El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, encendió las alarmas sobre las tensiones crecientes en el Mediterráneo Oriental, destacando especialmente las amenazas que surgen de los grecochipriotas.

Fidan dijo este lunes que se ha advertido a sus homólogos europeos de la administración grecochipriota contra la posibilidad de convertir el sur de Chipre en un centro, en una base de operaciones contra Gaza.

"Cuando planteamos esta cuestión de repente la declararon base logística. Militarizarla y ocultar su uso para operaciones en Oriente Medio no beneficiará a los grecochipriotas ni a Grecia", afirmó Fidan en una entrevista exclusiva con el canal de televisión local Haberturk.

"Si te conviertes en parte de las guerras en curso en Medio Oriente, este fuego vendrá y te encontrará. Como estamos en la misma geografía, también nos encontrará a nosotros", advirtió Fidan.

El ministro pidió a los actores regionales que reconozcan la gravedad de la situación y eviten una mayor militarización en la región.

Riesgo de escalada

Refiriéndose a la incesante agresión israelí contra Gaza, Fidan sostuvo: "El sistema de Israel, liderado por el gobierno de Netanyahu, tiene una política de utilizar a Hamás como excusa para destruir completamente el movimiento de resistencia palestino y legitimar e institucionalizar la ocupación que ha continuado durante años."

Fidan enfatizó que después del 7 de octubre de 2023, Israel reveló su "plan de guerra sistemático" para aprovechar los acontecimientos en su propio beneficio. En esa línea, señaló que los estados europeos y Estados Unidos no detuvieron la política de Israel, pues al contrario, la apoyaron.