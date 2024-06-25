El Volkswagen Beetle de Janette Navarro, fabricado en 1996, ruge mientras sube una colina empinada con vista a casas de concreto apiladas cual si fueran cajas en las afueras de la Ciudad de México.

Ella pisa el acelerador mientras adelanta a otro Beetle, también llamado “Escarabajo”, tal como el suyo pero color verde limón. Después pasa a otro de color rojo y amarillo, y a otro pintado de un brillante azul marino.

"Ningún otro coche sube hasta aquí", dice Navarro, "solo el ‘Vocho’". Así es como se le conoce en México a este icónico modelo.

El Volkswagen Beetle pudo haber nacido en Alemania, pero en este barrio empinado en las afueras de la Ciudad de México no cabe ninguna duda al respecto: el "Escarabajo" es el rey.

El Beetle tiene una larga historia en la capital del país. Los modelos antiguos como este —que alguna vez se utilizaron como taxis— salpicaban las calles de la ciudad y ofrecían una imagen pintoresca que fascinó a muchos visitantes de todo el mundo. Al punto que durante un buen tiempo se le conoció como "el auto del pueblo".

Pero después de que en México se detuviera la producción de los modelos antiguos en 2003, y posteriormente de los modelos más recientes en 2019, la población de los Volkswagen Beetle va en declive en el área metropolitana de 23 millones de habitantes. Sin embargo, en el vecindario norteño de Cuautepec, estos vehículos clásicos aún llenan las calles, tanto que el área recibió el apodo de "Vocholandia".

Taxistas como Navarro dicen que continúan usando los “Vochos” porque son económicos y porque el motor ubicado en la parte trasera del vehículo le da más potencia para subir las empinadas cuestas del barrio.

Navarro comenzó a conducir este modelo hace ocho años como una forma de alimentar a sus tres hijos y pagarles el estudio.

"Cuando me preguntan qué hago por trabajo, digo con orgullo que soy vochera (conductora de ‘Vocho’)", dijo Navarro un día antes del Día Internacional del Volkswagen Beetle.

"Me sostengo con este trabajo... Es mi adoración, este carro es mi amor" exclamó.

Aunque algunos de los autos más antiguos están deteriorados y han perdido su color por años enteros de desgaste, otros conductores mantienen sus Beetles decorados y en plena forma.