En medio de la escalada de tensiones entre Israel y el Líbano, la inteligencia de EE.UU. advirtió sobre la creciente posibilidad de una guerra a gran escala entre esos dos países en tan solo unas semanas si fracasan los esfuerzos actuales por asegurar un alto el fuego en Gaza, reportó el medio de comunicación estadounidense Politico en su sitio web.

Funcionarios de EE.UU. participan activamente en estrategias de mediación para desescalar la situación, enfatizando en la importancia crítica de lograr una tregua en Gaza para aliviar las tensiones regionales más amplias, indicó Politico.

A pesar de las negociaciones en curso, la perspectiva de un acuerdo continúa siendo incierta y, según se informó, tanto el Ejército de Israel como el movimiento Hezbollah se preparan para el enfrentamiento, lo que incluye esfuerzos por adquirir armamento adicional.

Aunque ambas partes han expresado públicamente su deseo de evitar un guerra, altos funcionarios estadounidenses resaltaron la creciente preocupación acerca de que las hostilidades puedan estallar de todos modos.

"Dos de los altos funcionarios enfatizaron en que no estaba claro cuándo exactamente podría comenzar la guerra, pero señalaron que Israel trata de reconstruir rápidamente sus arsenales y su capacidad de soldados", dijo Politico.

Advertencias de viaje

El riesgo actual de conflicto se considera elevado, especialmente porque algunas naciones europeas anticipan que las posibles hostilidades "ocurrirían en solo días", lo que llevó a los países a emitir advertencias a sus ciudadanos para que abandonen el Líbano.

El Departamento de Estado de EE.UU. también emitió una alerta de viaje en la que aconseja a sus nacionales que reconsideren viajar al Líbano.

La "inteligencia indica que es posible que el detonante de la guerra --un ataque significativo de cualquiera de las partes, por ejemplo-- ocurra sin previo aviso", reportó Politico citando a funcionarios estadounidenses.

Los esfuerzos para evitar un conflicto más amplio incluyen misiones diplomáticas estadounidenses de alto nivel en la región. Sin embargo, con los pocos avances en las negociaciones de alto el fuego y las crecientes tensiones fronterizas, la perspectiva parece inclinarse hacia un mayor compromiso militar.

Si bien los funcionarios estadounidenses trabajan activamente en sofocar la escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah, que ha acercado peligrosamente al Líbano a una guerra total, esos esfuerzos se complican aún más por los fracasos del Gobierno de Biden a la hora de negociar un cese del fuego en Gaza por parte de Tel Aviv.