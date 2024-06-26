El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó una reciente publicación en redes sociales que hizo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y la calificó de un intento por encubrir los crímenes de Israel.

"Consideramos la publicación irrespetuosa del ministro de Relaciones Exteriores israelí dirigida contra nuestro estimado presidente como un tono que sólo puede adoptar un funcionario de un estado acusado de genocidio", dijo el ministerio en un comunicado este miércoles.

También enfatizó que tales acusaciones son parte de los esfuerzos de Israel por ocultar sus propias acciones criminales.

Criticando duramente la publicación en redes sociales, el ministerio sostuvo: "Tales calumnias y mentiras son parte de los esfuerzos de Israel por encubrir los crímenes que ha cometido".

Türkiye seguirá luchando por la paz y la justicia, añadió la declaración.