Irán tendrá una segunda vuelta en las elecciones presidenciales para determinar al sucesor del fallecido mandatario Ebrahim Raisi, informó un funcionario electoral. Esto se debe a que ninguno de los dos candidatos que lideran la contienda logró una victoria absoluta.

La segunda vuelta será el 5 de julio, y enfrentará ahora a Masoud Pezeshkian con el exnegociador nuclear Saeed Jalili.

Mohsen Eslami, portavoz electoral, anunció el resultado en una conferencia de prensa transmitida por la televisión estatal iraní este sábado. Según Eslami, de 24,5 millones de votos emitidos, Pezeshkian obtuvo 10,4 millones mientras que Jalili logró 9,4 millones. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, recibió 3,3 millones, mientras que Mostafa Pourmohammadi obtuvo más de 206.000 votos.

Los resultados se conocen después de que concluyeran las 14ª elecciones presidenciales en Irán tras un proceso de votación de 18 horas.

Un portavoz de la sede electoral de Irán, Mohsen Eslami, dijo que el proceso concluyó a medianoche, hora local.

Relacionado Elecciones en Irán: ¿quiénes son los cuatro candidatos a presidente?

Dando forma al panorama político de Irán

Pero el Ministerio del Interior, que supervisa las elecciones, extendió la votación tres veces para permitir que más electores participaran.

Cuatro candidatos --Mohammad Baqer Qalibaf, Jalili, Pezeshkian y Mostafa Pourmohammadi-- compiten por la presidencia de Irán tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi.