelí destruyó una iglesia en la Ciudad de Gaza donde se refugiaban cientos de desplazados.

El ataque del 19 de octubre mató a 20 miembros de las familias Tarzai y Souri, casadas entre sí, que formaban parte de la menguante comunidad cristiana en Gaza, incluidos al menos siete niños. Ramez al-Souri perdió a sus tres hijos y a su esposa.