El ejército israelí ha atacado campamentos de tiendas de campaña de palestinos desplazados en las afueras de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, matando al menos a 25 personas e hiriendo a otras 50, según informaron funcionarios de salud palestinos y trabajadores humanitarios.
El ataque del viernes se produce casi un mes después de que un bombardeo israelí provocara un incendio mortal que arrasó otro campamento de desplazados, provocando una indignación internacional generalizada, incluso de algunos de los aliados más cercanos de Israel.
Testigos cuyos familiares murieron en uno de los ataques cerca de un hospital de campaña de la Cruz Roja dijeron a la Agencia Associated Press que las fuerzas israelíes dispararon a personas que salían de sus tiendas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que el hospital recibió un gran número de víctimas, entre las que se contabilizan al menos 22 muertos y 45 heridos y condenó el uso de "proyectiles de alto calibre" a escasos metros del hospital.
“Cientos de personas viven en tiendas de campaña cercanas, incluidos muchos miembros del personal del hospital”, dijo el portavoz del CICR.
Los detalles proporcionados por la Defensa Civil y el hospital de la Cruz Roja sugieren que los ataques ocurrieron justo fuera de una zona segura designada por Israel en la costa mediterránea, conocida como Al Mawasi.
En respuesta a la tragedia, el ejército israelí declaró, como hace de forma habitual, que está “revisando el incidente”.
“Fueron a salvar a las mujeres”
Israel ya había bombardeado previamente lugares cercanos a la "zona humanitaria" en Al Mawasi, una zona rural sin agua ni sistemas de alcantarillado donde los palestinos desplazados han construido campamentos de tiendas en los últimos meses.
Ahora que la guerra genocida de Israel contra Gaza cumple 260 días, aumentan las críticas internacionales por la campaña de destrucción sistemática en Gaza, con un enorme costo en vidas civiles.
El máximo tribunal de las Naciones Unidas ha dictaminado en su resolución preliminar que existe un "riesgo plausible de genocidio" en Gaza.
El ataque cerca del hospital de la Cruz Roja comenzó con el estallido de un proyectil seguido de un destello brillante, según relató Mona Ashour, quien perdió a su esposo mientras salió a investigar qué estaba sucediendo.
"Estábamos dentro de nuestra tienda cuando lanzaron una 'bomba sonora' cerca del hospital de la Cruz Roja. Mi esposo salió corriendo al escuchar el primer estruendo, y luego dispararon con un segundo ataque", compartió Ashour entre sollozos, mientras abrazaba a una niña frente al Hospital Nasser en las cercanías de Jan Yunis.
Hasan al-Nayar dijo que sus hijos murieron ayudando a la gente que entró en pánico después del primer ataque.
"Mis dos hijos salieron de la tienda después de oír los gritos de las mujeres y los niños", explicó mientras se encontraba en el hospital. "Fueron a salvar a las mujeres, y les mataron con el segundo proyectil. Atacaron el mismo lugar dos veces" añadió.
La ubicación del hospital es conocida por todas las partes en el conflicto y está marcada con el emblema de la Cruz Roja, señaló el viernes el CICR.
El hospital de campaña, equipado con 60 camas, abrió sus puertas a mediados de mayo con el propósito de proporcionar cirugías de emergencia, atención obstétrica, pediátrica y servicios ambulatorios. Un comunicado de prensa describió el área, destacando tiendas de campaña blancas que se extienden sobre un espacio equivalente al de un campo de fútbol.
“Un día difícil y brutal”
Israel sigue adelante con su invasión de Rafah, donde más de un millón de palestinos buscan refugio en huida de todas las zonas de la Franja.
Naciones Unidas ha afirmado que ningún lugar en Gaza es seguro y que las condiciones humanitarias son terribles, ya que las familias se refugian en tiendas de campaña y apartamentos hacinados sin alimentos, agua ni suministros médicos adecuados.
En otros lugares, los equipos de Defensa Civil en el norte de Gaza recuperaron los cuerpos de cinco personas que murieron en un ataque aéreo israelí a dos apartamentos, y varios más resultaron heridos.
Otro ataque aéreo el viernes alcanzó un garaje municipal en la ciudad y mató a cinco palestinos.
Fadel Naeem, jefe de ortopedia del hospital de Al Ahli, dijo que los cuerpos de 30 personas fueron llevados allí el viernes, y lo calificó como "un día difícil y brutal en la ciudad de Gaza".
Mientras tanto, el ejército israelí informó el viernes que dos soldados murieron en combate en el centro de Gaza y otros tres resultaron gravemente heridos. No se proporcionó información sobre las circunstancias de su muerte, ambos hombres de unos 20 años.
Desde octubre del año pasado, Israel ha matado al menos a 37.431 palestinos (en su mayoría mujeres, niños y bebés) y ha herido a 85.653, y se teme que más de 10.000 estén enterrados bajo los escombros de las casas bombardeadas.
Además, más de 9.500 palestinos han sido secuestrados por Tel Aviv en Cisjordania y Gaza sitiada, en comparación con los 116 israelíes que han sido retenidos en Gaza por Hamás y otros combatientes de la resistencia palestina.