“Un día trágico”: luto en Rusia por ataques mortales a sinagogas e iglesias
Se decretaron tres días de duelo en la región de Daguestán, en Rusia, luego de que más de 15 policías y varios civiles, incluido un sacerdote ortodoxo, murieran en los ataques denominados terroristas.
El humo se extiende por un edificio que se incendió tras los mortíferos ataques en Daguestán / Foto: Reuters
24 de junio de 2024

El luto envuelve la región de Daguestán, en Rusia, este lunes, después de que hombres armados dispararon y mataron a más de 15 policías, a un sacerdote ortodoxo y a otros civiles, en ataques contra sinagogas e iglesias en dos ciudades de la región del Cáucaso Norte. Las autoridades declararon tres días de duelo.

"Este es un día trágico para Daguestán y para todo el país", dijo Sergei Melikov, gobernador de la región, en un video publicado durante la mañana de este lunes en la red social Telegram.

No está claro todavía cuántas personas murieron en total durante los ataques simultáneos en las ciudades de Makhachkala y Derbent.

Las autoridades señalaron que al menos 15 policías y agentes de la Guardia Nacional perdieron la vida en los atentados.

Melikov dijo que entre las víctimas también había varios civiles, incluido un sacerdote ortodoxo que trabajó en Derbent durante más de 40 años. El sacerdote Nikolai Kotelnikov fue "brutalmente asesinado", afirmó en Telegram un portavoz de la Iglesia ortodoxa rusa.

"Sabemos quién está detrás de la organización de los ataques terroristas y qué objetivo tenían", dijo Melikov, sin revelar más detalles. La búsqueda de los atacantes continuará hasta que sean identificados por completo, añadió.

Seis de los hombres armados murieron a causa de disparos mientras se desarrollaban los incidentes, informó Melikov. Las agencias de noticias estatales rusas citaron al Comité Nacional Antiterrorista para reportar que cinco de los atacantes habían muerto.

El período del 24 al 26 de junio se declaró de luto en Daguestán, anunció Melikov. Las banderas se izarán a media asta y todos los eventos de entretenimiento quedan cancelados.

“Sinagoga en llamas”

La emisora ​​RGVK de Daguestán identificó al sacerdote como Nikolai Kotelnikov, y explicó que había servido más de 40 años en Derbent.

Este domingo fue un día festivo religioso, el domingo de Pentecostés, en la Iglesia ortodoxa rusa.

"La sinagoga de Derbent está en llamas", escribió en Telegram el presidente del consejo público de la Federación Rusa de Comunidades Judías, Boruch Gorin.

"No ha sido posible apagar el incendio. Dos personas mueren: un policía y un guardia de seguridad" añadió.

"La sinagoga en Makhachkala también fue incendiada y quemada", continuó. También añadió que en Derbent a los bomberos se les dijo que abandonaran la sinagoga en llamas por el riesgo de que "los terroristas permanecieran dentro".

"Hay tiroteos en las calles alrededor de la sinagoga", relató.

Melikov también escribió en Telegram: "Esta noche en Derbent y Makhachkala, (atacantes) desconocidos intentaron desestabilizar la situación en la sociedad.

"Fueron confrontados por agentes de policía de Daguestán", indicó.

La agencia estatal de noticias TASS citó a una fuente policial que sostuvo que "los hombres armados que realizaron ataques en Makhachkala y Derbent son partidarios de una organización terrorista internacional", pero no la nombró.

Los ataques ocurren tres meses después de que unas 133 personas murieron cuando hombres armados abrieron fuego en un concierto de rock en la Alcaldía de Crocus, en las afueras de Moscú. El Estado Islámico en la Provincia de Khorasan, ISKP (ISIS-K), con sede en Afganistán, se atribuyó el ataque, aunque Moscú afirmó sin pruebas que Ucrania tuvo algo que ver con los hechos.

En octubre del año pasado, cientos de personas irrumpieron en el aeropuerto de Makhachkala por un vuelo procedente de Israel que aterrizó allí.

Al menos 60 personas fueron arrestadas después de que violaran la seguridad de la pista e inundaron el área alrededor del avión gritando consignas antijudías.

