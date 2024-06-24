Israel se está preparando para cambiar la situación en su frontera con el Líbano, pero espera que no sea necesario hacerlo, señaló el primer ministro Benjamín Netanyahu en referencia a los actuales enfrentamientos de su ejército con el grupo libanés Hezbollah.

En conversación con el Canal 14 de Israel sobre la posibilidad de una guerra a gran escala con Hezbollah, Netanyahu dijo que si es necesario “nosotros también enfrentaremos este desafío. Podemos luchar en varios frentes. Estamos preparados para esto”.

Los comentarios amenazan con aumentar aún más la tensión entre Israel y Hezbollah en un momento en que parecen acercarse a una fuerte escalada de operaciones. A eso se suma que Netanyahu ya señaló que no hay final a la vista para la devastadora agresión israelí en Gaza.

En esa línea, el mandatario mencionó que si bien las fuerzas israelíes están por completar su actual ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, eso no significa que se acabó la ofensiva contra Hamás.

Sin embargo, agregó que se necesitarán menos tropas en Gaza, lo que liberaría fuerzas para luchar contra Hezbollah.

“Tendremos la posibilidad de trasladar a algunas de nuestras fuerzas al norte, y eso haremos”, dijo Netanyahu al Canal 14, en una entrevista que frecuentemente fue interrumpida por aplausos de la audiencia en el estudio. “Antes que nada, como defensa”, agregó, pero también para permitir que decenas de miles de israelíes desplazados regresen a casa.

Hezbollah, respaldado por Irán, comenzó a atacar Israel casi inmediatamente después de que Tel Aviv lanzara su brutal agresión Gaza. Desde entonces, Israel y Hezbollah han tenido enfrentamientos casi todos los días, pero la lucha se ha intensificado en las semanas recientes, lo que genera temores de una escalada en toda regla.

El grupo libanés Hezbollah es mucho más fuerte que Hamás, y abrir un nuevo frente aumentaría el riesgo de un conflicto más amplio y a nivel regional que involucre a otros aliados iraníes, y quizás al propio Irán. Este escenario podría causar fuertes daños y bajas masivas en ambos lados de la frontera.

Netanyahu señaló que esperaba que se pudiera encontrar una solución diplomática a la crisis, pero prometió resolver el problema “de una manera diferente” de ser necesario. “Podemos luchar en varios frentes y estamos preparados para hacerlo”, insistió.

Agregó que cualquier pacto con Hezbollah no debe ser únicamente “un acuerdo sobre papel”, sino que requeriría que el grupo esté lejos de la frontera, un mecanismo de cumplimiento y que los israelíes regresen a sus hogares.

Por su parte, Hezbollah ha dicho que seguirá luchando contra Israel hasta que se logre un cese el fuego en Gaza. El líder del grupo, Hassan Nasrallah, advirtió la semana pasada a Tel Aviv que no comience una guerra, ya que Hezbollah tiene nuevas armas y capacidades de inteligencia que podrían ayudarle a atacar posiciones más críticas en el interior de Israel.

Pero Israel ha advertido que el Líbano se convertirá en una segunda Gaza de haber una escalada en los enfrentamientos. El ejército de Israel dijo la semana pasada que había “aprobado y validado” un nuevo plan para una ofensiva en Líbano.

Llamados a evitar una escalada en el Líbano