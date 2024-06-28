La brutal ofensiva de Israel sobre Gaza no da tregua. Más de un mes después de la invasión terrestre de Rafah, el Gobierno de Benjamín Netanyahu amplió sus ataques a otras zonas, provocando la muerte de decenas de palestinos diariamente y manteniendo el asedio sobre los 2,4 millones de personas que viven en el enclave.
En un trágico incidente, este viernes al menos 11 palestinos murieron y más de 40 resultaron heridos durante un bombardeo sobre tiendas de campaña donde se refugiaban desplazados en el barrio de Al Mawasi.
Israel también llevó a cabo intensos bombardeos en Shuyahía al norte de Gaza este miércoles, lo que Hamás denunció como una "continuación de la guerra genocida contra los palestinos".
Mientras tanto, miles de palestinos tuvieron que huir del este de la ciudad de Gaza debido a intensos bombardeos poco después de recibir una orden de evacuación para la zona, que previamente se había declarado como segura.
Un palestino describió a AFP la situación como "muy difícil y aterradora", con vehículos militares israelíes aproximándose mientras continuaban los ataques aéreos y los bombardeos.
"Los residentes corren aterrorizados por las calles. En las calles yacen varios heridos y mártires", expresó.
“Tercera fase”
Por otro lado, el ejército israelí anunció esta semana planes para declarar pronto la "derrota" de Hamás en la ciudad de Rafah, marcando el inicio de lo que llaman la "tercera fase de la guerra".
Según medios israelíes, la primera fase incluyó bombardeos desde fuera del enclave y la segunda fue incursión terrestre.
La tercera fase implica combates de baja intensidad, ataques aéreos selectivos, retirada de fuerzas, establecimiento de una zona de amortiguación cerca de la frontera de Gaza y la búsqueda de alternativas al gobierno de Hamás en el enclave.
Por otro lado, en las últimas semanas, el Gobierno de Benjamín Netanyahu fijó su objetivo en el norte, donde está desplazando a parte de su Ejército para expandir su agresión hacia el Líbano. Este recrudecimiento del conflicto fue calificado por la ONU como "potencialmente apocalíptico", suscitando preocupación y condena de varios líderes y organizaciones internacionales.
Situación humanitaria catastrófica
La situación humanitaria en Gaza es descrita como "absolutamente catastrófica" por Naciones Unidas y empeora día a día. La UNRWA denunció en la red social X que la población de Gaza necesita con urgencia atención médica, destacando que solo una pequeña parte de sus centros de salud sigue operando. Según fuentes de la agencia, en promedio, diez niños pierden una o ambas piernas diariamente.
Por otro lado, el bloqueo en el cruce de Rafah, entre Egipto y Gaza, la principal vía de evacuación y de ayuda humanitaria al enclave, permanece cerrado desde el inicio de la ofensiva israelí el 6 de mayo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 2.000 pacientes no pudieron ser evacuados para recibir tratamiento médico desde entonces.
El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, advirtió sobre el miércoles sobre el colapso del orden civil en Gaza, el aumento de los saqueos, el contrabando generalizado y la interrupción en la entrega de ayuda humanitaria. "Hemos sido testigos de fracasos de humanidad sin precedentes en un territorio marcado por décadas de violencia", afirmó.
Ataques en la Cisjordania ocupada
Esta semana, el ejército israelí irrumpió en Ramala y otras ciudades del norte de la ocupada Cisjordania, arrestando a palestinos y destruyendo propiedades el viernes. Testigos reportaron el uso de balas de metal y bombas lacrimógenas, causando asfixia a varios palestinos.
Mientras tanto, países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron su preocupación por la violencia e instaron a Israel a poner fin a todas las actividades de asentamiento ilegal en el territorio palestino ocupado.
"Los ojos del mundo están puestos, con razón, en Gaza, pero no podemos ignorar la situación en Cisjordania", declaró Linda Thomas-Greenfield, enviada estadounidense ante la ONU, durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre Oriente Medio.
Además, subrayó que el número de palestinos muertos en Cisjordania ocupada sigue siendo "profundamente alarmante". Y añadió: "Estamos preocupados por el aumento significativo de la violencia mortal contra civiles palestinos por parte de los colonos y lo condenamos en los términos más enérgicos".
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, advirtió que Israel parece tener una "voluntad clara" de anexar gradualmente la Cisjordania ocupada, señalando que esto no conducirá a la paz. Añadió que, a pesar de una propuesta de alto el fuego respaldada internacionalmente hace tres semanas, no se logró ningún avance.
Asimismo, el hacinamiento en las cárceles israelíes alcanzó un punto crítico, obligando al ejército israelí a cancelar una veintena de operaciones de arresto planificadas debido a la falta de espacio. Según informes locales, la capacidad estimada para detenciones de prisioneros palestinos es de 14.500, pero el número real de detenidos supera los 21.000, según anunció el Servicio Penitenciario de Israel en abril.
Sin avances para un alto el fuego
La viabilidad de una propuesta respaldada por Estados Unidos para poner fin a los ocho meses de agresión en Gaza quedó en duda después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara que solo estaría dispuesto a aceptar un acuerdo de alto el fuego "parcial".
Esta posición implica que el acuerdo no pondría fin definitivamente a la guerra, lo que provocó el rechazo de las familias de los rehenes retenidos en Gaza, quienes están activamente involucradas en las protestas contra su primer ministro.
Netanyahu también expresó su disposición a alcanzar un acuerdo parcial que permitiría la liberación de parte de los rehenes, haciendo referencia a los aproximadamente 120 que aún están en Gaza. Sin embargo, afirmó que Israel está comprometido a continuar la guerra después de una pausa para lograr el objetivo de eliminar a Hamás, y que no está dispuesto a renunciar a ese objetivo.
Estas declaraciones de Netanyahu contrastan fuertemente con los términos generales del acuerdo detallado a fines del mes pasado por el presidente estadounidense Joe Biden, quien presentó el plan como una iniciativa israelí. El plan de tres fases propuesto permitiría la liberación de los rehenes restantes a cambio de la excarcelación de cientos de palestinos detenidos por Israel.
Hamás insistió en que no liberará a los rehenes restantes a menos que se acuerde un alto el fuego permanente y una retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza. Cuando Biden presentó la última propuesta el mes pasado, indicó que esta incluía ambos elementos.
Desde el 7 de octubre, los ataques mataron al menos a 37.765 palestinos, en su mayoría mujeres, niños, y dejaron 86.429 heridos, según el Ministerio de Salud gazatí.