Israel usa Chipre administrado por Grecia en base logística: Ministro turco
El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, advierte a los grecochipriotas de las posibles consecuencias de participar en la tensión regional a raíz de la agresión de Tel Aviv a Gaza.
Tras pedir a los actores regionales que reconozcan la gravedad de la situación, el ministro Fidan llamó a evitar una mayor militarización en la región. / Foto: AA
25 de junio de 2024

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, encendió las alarmas sobre las tensiones crecientes en el Mediterráneo Oriental, destacando especialmente las amenazas que surgen de los grecochipriotas.

Fidan dijo este lunes que se ha advertido a sus homólogos europeos de la administración grecochipriota contra la posibilidad de convertir el sur de Chipre en un centro, en una base de operaciones contra Gaza.

"Cuando planteamos esta cuestión de repente la declararon base logística. Militarizarla y ocultar su uso para operaciones en Oriente Medio no beneficiará a los grecochipriotas ni a Grecia", afirmó Fidan en una entrevista exclusiva con el canal de televisión local Haberturk.

"Si te conviertes en parte de las guerras en curso en Medio Oriente, este fuego vendrá y te encontrará. Como estamos en la misma geografía, también nos encontrará a nosotros", advirtió Fidan.

El ministro pidió a los actores regionales que reconozcan la gravedad de la situación y eviten una mayor militarización en la región.

Riesgo de escalada

Refiriéndose a la incesante agresión israelí contra Gaza, Fidan sostuvo: "El sistema de Israel, liderado por el gobierno de Netanyahu, tiene una política de utilizar a Hamás como excusa para destruir completamente el movimiento de resistencia palestino y legitimar e institucionalizar la ocupación que ha continuado durante años."

Fidan enfatizó que después del 7 de octubre de 2023, Israel reveló su "plan de guerra sistemático" para aprovechar los acontecimientos en su propio beneficio. En esa línea, señaló que los estados europeos y Estados Unidos no detuvieron la política de Israel, pues al contrario, la apoyaron.

La solución de dos Estados entre Israel y Palestina, el cese de la guerra y la cuestión de la ayuda humanitaria son ahora "extremadamente importantes", aseguró.

RelacionadoErdogan elogia posición de Sánchez sobre Gaza en cumbre Türkiye-España

La guerra de Gaza es una cuestión "extremadamente relevante" en términos de la situación del sistema actual en el mundo, ya que la gran mayoría está del lado de los palestinos, dijo Fidan. Y añadió que Estados Unidos y algunos estados europeos no apoyan la solución de dos Estados, y no reaccionan ante Israel por "robar la tierra de otra persona".

Al apuntar a que estos países deben apoyar los esfuerzos de los palestinos para establecer un Estado, Fidan explicó que de esta manera judíos, cristianos y musulmanes pueden vivir en paz en la región.

También destacó que el mundo se enfrenta ahora al peligro de que las hostilidades se extiendan y enfatizó que este riesgo continuará "mientras Israel siga con su genocidio".

"Nos enfrentamos a la amenaza, al peligro de una gran escalada de la guerra. Este riesgo continuará mientras siga el genocidio israelí. Ahora el Líbano en particular está en la agenda. Los actores en el Líbano que amenazan a Chipre son un precursor. Hay operaciones en curso en Siria", dijo Fidan, expresando preocupación de que estos conflictos puedan complicar aún más el frágil panorama geopolítico.

"Se supone que Israel atacará a Hezbollah en el Líbano, al que ha clasificado como enemigo, después de haber logrado sus objetivos principalmente militares contra Hamás", advirtió.

FUENTE:TRTWorld and agencies
