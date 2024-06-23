Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv el sábado para corear consignas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. Los manifestantes, que portaban banderas israelíes, exigieron nuevas elecciones y la devolución inmediata de los rehenes secuestrados en Gaza.
Como cada sábado en la ciudad israelí se han llevado a cabo grandes movilizaciones debido a la gestión de Netanyahu durante los casi nueve meses de guerra de Gaza.
Muchos manifestantes que llenaban la ciudad más grande de Israel, sostenían carteles que decían "Ministro del Crimen" y "Alto a la guerra".
"Estoy aquí porque tengo miedo por el futuro de mi nieto. No habrá futuro para ellos si no nos deshacemos de este horrible gobierno", dijo Shai Erel, jubilado de 66 años.
"No dejaría que ninguna de las ratas de la Knesset (en referencia a los diputados de la cámara israelí) fueran guardianes ni tan siquiera de un jardín de infancia" añadió.
La organización que convocó la protesta antigubernamental, Hofshi Israel, estimó que más de 150.000 personas asistieron a la manifestación, y considera que se trata de la más grande en Tel Aviv desde que Israel comenzó la guerra contra Gaza.
'El peor primer ministro'
Algunos manifestantes se tumbaron en el suelo cubiertos de pintura roja en la Plaza de la Democracia para representar lo que consideran “la muerte de la democracia” bajo el gobierno de Netanyahu.
En un discurso ante la multitud, un ex jefe de la agencia de seguridad interna de Israel, Shin Bet, Yuval Diskin, nombró a Netanyahu como el "peor primer ministro" de Israel.
Muchos manifestantes están frustrados con la coalición de extrema derecha del país, que incluye al Ministro de Seguridad Itamar Ben Gvir y otros extremistas, y les acusan de prolongar la guerra en Gaza y poner en riesgo la seguridad del país y a los rehenes.
Yoram, un guía turístico de 50 años que se negó a dar su apellido, dijo que asistía a todas las protestas semanales ya que Israel necesita elecciones con urgencia por culpa de Netanyahu.
"Realmente espero que el gobierno colapse", afirmó. "Si esperamos a la fecha que corresponde para las próximas elecciones en 2026, no serán unas elecciones democráticas".
Además, el mismo sábado tuvo lugar en Tel Aviv otra manifestación en la que participaron muchos familiares y cercanos a los rehenes.
La invasión israelí de Gaza comenzó el 7 de octubre y mató a casi 38.000 palestinos después de que el grupo de resistencia palestino Hamás atacara a Israel. Actualmente, Israel cree que Hamás retiene a 116 rehenes israelíes y que permanecen en Gaza.