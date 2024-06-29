Irán tendrá una segunda vuelta en las elecciones presidenciales para determinar al sucesor del fallecido mandatario Ebrahim Raisi, informó un funcionario electoral. Esto se debe a que ninguno de los dos candidatos que lideran la contienda logró una victoria absoluta.
La segunda vuelta será el 5 de julio, y enfrentará ahora a Masoud Pezeshkian con el exnegociador nuclear Saeed Jalili.
Mohsen Eslami, portavoz electoral, anunció el resultado en una conferencia de prensa transmitida por la televisión estatal iraní este sábado. Según Eslami, de 24,5 millones de votos emitidos, Pezeshkian obtuvo 10,4 millones mientras que Jalili logró 9,4 millones. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, recibió 3,3 millones, mientras que Mostafa Pourmohammadi obtuvo más de 206.000 votos.
Los resultados se conocen después de que concluyeran las 14ª elecciones presidenciales en Irán tras un proceso de votación de 18 horas.
Un portavoz de la sede electoral de Irán, Mohsen Eslami, dijo que el proceso concluyó a medianoche, hora local.
Dando forma al panorama político de Irán
Pero el Ministerio del Interior, que supervisa las elecciones, extendió la votación tres veces para permitir que más electores participaran.
Cuatro candidatos --Mohammad Baqer Qalibaf, Jalili, Pezeshkian y Mostafa Pourmohammadi-- compiten por la presidencia de Irán tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi.
Se estima que 64 millones de personas en Irán tenían derecho a votar en estas elecciones, la mayoría de los cuales son jóvenes. En las elecciones presidenciales de 2021, 59,3 millones tenían derecho a votar.
Se establecieron un total de 58.640 colegios electorales en todo el país para facilitar el proceso, más de 6.000 de los cuales estaban en Teherán.
Fuera del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó 344 colegios electorales para que los iraníes ejercieran su derecho al voto, excepto en Canadá que no lo permitió.
La participación fue mayor que en las elecciones presidenciales de 2021, pues los votantes formaron largas filas frente a los colegios electorales en Teherán y otras ciudades del país.
Las elecciones de 2021, cuando Raisi ganó de manera aplastante, lograron una participación electoral récord del 49%.
El recuento de votos comenzó inmediatamente después de que las urnas cerraran.
Había impaciencia por conocer resultado de esta elección, ya que podría moldear significativamente el panorama político de Irán en el futuro.