La crisis diplomática entre Argentina y España sumó otro capítulo tras el anuncio de una nueva visita de Javier Milei al país europeo. El mandatario argentino se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque no hará lo mismo con su homólogo, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.

Inicialmente, se anunció que el objetivo del viaje de Milei era recibir un premio del centro de pensamiento neoliberal Instituto Juan de Mariana.

Luego, se confirmó que sería recibido por Ayuso, del Partido Popular, quien además le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por "los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos" de Argentina con la región.

Esta cita provocó un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo regional. Fuentes del ministerio de Exteriores acusaron a Ayuso de "deslealtad hacia las instituciones españolas", ya que no les informó previamente "de su encuentro con un mandatario extranjero, tal y como obliga" la ley.

Una visita “privada” y sin reuniones oficiales

Por otro lado, medios de ambos países informaron que Milei solicitó una audiencia con el rey Felipe VI, pero no habría recibido respuesta debido a sus previos comentarios contra Sánchez.

Al ser consultado por la posibilidad de este encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, explicó que “no hay nada en la agenda”.