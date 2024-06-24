Israel se está preparando para cambiar la situación en su frontera con el Líbano, pero espera que no sea necesario hacerlo, señaló el primer ministro Benjamín Netanyahu en referencia a los actuales enfrentamientos de su ejército con el grupo libanés Hezbollah.
En conversación con el Canal 14 de Israel sobre la posibilidad de una guerra a gran escala con Hezbollah, Netanyahu dijo que si es necesario “nosotros también enfrentaremos este desafío. Podemos luchar en varios frentes. Estamos preparados para esto”.
Los comentarios amenazan con aumentar aún más la tensión entre Israel y Hezbollah en un momento en que parecen acercarse a una fuerte escalada de operaciones. A eso se suma que Netanyahu ya señaló que no hay final a la vista para la devastadora agresión israelí en Gaza.
En esa línea, el mandatario mencionó que si bien las fuerzas israelíes están por completar su actual ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, eso no significa que se acabó la ofensiva contra Hamás.
Sin embargo, agregó que se necesitarán menos tropas en Gaza, lo que liberaría fuerzas para luchar contra Hezbollah.
“Tendremos la posibilidad de trasladar a algunas de nuestras fuerzas al norte, y eso haremos”, dijo Netanyahu al Canal 14, en una entrevista que frecuentemente fue interrumpida por aplausos de la audiencia en el estudio. “Antes que nada, como defensa”, agregó, pero también para permitir que decenas de miles de israelíes desplazados regresen a casa.
Hezbollah, respaldado por Irán, comenzó a atacar Israel casi inmediatamente después de que Tel Aviv lanzara su brutal agresión Gaza. Desde entonces, Israel y Hezbollah han tenido enfrentamientos casi todos los días, pero la lucha se ha intensificado en las semanas recientes, lo que genera temores de una escalada en toda regla.
El grupo libanés Hezbollah es mucho más fuerte que Hamás, y abrir un nuevo frente aumentaría el riesgo de un conflicto más amplio y a nivel regional que involucre a otros aliados iraníes, y quizás al propio Irán. Este escenario podría causar fuertes daños y bajas masivas en ambos lados de la frontera.
Netanyahu señaló que esperaba que se pudiera encontrar una solución diplomática a la crisis, pero prometió resolver el problema “de una manera diferente” de ser necesario. “Podemos luchar en varios frentes y estamos preparados para hacerlo”, insistió.
Agregó que cualquier pacto con Hezbollah no debe ser únicamente “un acuerdo sobre papel”, sino que requeriría que el grupo esté lejos de la frontera, un mecanismo de cumplimiento y que los israelíes regresen a sus hogares.
Por su parte, Hezbollah ha dicho que seguirá luchando contra Israel hasta que se logre un cese el fuego en Gaza. El líder del grupo, Hassan Nasrallah, advirtió la semana pasada a Tel Aviv que no comience una guerra, ya que Hezbollah tiene nuevas armas y capacidades de inteligencia que podrían ayudarle a atacar posiciones más críticas en el interior de Israel.
Pero Israel ha advertido que el Líbano se convertirá en una segunda Gaza de haber una escalada en los enfrentamientos. El ejército de Israel dijo la semana pasada que había “aprobado y validado” un nuevo plan para una ofensiva en Líbano.
Llamados a evitar una escalada en el Líbano
La Unión Europea advirtió sobre los riesgos de escalar el conflicto en Medio Oriente en medio de la agresión israelí a Gaza, a través del jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell.
"Ayer (sábado) ha sido uno de los días más letales desde octubre, con al menos 100 palestinos asesinados", afirmó Borrell en X.
También enfatizó que la situación sigue siendo difícil ya que "los rehenes todavía están en cautiverio" y el riesgo de un conflicto más amplio "que involucre a Hezbollah" cobra gran importancia.
"Un conflicto en el Líbano afectaría gravemente a la región y más allá", advirtió Borrell. Y señaló que en Cisjordania ocupada la situación económica está al borde del "colapso" y "la violencia se está intensificando".
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, sostuvo que el Líbano no debe convertirse “en otra Gaza”. “Seamos claros: la población de la región y la población mundial no se pueden permitir que Líbano se convierta en otra Gaza", advirtió.
Y añadió: "Me siento obligado a expresar mi profunda preocupación por la escalada entre Israel y Hezbollah a lo largo de la Línea Azul", en referencia a la línea de demarcación establecida por la ONU entre Líbano e Israel, afirmó.
"El riesgo de que el conflicto se extienda a Medio Oriente es real y debe evitarse. Un gesto imprudente, un error de cálculo, podría provocar una catástrofe mucho más allá de la frontera y, francamente, inimaginable", insistió Guterres.
Más de medio millón de israelíes han huído del país en medio de agresión a Gaza
Más de 550.000 israelíes abandonaron el país y no regresaron durante los primeros seis meses de la guerra de Israel en Gaza, informó el domingo el Times of Israel, citando a la Autoridad de Población e Inmigración.
Los datos de la autoridad indican que el número de israelíes que abandonaron el país desde octubre del año pasado supera el de los que regresaron en abril de este año en Semana Santa.
El sitio web de noticias dijo que lo que podría haber sido una salida temporal para los israelíes durante la agresión a Gaza o dificultades técnicas para regresar ahora se ha convertido en una tendencia permanente o migración permanente.
Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, en abril la población de Israel era de 9,9 millones, incluidos más de 2 millones de palestinos, 400.000 palestinos en Jerusalén Este ocupada y 20.000 sirios en los Altos del Golán ocupados.