La tensión política se disparó en Bolivia este miércoles por la noche, luego de que soldados fuertemente armados se concentraran en la capital, en lo que el presidente Luis Arce calificó como un intento de golpe de Estado.

Las tropas, al mando del entonces jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, abandonaron la Plaza de Armas después de varias horas en las que intentaron derribar una puerta del Palacio Presidencial.

Luego, Zúñiga fue arrestado bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado.

Arce prometió mantenerse firme y nombró un nuevo comandante del Ejército, que ordenó la retirada de los soldados, mientras simpatizantes del presidente ondeaban banderas de Bolivia y vitoreaban en la plaza.

Poco antes, el mandatario apareció en un vídeo desde el Palacio Presidencial, rodeado de ministros. "Aquí estamos, firmes en Casa Grande, para enfrentar cualquier intento de golpe. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice", expresó.

Asimismo, Arce se enfrentó a Zúñiga en el pasillo del palacio, según vídeos publicados por medios locales. "Soy su capitán y le ordeno que retire a sus soldados. No permitiré esta insubordinación", le dijo Arce.

Antes de ingresar al edificio de Gobierno, Zúñiga había asegurado en diálogo con periodistas en la plaza: "Seguramente pronto habrá un nuevo Gabinete de ministros; nuestro país, nuestro estado no puede seguir así".

Una hora más tarde, Arce despidió a Zúñiga y anunció nuevos jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

"Estamos en un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme", sostuvo Arce al tomar juramento a la nueva cúpula.

El nuevo jefe del Ejército, José Wilson Sánchez, ordenó a “a todos los movilizados que regresen a sus unidades". Y añadió: "Nadie quiere las imágenes que estamos viendo en las calles".

Tras el repliegue de los soldados, el mandatario salió a un balcón y se dirigió a los seguidores allí presentes: "Nadie nos puede quitar la democracia que hemos ganado (...). Estamos seguros: vamos a seguir y vamos a seguir trabajando".