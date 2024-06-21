La crisis diplomática entre Argentina y España sumó otro capítulo tras el anuncio de una nueva visita de Javier Milei al país europeo. El mandatario argentino se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque no hará lo mismo con su homólogo, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.
Inicialmente, se anunció que el objetivo del viaje de Milei era recibir un premio del centro de pensamiento neoliberal Instituto Juan de Mariana.
Luego, se confirmó que sería recibido por Ayuso, del Partido Popular, quien además le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por "los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos" de Argentina con la región.
Esta cita provocó un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo regional. Fuentes del ministerio de Exteriores acusaron a Ayuso de "deslealtad hacia las instituciones españolas", ya que no les informó previamente "de su encuentro con un mandatario extranjero, tal y como obliga" la ley.
Una visita “privada” y sin reuniones oficiales
Por otro lado, medios de ambos países informaron que Milei solicitó una audiencia con el rey Felipe VI, pero no habría recibido respuesta debido a sus previos comentarios contra Sánchez.
Al ser consultado por la posibilidad de este encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, explicó que “no hay nada en la agenda”.
Asimismo, destacó que la visita del mandatario argentino “es privada” y que España "solo tiene una política exterior", que se coordina con todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real.
Previamente, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró en diálogo con canal Telecinco que "es lógico, el rey es el jefe de un Estado en el que el presidente Milei ha faltado al respeto al presidente del Gobierno de España".
El origen de la crisis diplomática
En mayo, Milei viajó a Madrid para asistir a una convención del partido de extrema derecha Vox, y no solicitó reunirse con miembros del Gobierno o de la Casa Real.
Luego, durante su discurso en este evento, se refirió a la esposa de Sánchez como "mujer corrupta", lo que provocó que España retirase definitivamente a su embajadora en Buenos Aires.
Desde entonces, el presidente argentino criticó en reiteradas ocasiones a su homólogo español, a quien volvió a tildar este martes de "cobarde", por haber mandado "a todos sus ministros a insultarle".
El origen del cruce de declaraciones está en unos comentarios del ministro español de Transportes a principios de mayo, quien sugirió que Milei tomaba drogas al dar sus discursos, a lo que respondió el mandatario argentino asegurando que el Gobierno de Sánchez llevaba "pobreza y muerte" a su población.