Gaza ha sido diezmada y se convirtió en un "infierno viviente" para más de 2 millones de personas por cuenta de los incesantes ataques israelíes, advirtió Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), este lunes.

Su alerta llega apenas horas después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pusiera en duda la viabilidad del cese del fuego que respalda Estados Unidos, al asegurar que solo está dispuesto a aceptar una tregua “parcial” que no ponga fin a la guerra.

En una entrevista transmitida la noche del domingo en el Canal 14, una estación israelí conservadora y pro-Netanyahu, el mandatario dijo que estaba "preparado para hacer un acuerdo parcial --esto no es ningún secreto-- que nos devolverá a parte de la gente", en referencia a los aproximadamente 116 rehenes que aún se encuentran en Gaza.

"Pero estamos comprometidos a continuar la guerra después de una pausa, para completar el objetivo de eliminar a Hamás. No estoy dispuesto a renunciar a eso", insistió.

Aunque los comentarios de Netanyahu no se desviaron drásticamente de lo que ya había dicho anteriormente en términos de un acuerdo de alto el fuego, sí llegan cuando la crisis humanitaria en el enclave se ha intensificado a niveles sin precedentes y las organizaciones advierten sobre las condiciones extremas de los palestinos.

De hecho, durante sus declaraciones este lunes, Lazzarini sostuvo que "en los últimos nueve meses, hemos sido testigos de fracasos sin precedentes de la humanidad en un territorio marcado por décadas de violencia”.

A eso se suma que al describir la situación como "una pesadilla" de la que los habitantes de Gaza no pueden despertar, lamentó que "niveles catastróficos" de hambre en el sitiado territorio sean el resultado de la acción humana.

"Los niños están muriendo de desnutrición y deshidratación, mientras los alimentos y el agua potable esperan en los camiones", afirmó.

La ruptura del orden civil ha resultado en saqueos y contrabando desenfrenados que impiden la entrega de la ayuda humanitaria que se necesita desesperadamente.

También se refirió a la situación en Cisjordania ocupada, advirtiendo que "otra tragedia se está desarrollando" bajo la sombra de Gaza, ya que más de 500 palestinos han sido asesinados desde el 7 de octubre.