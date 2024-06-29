ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Elecciones en Irán van a segunda vuelta: Pezeshkian y Jalili se enfrentarán
Un portavoz electoral anunció que Pezeshkian recibió la mayor cantidad de votos con 10,4 millones, seguido muy de cerca por Jalili con 9,4 millones. Se enfrentarán en una segunda vuelta el 5 de julio.
Elecciones en Irán van a segunda vuelta: Pezeshkian y Jalili se enfrentarán
Masoud Pezeshkian (izquierda) y Saeed Jalili son los candidatos que han logrado la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de Irán, aunque hasta el momento ningún ha superado el umbral para una victoria absoluta / Foto: Reuters
29 de junio de 2024

Irán tendrá una segunda vuelta en las elecciones presidenciales para determinar al sucesor del fallecido mandatario Ebrahim Raisi, informó un funcionario electoral. Esto se debe a que ninguno de los dos candidatos que lideran la contienda logró una victoria absoluta.

La segunda vuelta será el 5 de julio, y enfrentará ahora a Masoud Pezeshkian con el exnegociador nuclear Saeed Jalili.

Mohsen Eslami, portavoz electoral, anunció el resultado en una conferencia de prensa transmitida por la televisión estatal iraní este sábado. Según Eslami, de 24,5 millones de votos emitidos, Pezeshkian obtuvo 10,4 millones mientras que Jalili logró 9,4 millones. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, recibió 3,3 millones, mientras que Mostafa Pourmohammadi obtuvo más de 206.000 votos.

Los resultados se conocen después de que concluyeran las 14ª elecciones presidenciales en Irán tras un proceso de votación de 18 horas.

Un portavoz de la sede electoral de Irán, Mohsen Eslami, dijo que el proceso concluyó a medianoche, hora local.

RelacionadoElecciones en Irán: ¿quiénes son los cuatro candidatos a presidente?

Dando forma al panorama político de Irán

Pero el Ministerio del Interior, que supervisa las elecciones, extendió la votación tres veces para permitir que más electores participaran.

Cuatro candidatos --Mohammad Baqer Qalibaf, Jalili, Pezeshkian y Mostafa Pourmohammadi-- compiten por la presidencia de Irán tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi.

Recomendados

Se estima que 64 millones de personas en Irán tenían derecho a votar en estas elecciones, la mayoría de los cuales son jóvenes. En las elecciones presidenciales de 2021, 59,3 millones tenían derecho a votar.

Se establecieron un total de 58.640 colegios electorales en todo el país para facilitar el proceso, más de 6.000 de los cuales estaban en Teherán.

RelacionadoPor qué las elecciones de Irán son importantes para Türkiye y la región

Fuera del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó 344 colegios electorales para que los iraníes ejercieran su derecho al voto, excepto en Canadá que no lo permitió.

La participación fue mayor que en las elecciones presidenciales de 2021, pues los votantes formaron largas filas frente a los colegios electorales en Teherán y otras ciudades del país.

Las elecciones de 2021, cuando Raisi ganó de manera aplastante, lograron una participación electoral récord del 49%.

El recuento de votos comenzó inmediatamente después de que las urnas cerraran.

Había impaciencia por conocer resultado de esta elección, ya que podría moldear significativamente el panorama político de Irán en el futuro.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar