Türkiye y Armenia renuevan compromiso con normalización plena de relaciones
El presidente turco, Erdogan, y su homólogo armenio, Pashinyan, expresaron su satisfacción con el diálogo que mantienen sus altos funcionarios y analizaron la situación en la región y el mundo.
Erdogan también expresó sus condolencias al primer ministro Pashinyan por las recientes inundaciones en las regiones del norte de Armenia. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive
20 de junio de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, reafirmaron su voluntad política de normalizar completamente las relaciones entre ambos países.

Durante una conversación telefónica, ambos líderes subrayaron la importancia de continuar las conversaciones entre los representantes especiales de ambos países y confirmaron los puntos acordados hasta el momento, según indicó la Presidencia de Türkiye en un comunicado publicado en la red social X este lunes.

En este sentido, los mandatarios expresaron su satisfacción respecto al diálogo en curso entre los altos funcionarios turcos y armenios, y discutieron los últimos desarrollos en la región y la agenda internacional.

Asimismo, el primer ministro armenio felicitó al presidente turco por Eid al Adha, mientras que Erdogan felicitó a Pashinyan por el próximo Vardavar, la celebración de la Transfiguración de Cristo.

Erdogan también expresó sus condolencias al primer ministro Pashinyan por las recientes inundaciones en las regiones del norte de Armenia.

FUENTE:TRT Español
