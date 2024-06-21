Armenia anunció este viernes que reconoce oficialmente el Estado de Palestina.

"Reafirmando su compromiso con el derecho internacional y los principios de igualdad, soberanía y coexistencia pacífica de los pueblos, la República de Armenia reconoce el Estado de Palestina", confirmó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

En este sentido, el ministerio destacó que Armenia apoyó las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que piden un alto el fuego inmediato en Gaza, donde Israel ha matado a más de 37.000 palestinos desde octubre pasado.

Además, condenó los ataques israelíes a infraestructuras civiles, así como la violencia contra la población civil.

Una medida con fuerte impacto simbólico

La medida se produce semanas después de que España, Irlanda y Noruega reconocieran formalmente el Estado de Palestina. Los tres países europeos aseguraron que su iniciativa conjunta tendría un fuerte impacto simbólico y que probablemente alentaría a otros gobiernos a seguir su ejemplo.