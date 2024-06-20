El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, reafirmaron su voluntad política de normalizar completamente las relaciones entre ambos países.

Durante una conversación telefónica, ambos líderes subrayaron la importancia de continuar las conversaciones entre los representantes especiales de ambos países y confirmaron los puntos acordados hasta el momento, según indicó la Presidencia de Türkiye en un comunicado publicado en la red social X este lunes.

En este sentido, los mandatarios expresaron su satisfacción respecto al diálogo en curso entre los altos funcionarios turcos y armenios, y discutieron los últimos desarrollos en la región y la agenda internacional.