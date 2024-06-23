Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv el sábado para corear consignas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. Los manifestantes, que portaban banderas israelíes, exigieron nuevas elecciones y la devolución inmediata de los rehenes secuestrados en Gaza.

Como cada sábado en la ciudad israelí se han llevado a cabo grandes movilizaciones debido a la gestión de Netanyahu durante los casi nueve meses de guerra de Gaza.

Muchos manifestantes que llenaban la ciudad más grande de Israel, sostenían carteles que decían "Ministro del Crimen" y "Alto a la guerra".

"Estoy aquí porque tengo miedo por el futuro de mi nieto. No habrá futuro para ellos si no nos deshacemos de este horrible gobierno", dijo Shai Erel, jubilado de 66 años.

"No dejaría que ninguna de las ratas de la Knesset (en referencia a los diputados de la cámara israelí) fueran guardianes ni tan siquiera de un jardín de infancia" añadió.

La organización que convocó la protesta antigubernamental, Hofshi Israel, estimó que más de 150.000 personas asistieron a la manifestación, y considera que se trata de la más grande en Tel Aviv desde que Israel comenzó la guerra contra Gaza.

'El peor primer ministro'