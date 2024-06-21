AMÉRICA LATINA
4 MIN DE LECTURA
Javier Milei vuelve a visitar España y reaviva el conflicto diplomático
Milei viajó para recibir un premio y reunirse con la presidenta de la comunidad de Madrid. El Gobierno de Sánchez calificó la visita de “privada” y habría rechazado un encuentro con el rey Felipe VI.
Javier Milei vuelve a visitar España y reaviva el conflicto diplomático
El presidente de Argentina, Javier Milei, viajó a España en mayo, cuando lanzó varias críticas contra Pedro Sánchez. / Foto: Reuters
21 de junio de 2024

La crisis diplomática entre Argentina y España sumó otro capítulo tras el anuncio de una nueva visita de Javier Milei al país europeo. El mandatario argentino se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque no hará lo mismo con su homólogo, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.

Inicialmente, se anunció que el objetivo del viaje de Milei era recibir un premio del centro de pensamiento neoliberal Instituto Juan de Mariana.

RelacionadoJavier Milei pidió a la extrema derecha europea "enfrentar" al socialismo

Luego, se confirmó que sería recibido por Ayuso, del Partido Popular, quien además le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por "los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos" de Argentina con la región.

Esta cita provocó un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo regional. Fuentes del ministerio de Exteriores acusaron a Ayuso de "deslealtad hacia las instituciones españolas", ya que no les informó previamente "de su encuentro con un mandatario extranjero, tal y como obliga" la ley.

Una visita “privada” y sin reuniones oficiales

Por otro lado, medios de ambos países informaron que Milei solicitó una audiencia con el rey Felipe VI, pero no habría recibido respuesta debido a sus previos comentarios contra Sánchez.

Al ser consultado por la posibilidad de este encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, explicó que “no hay nada en la agenda”.

Recomendados

Asimismo, destacó que la visita del mandatario argentino “es privada” y que España "solo tiene una política exterior", que se coordina con todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real.

Previamente, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró en diálogo con canal Telecinco que "es lógico, el rey es el jefe de un Estado en el que el presidente Milei ha faltado al respeto al presidente del Gobierno de España".

El origen de la crisis diplomática

En mayo, Milei viajó a Madrid para asistir a una convención del partido de extrema derecha Vox, y no solicitó reunirse con miembros del Gobierno o de la Casa Real.

Luego, durante su discurso en este evento, se refirió a la esposa de Sánchez como "mujer corrupta", lo que provocó que España retirase definitivamente a su embajadora en Buenos Aires.

Desde entonces, el presidente argentino criticó en reiteradas ocasiones a su homólogo español, a quien volvió a tildar este martes de "cobarde", por haber mandado "a todos sus ministros a insultarle".

El origen del cruce de declaraciones está en unos comentarios del ministro español de Transportes a principios de mayo, quien sugirió que Milei tomaba drogas al dar sus discursos, a lo que respondió el mandatario argentino asegurando que el Gobierno de Sánchez llevaba "pobreza y muerte" a su población.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico