El enviado de Türkiye ante la ONU, Ahmet Yildiz, advirtió que la situación en Siria se volvió “insostenible” cuando se cumplen más de 13 años de conflicto.
"La situación general en Siria se ha vuelto insostenible con el empeoramiento de las condiciones económicas, humanitarias y de seguridad", sostuvo Yildiz durante una reunión del Consejo de Seguridad este martes. En esa línea, advirtió que el "status quo no puede continuar".
También destacó que se necesita un cambio de actitud de parte del régimen sirio para iniciar un consenso nacional, así como un nuevo enfoque por parte de la comunidad internacional. Por eso dijo que todas las partes deberían tomar "pasos genuinos" hacia un acuerdo duradero tomando como base la Resolución 2254 del Consejo Seguridad de la ONU.
"Las causas fundamentales del conflicto en Siria son políticas. Por lo tanto, la reactivación del proceso político con una participación significativa de la oposición como parte indispensable para forjar un consenso nacional es clave", indicó.
Asimismo, subrayó que una solución integral al conflicto sirio también requiere avances simultáneos en la creación de las condiciones necesarias para el regreso "voluntario, seguro y digno" de los refugiados sirios a su país. Y añadió que, sin un proceso de reconciliación nacional que incluya a millones de sirios, el país seguirá siendo propenso al conflicto.
Contraterrorismo y refugiados
En cuanto a las organizaciones terroristas en Siria, Yildiz mencionó en su discurso que estos grupos atroces deben ser desmantelados, ya que representan la "amenaza más significativa" a la integridad territorial y la unidad del país.
"El intento de la organización terrorista PKK/YPG/SDF de organizar las llamadas elecciones locales en el noreste de Siria es una clara demostración de terrorismo separatista", destacó.
Además, aseguró que Türkiye está dispuesta a apoyar iniciativas encaminadas a encontrar una solución política viable al conflicto en Siria. También que seguirá cooperando con las partes interesadas pertinentes y las agencias de la ONU para abordar las necesidades humanitarias del pueblo sirio.
En respuesta a las críticas del enviado sirio ante la ONU sobre la actitud de Türkiye respecto a los refugiados de ese país, Yildiz dijo que el régimen sirio está distanciado de las realidades sobre el terreno.
"Son los últimos en predicarle a Türkiye sobre este tema. Türkiye ha establecido estándares excelentes en todo el mundo sobre cómo tratar con los refugiados, cómo ayudar a los vecinos y cómo ser un actor constructivo en muchos asuntos internacionales, incluida Siria", afirmó.
La ONU advierte que “Siria está en una grave crisis”
Por su parte, la ONU expresó preocupación por la situación de Siria e instó a una solución política.
La enviada especial adjunta de la ONU para Siria, Najat Rochdi, afirmó que “Siria está en una grave crisis y ninguno de sus innumerables problemas puede abordarse de manera sostenible sin una solución política. Se debe prestar atención a las voces de los sirios, ya sea que estén dentro o fuera del país”.
En este sentido, Rochdi afirmó que los sirios están de acuerdo en la necesidad urgente de preservar y restaurar la soberanía, unidad, independencia e integridad territorial de Siria, y presionó por un proceso político significativo facilitado por la ONU para implementar la Resolución 2254 y hacer realidad las aspiraciones del pueblo sirio.
Siria ha estado sumida en una cruel guerra civil desde principios de 2011, cuando el régimen de Bashar al Assad reprimió las protestas a favor de la democracia con una ferocidad inesperada.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 174.000 sirios fueron desplazados dentro de Siria durante el año pasado, añadiendo que ahora 7,2 millones son desplazados internos, junto con 6,4 millones de refugiados.