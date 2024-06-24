El luto envuelve la región de Daguestán, en Rusia, este lunes, después de que hombres armados dispararon y mataron a más de 15 policías, a un sacerdote ortodoxo y a otros civiles, en ataques contra sinagogas e iglesias en dos ciudades de la región del Cáucaso Norte. Las autoridades declararon tres días de duelo.

"Este es un día trágico para Daguestán y para todo el país", dijo Sergei Melikov, gobernador de la región, en un video publicado durante la mañana de este lunes en la red social Telegram.

No está claro todavía cuántas personas murieron en total durante los ataques simultáneos en las ciudades de Makhachkala y Derbent.

Las autoridades señalaron que al menos 15 policías y agentes de la Guardia Nacional perdieron la vida en los atentados.

Melikov dijo que entre las víctimas también había varios civiles, incluido un sacerdote ortodoxo que trabajó en Derbent durante más de 40 años. El sacerdote Nikolai Kotelnikov fue "brutalmente asesinado", afirmó en Telegram un portavoz de la Iglesia ortodoxa rusa.

"Sabemos quién está detrás de la organización de los ataques terroristas y qué objetivo tenían", dijo Melikov, sin revelar más detalles. La búsqueda de los atacantes continuará hasta que sean identificados por completo, añadió.

Seis de los hombres armados murieron a causa de disparos mientras se desarrollaban los incidentes, informó Melikov. Las agencias de noticias estatales rusas citaron al Comité Nacional Antiterrorista para reportar que cinco de los atacantes habían muerto.

El período del 24 al 26 de junio se declaró de luto en Daguestán, anunció Melikov. Las banderas se izarán a media asta y todos los eventos de entretenimiento quedan cancelados.

“Sinagoga en llamas”

Este domingo fue un día festivo religioso, el domingo de Pentecostés, en la Iglesia ortodoxa rusa.