TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Türkiye condena comentarios de ministro israelí contra presidente Erdogan
Israel, incumpliendo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato en Gaza, ha enfrentado el rechazo internacional en medio de su brutal ofensiva.
Türkiye condena comentarios de ministro israelí contra presidente Erdogan
El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que las acusaciones forman parte de los esfuerzos de Israel por ocultar sus propias acciones criminales. / Foto: TRT World / Others
26 de junio de 2024

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó una reciente publicación en redes sociales que hizo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y la calificó de un intento por encubrir los crímenes de Israel.

"Consideramos la publicación irrespetuosa del ministro de Relaciones Exteriores israelí dirigida contra nuestro estimado presidente como un tono que sólo puede adoptar un funcionario de un estado acusado de genocidio", dijo el ministerio en un comunicado este miércoles.

También enfatizó que tales acusaciones son parte de los esfuerzos de Israel por ocultar sus propias acciones criminales.

Criticando duramente la publicación en redes sociales, el ministerio sostuvo: "Tales calumnias y mentiras son parte de los esfuerzos de Israel por encubrir los crímenes que ha cometido".

Türkiye seguirá luchando por la paz y la justicia, añadió la declaración.

Recomendados
RelacionadoEl presidente Erdogan pide cese inmediato del suministro de armas a Israel

Israel, incumpliendo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato en Gaza, se enfrenta a la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, más de 37.700 palestinos han muerto en el enclave, la mayoría de ellos mujeres y niños, y casi 86.400 más han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.

Más de ocho meses después de que comenzara la ofensiva israelí, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente sus ataques en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la ofensiva antes de que la zona fuera invadida el 6 de mayo.

FUENTE:TRT Español
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza