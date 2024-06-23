El ejército israelí ha atacado campamentos de tiendas de campaña de palestinos desplazados en las afueras de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, matando al menos a 25 personas e hiriendo a otras 50, según informaron funcionarios de salud palestinos y trabajadores humanitarios.

El ataque del viernes se produce casi un mes después de que un bombardeo israelí provocara un incendio mortal que arrasó otro campamento de desplazados, provocando una indignación internacional generalizada, incluso de algunos de los aliados más cercanos de Israel.

Testigos cuyos familiares murieron en uno de los ataques cerca de un hospital de campaña de la Cruz Roja dijeron a la Agencia Associated Press que las fuerzas israelíes dispararon a personas que salían de sus tiendas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que el hospital recibió un gran número de víctimas, entre las que se contabilizan al menos 22 muertos y 45 heridos y condenó el uso de "proyectiles de alto calibre" a escasos metros del hospital.

“Cientos de personas viven en tiendas de campaña cercanas, incluidos muchos miembros del personal del hospital”, dijo el portavoz del CICR.

Los detalles proporcionados por la Defensa Civil y el hospital de la Cruz Roja sugieren que los ataques ocurrieron justo fuera de una zona segura designada por Israel en la costa mediterránea, conocida como Al Mawasi.

En respuesta a la tragedia, el ejército israelí declaró, como hace de forma habitual, que está “revisando el incidente”.

“Fueron a salvar a las mujeres”

Israel ya había bombardeado previamente lugares cercanos a la "zona humanitaria" en Al Mawasi, una zona rural sin agua ni sistemas de alcantarillado donde los palestinos desplazados han construido campamentos de tiendas en los últimos meses.

Ahora que la guerra genocida de Israel contra Gaza cumple 260 días, aumentan las críticas internacionales por la campaña de destrucción sistemática en Gaza, con un enorme costo en vidas civiles.

El máximo tribunal de las Naciones Unidas ha dictaminado en su resolución preliminar que existe un "riesgo plausible de genocidio" en Gaza.

El ataque cerca del hospital de la Cruz Roja comenzó con el estallido de un proyectil seguido de un destello brillante, según relató Mona Ashour, quien perdió a su esposo mientras salió a investigar qué estaba sucediendo.

"Estábamos dentro de nuestra tienda cuando lanzaron una 'bomba sonora' cerca del hospital de la Cruz Roja. Mi esposo salió corriendo al escuchar el primer estruendo, y luego dispararon con un segundo ataque", compartió Ashour entre sollozos, mientras abrazaba a una niña frente al Hospital Nasser en las cercanías de Jan Yunis.