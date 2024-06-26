El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó una reciente publicación en redes sociales que hizo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y la calificó de un intento por encubrir los crímenes de Israel.
"Consideramos la publicación irrespetuosa del ministro de Relaciones Exteriores israelí dirigida contra nuestro estimado presidente como un tono que sólo puede adoptar un funcionario de un estado acusado de genocidio", dijo el ministerio en un comunicado este miércoles.
También enfatizó que tales acusaciones son parte de los esfuerzos de Israel por ocultar sus propias acciones criminales.
Criticando duramente la publicación en redes sociales, el ministerio sostuvo: "Tales calumnias y mentiras son parte de los esfuerzos de Israel por encubrir los crímenes que ha cometido".
Türkiye seguirá luchando por la paz y la justicia, añadió la declaración.
Israel, incumpliendo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato en Gaza, se enfrenta a la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde el 7 de octubre de 2023.
Desde entonces, más de 37.700 palestinos han muerto en el enclave, la mayoría de ellos mujeres y niños, y casi 86.400 más han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.
Más de ocho meses después de que comenzara la ofensiva israelí, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente sus ataques en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la ofensiva antes de que la zona fuera invadida el 6 de mayo.