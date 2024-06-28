La brutal ofensiva de Israel sobre Gaza no da tregua. Más de un mes después de la invasión terrestre de Rafah, el Gobierno de Benjamín Netanyahu amplió sus ataques a otras zonas, provocando la muerte de decenas de palestinos diariamente y manteniendo el asedio sobre los 2,4 millones de personas que viven en el enclave.

En un trágico incidente, este viernes al menos 11 palestinos murieron y más de 40 resultaron heridos durante un bombardeo sobre tiendas de campaña donde se refugiaban desplazados en el barrio de Al Mawasi.

Israel también llevó a cabo intensos bombardeos en Shuyahía al norte de Gaza este miércoles, lo que Hamás denunció como una "continuación de la guerra genocida contra los palestinos".

Mientras tanto, miles de palestinos tuvieron que huir del este de la ciudad de Gaza debido a intensos bombardeos poco después de recibir una orden de evacuación para la zona, que previamente se había declarado como segura.

Un palestino describió a AFP la situación como "muy difícil y aterradora", con vehículos militares israelíes aproximándose mientras continuaban los ataques aéreos y los bombardeos.

"Los residentes corren aterrorizados por las calles. En las calles yacen varios heridos y mártires", expresó.

“Tercera fase”

Por otro lado, el ejército israelí anunció esta semana planes para declarar pronto la "derrota" de Hamás en la ciudad de Rafah, marcando el inicio de lo que llaman la "tercera fase de la guerra".

Según medios israelíes, la primera fase incluyó bombardeos desde fuera del enclave y la segunda fue incursión terrestre.

La tercera fase implica combates de baja intensidad, ataques aéreos selectivos, retirada de fuerzas, establecimiento de una zona de amortiguación cerca de la frontera de Gaza y la búsqueda de alternativas al gobierno de Hamás en el enclave.

Por otro lado, en las últimas semanas, el Gobierno de Benjamín Netanyahu fijó su objetivo en el norte, donde está desplazando a parte de su Ejército para expandir su agresión hacia el Líbano. Este recrudecimiento del conflicto fue calificado por la ONU como "potencialmente apocalíptico", suscitando preocupación y condena de varios líderes y organizaciones internacionales.

Situación humanitaria catastrófica

La situación humanitaria en Gaza es descrita como "absolutamente catastrófica" por Naciones Unidas y empeora día a día. La UNRWA denunció en la red social X que la población de Gaza necesita con urgencia atención médica, destacando que solo una pequeña parte de sus centros de salud sigue operando. Según fuentes de la agencia, en promedio, diez niños pierden una o ambas piernas diariamente.

Por otro lado, el bloqueo en el cruce de Rafah, entre Egipto y Gaza, la principal vía de evacuación y de ayuda humanitaria al enclave, permanece cerrado desde el inicio de la ofensiva israelí el 6 de mayo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 2.000 pacientes no pudieron ser evacuados para recibir tratamiento médico desde entonces.

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, advirtió sobre el miércoles sobre el colapso del orden civil en Gaza, el aumento de los saqueos, el contrabando generalizado y la interrupción en la entrega de ayuda humanitaria. "Hemos sido testigos de fracasos de humanidad sin precedentes en un territorio marcado por décadas de violencia", afirmó.