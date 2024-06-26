El enviado de Türkiye ante la ONU, Ahmet Yildiz, advirtió que la situación en Siria se volvió “insostenible” cuando se cumplen más de 13 años de conflicto.

"La situación general en Siria se ha vuelto insostenible con el empeoramiento de las condiciones económicas, humanitarias y de seguridad", sostuvo Yildiz durante una reunión del Consejo de Seguridad este martes. En esa línea, advirtió que el "status quo no puede continuar".

También destacó que se necesita un cambio de actitud de parte del régimen sirio para iniciar un consenso nacional, así como un nuevo enfoque por parte de la comunidad internacional. Por eso dijo que todas las partes deberían tomar "pasos genuinos" hacia un acuerdo duradero tomando como base la Resolución 2254 del Consejo Seguridad de la ONU.

"Las causas fundamentales del conflicto en Siria son políticas. Por lo tanto, la reactivación del proceso político con una participación significativa de la oposición como parte indispensable para forjar un consenso nacional es clave", indicó.

Asimismo, subrayó que una solución integral al conflicto sirio también requiere avances simultáneos en la creación de las condiciones necesarias para el regreso "voluntario, seguro y digno" de los refugiados sirios a su país. Y añadió que, sin un proceso de reconciliación nacional que incluya a millones de sirios, el país seguirá siendo propenso al conflicto.

Contraterrorismo y refugiados

En cuanto a las organizaciones terroristas en Siria, Yildiz mencionó en su discurso que estos grupos atroces deben ser desmantelados, ya que representan la "amenaza más significativa" a la integridad territorial y la unidad del país.

"El intento de la organización terrorista PKK/YPG/SDF de organizar las llamadas elecciones locales en el noreste de Siria es una clara demostración de terrorismo separatista", destacó.

Además, aseguró que Türkiye está dispuesta a apoyar iniciativas encaminadas a encontrar una solución política viable al conflicto en Siria. También que seguirá cooperando con las partes interesadas pertinentes y las agencias de la ONU para abordar las necesidades humanitarias del pueblo sirio.