Irán y Bahréin acordaron iniciar conversaciones para reanudar las relaciones políticas entre ambas naciones, en lo que apunta a un nuevo capítulo de distensión entre los países del Golfo aliados de Arabia Saudí con Teherán.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Bahréin, Abdullatif al Zayani, y su homólogo de Irán, Ali Bagheri Kani, se reunieron en Teherán el sábado y destacaron las “históricas relaciones fraternales” además de los “lazos religiosos, la vecindad, la historia común y los intereses mutuos”. Hasta el momento, los detalles y los plazos del proceso de normalización de relaciones, aún siguen sin estar claros.

Las relaciones entre Bahréin e Irán se enmarcan en el contexto de la guerra fría entre Riad y Teherán. Bahréin, que es un estrecho aliado de Arabia Saudita, ha alineado sus políticas exteriores con las de la monarquía árabe y por más de ocho años no mantuvo relaciones con Irán debido a un cúmulo de fricciones que alcanzaron su máxima tensión con las protestas que estallaron en Irán en 2016.

Protestas por la ejecución del clérigo al-Nimr

Ese año, manifestantes en Irán atacaron la embajada de Arabia Saudita en Teherán y su consulado en Mashhad, en protesta por la ejecución del clérigo chií Nimr al-Nimr. Tras condenar los ataques a su embajada, Bahréin decidió cortar sus relaciones con Irán.

Nimr al-Nimr fue un conocido clérigo chií de Arabia Saudita, quien se destacó por sus críticas al trato discriminatorio que recibía la minoría chií en el país. Fue una figura central en las protestas chiíes en Arabia Saudita que estallaron en 2011.

En octubre de 2014, al-Nimr fue condenado a muerte bajo cargos que incluían desobediencia, terrorismo y incitación a la violencia sectaria. Su juicio lo criticaron organizaciones de derechos humanos que señalaron las posibles motivaciones políticas detrás de su condena.

La ejecución de Nimr al-Nimr en enero de 2016, provocó fuertes protestas en la provincia oriental de Arabia Saudí y en varias regiones de mayoría chií de la región, además, de una condena enérgica por Irán, donde altos funcionarios advirtieron que Arabia Saudita pagaría un alto precio por su muerte.

La figura de Nimr al-Nimr sigue siendo un símbolo de la lucha por los derechos de los chiíes en Arabia Saudita y ha exacerbado las tensiones entre la República Islámica y la monarquía árabe, dos potencias regionales con una histórica rivalidad sectaria.

Acusaciones de apoyo a la oposición chií de Bahréin

Por otro lado, la tensión entre Bahréin, una monarquía gobernada por una familia sunní, y con una población mayoritariamente chií, ha sido un punto de fricción.