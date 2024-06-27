La tensión política se disparó en Bolivia este miércoles por la noche, luego de que soldados fuertemente armados se concentraran en la capital, en lo que el presidente Luis Arce calificó como un intento de golpe de Estado.
Las tropas, al mando del entonces jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, abandonaron la Plaza de Armas después de varias horas en las que intentaron derribar una puerta del Palacio Presidencial.
Luego, Zúñiga fue arrestado bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado.
Arce prometió mantenerse firme y nombró un nuevo comandante del Ejército, que ordenó la retirada de los soldados, mientras simpatizantes del presidente ondeaban banderas de Bolivia y vitoreaban en la plaza.
Poco antes, el mandatario apareció en un vídeo desde el Palacio Presidencial, rodeado de ministros. "Aquí estamos, firmes en Casa Grande, para enfrentar cualquier intento de golpe. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice", expresó.
Asimismo, Arce se enfrentó a Zúñiga en el pasillo del palacio, según vídeos publicados por medios locales. "Soy su capitán y le ordeno que retire a sus soldados. No permitiré esta insubordinación", le dijo Arce.
Antes de ingresar al edificio de Gobierno, Zúñiga había asegurado en diálogo con periodistas en la plaza: "Seguramente pronto habrá un nuevo Gabinete de ministros; nuestro país, nuestro estado no puede seguir así".
Una hora más tarde, Arce despidió a Zúñiga y anunció nuevos jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
"Estamos en un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme", sostuvo Arce al tomar juramento a la nueva cúpula.
El nuevo jefe del Ejército, José Wilson Sánchez, ordenó a “a todos los movilizados que regresen a sus unidades". Y añadió: "Nadie quiere las imágenes que estamos viendo en las calles".
Tras el repliegue de los soldados, el mandatario salió a un balcón y se dirigió a los seguidores allí presentes: "Nadie nos puede quitar la democracia que hemos ganado (...). Estamos seguros: vamos a seguir y vamos a seguir trabajando".
El mensaje de Arce
"Saludamos y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras organizaciones sociales y a todo el pueblo boliviano, que salieron a las calles y se expresaron a través de distintos medios de comunicación, manifestando su rechazo a la intentona golpista", escribió Arce en X por la noche del miércoles.
Y añadió: "¡La democracia siempre vencerá! ¡Muchas gracias pueblo boliviano!", .
Luego, agradeció a "las y los presidentes de países amigos y a los organismos internacionales que han condenado de manera enérgica y se han pronunciado en favor de la democracia boliviana, ante el intento de golpe de Estado a nuestro Gobierno legítimamente electo por la mayoría de las y los bolivianos".
Evo Morales y líderes de todo el mundo condenan el intento de golpe
A minutos de conocerse la movilización de las tropas frente al Palacio, el expresidente Evo Morales, denunció en un mensaje publicado en X que había un golpe de estado "en proceso".
Por su parte, María Nela Prada, ministra de la Presidencia, lo calificó de "intento de golpe de Estado". "El pueblo está en alerta para defender la democracia", dijo a la televisora local Red Uno.
El incidente fue recibido con una ola de indignación por parte de otros líderes regionales, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA); Gabriel Boric, presidente de Chile; y ex líderes de Bolivia.
Bolivia, un país de 12 millones de habitantes, vio el incremento de protestas en los últimos meses debido al precipitado declive de su economía. El país también presenció una división de alto perfil en los niveles más altos del partido gobernante. Arce y su antiguo aliado, el referente de izquierda y expresidente Morales, han estado luchando por el futuro del MAS.