"Nunca antes en la historia de Brasil se pensó en dar un paso tan extraordinario para intentar cuidar de la Amazonía como ahora", señaló el mandatario en Brasilia este lunes, al encabezar la firma de un contrato por 58,7 millones de dólares (318 millones de reales).

La millonaria cifra se destinará a ampliar la presencia de las fuerzas estatales en la Amazonía, que se extiende por 6,3 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 60% se ubica en Brasil.

Sin embargo, Lula pidió "agilidad para hacer" realidad ese plan, que su gobierno lanzó en julio del año pasado con un presupuesto previsto de 222 millones de dólares (1.200 millones de reales).

"Si toma otro año (implementarlo) vamos a terminar el mandato sin poner en práctica el plan", advirtió el mandatario, que entregará el poder en 2026. “Quiero hacer un llamado a los compañeros que van a hacer esto: tenemos que ser rápidos”, insistió.

El “Plan Amazonía: Seguridad y Soberanía” contempla reforzar los equipos, como lanchas y helicópteros, para combatir las organizaciones criminales que talan y queman la selva.